Путин похвалил медицинский центр ФМБА в Мариуполе

Путин отметил успехи медцентра ФМБА в Мариуполе

Tекст: Елизавета Шишкова

Медцентр начал свою работу с начала года и предоставляет медицинскую помощь как военнослужащим, так и местным жителям. Обсуждение прошло в Кремле, где Скворцова представила отчет о работе 17 медцентров ФМБА, включая тот, что в Мариуполе, сообщает ТАСС.

«Красивый центр получился, хороший», – отметил Путин, на что Скворцова согласилась, добавив, что центр уже оказал помощь 41 тыс. человек и провел операции более чем 2,5 тыс. раненым.

Медцентр в Мариуполе был открыт президентом Путиным по видеосвязи в январе 2024 года в ходе совещания, посвященного развитию возвращенных регионов. Позже Путин лично посетил Мариуполь, где осмотрел стройку медцентра и общался с местными жителями. Президент сообщал, что поездка в Мариуполь была нужна для того, чтобы увидеть процесс восстановления.