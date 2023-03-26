Путин назвал страны Запада зачинщиками и подстрекателями конфликта на Украине Путин назвал цель своей поездки в Мариуполь Путин рассказал, что приехал в Мариуполь посмотреть, как идет восстановление новых регионов 26 марта 2023, 15:16 Текст: Валентина Григоренко

Поездка в Мариуполь была нужна для того, чтобы увидеть своими глазами процесс восстановления новых регионов, заявил президент России Владимир Путин. «Пора уже было посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом», – сказал глава государства в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС. По его словам, «одно дело, когда видишь это на бумаге или на экране», другое дело – когда лично. Путин указал, что эта «рабочая поездка давно назрела» и с людьми важно было пообщаться. «Честно говоря, неожиданный был контакт, я думал, что это рабочие стоят там, потому что там мужчины были в рабочей одежде, хотел поговорить с ними, как работа идет, но оказалось, что это местные жители. Я говорю: а чего вы в рабочей форме? «Машину мыл». Ну, как вы видели, в дом пригласили, посмотрел как живут. Хорошая квартира, современная. И было важно, конечно, почувствовать настроения людей. Может быть, это вообще самое главное», – поделился российский лидер. По мнению Путина, новый ЖК «Невский» в Мариуполе сопоставим с хорошими московскими или петербургскими кварталами. «Я посмотрел, как строится клиника ФМБА – огромный объект, серьезный, современный. Как жилые кварталы строятся – я вам скажу, что это такой квартал, он ничем не отличается от хорошего московского квартала, либо питерского. Это хороший уровень», – указал он. Глава государства также признался, что ехал за рулем по улицам Мариуполя не пристегнув ремень безопасности. «Мы же не нарушали ничего, единственно чего нарушили – это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», – рассказал президент. «Важно посмотреть общественные пространства, парк, огромный парк со стелой и памятником, посвященным героям Великой Отечественной войны. Мне кажется, это очень важно сохранить, мы много раз об этом говорили – о нашей общей памяти, и для жителей Донбасса это не менее важно, чем для всех других жителей страны», – сказал российский лидер.

19 марта президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. Как сообщили в Кремле, в частности обсуждалось строительство новых жилых микрорайонов, а также социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений. Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Глава государства пообещал, что в Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы. Путин указал на «огромную ошибку» США с долларом Путин счел «огромной ошибкой» решение США ограничить расчеты в долларах

Фото: Stefan Klein/imageBROKER.com/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят», заявил глава российского государства Владимир Путин. Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал, что США, руководствуясь «сиюминутными конъюнктурными» политическими целями, сами себе «в ногу стреляют», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24». Президент опроверг утверждения США о якобы посягательстве России на доллар. Он отметил, что США сами мешают России использовать американскую валюту, поэтому пришлось перейти на расчеты в других валютах, в частности, использовать юань. «Вы знаете, что нефтедобывающие страны Ближнего Востока заявили, что они тоже хотят вести расчеты в юанях? Мы так постепенно будем это расширять, расширять (использование) тех валют, которые являются надежными», – сказал он. По его словам, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами. Путин признал, что доллар сохраняет ряд преимуществ, в то время как у других валют есть ограничения, но «каждая страна заинтересована в укреплении своей национальной валюты». Решение США ограничить расчеты в долларах «в отношении тех стран, которые им почему-то не нравятся», Путин назвал «огромной ошибкой». Напомним, указывалось, что после того, как Запад ввел санкции против России и заморозил активы на 300 млрд долларов, Китай и другие страны начали опасаться, что в будущем под санкции Вашингтона может попасть любая из них. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства за 2022 год, сообщил, что планируется продолжить увеличение расчетов в национальных валютах в рамках ЕАЭС. Путин заявил о необходимости дальше поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин объяснил, почему военная техника Украины доезжает до передовой Путин: Украинскую технику перевозят по ночам, какие-то цели удается достать, какие-то – нет

Фото: REUTERS/Stringer

Текст: Дмитрий Зубарев

Украинскую военную технику до линии боевого соприкосновения перевозят скрытно по ночам, какие-то цели российским военным удается достать, какие-то – нет, но такая задача есть, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1». Во время интервью Путину был задан вопрос о том, почему военная техника Украины доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается на дальних подступах ударами российских сил. «Что-то удается сделать нашим военным, что-то – нет. Перевозят скрытно по ночам. Но то что удается достать – достают. Но такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то просто безразлично, спустя рукава... нет, конечно», – передает РИА «Новости» слова Путина. Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что ВС России не допустили переброску резервов вооруженных сил Украины на Купянском направлении, а также ротации подразделений ВСУ. Новости СМИ2 Путин ответил на вопрос о том, впадает ли Россия в зависимость от Китая Путин: О зависимости России от Китая говорят завистники

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин заявил, что о зависимости России от Китая говорят не скептики, а завистники. По словам главы государства, зависимость европейской экономики от Китая усиливается гораздо большими темпами, чем российская. В программе «Москва. Кремль. Путин» журналист Павел Зарубин заявил президенту России, что на фоне успешного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву существует много скептиков, которые утверждают, что Россия впадает в зависимость от Китая. «Это не скептики, а завистники. Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая – она усиливается гораздо большими темпами, чем российская, гораздо большими. Товарооборот растет у Китая с Европой объединенной очень высокими темпами. Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают. У нас, знаете, сейчас не буду некоторые вещи воспроизводить, о которых мы говорили», – передает РИА «Новости» ответ Путина. По его словам, на протяжении десятилетий было много желающих настроить Китай против СССР и России и наоборот. «Всегда было, на протяжении десятилетий, много желающих то Китай настроить против Советского Союза и России, то наоборот. Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями и уровнем, которых достигли за последние годы», – сказал Путин. Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24» сообщил, что главный упор в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином был сделан на экономику, также было уделено время для обсуждения китайского мирного плана по Украине. До этого издание Washington Post сообщило, что Россия и Китай являются крупнейшими стратегическими и военными соперниками США, российско-китайский альянс может изменить мировой порядок. Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Путин стал часто пользоваться квартирой в Кремле после начала СВО Песков рассказал об «очень частом» использовании Путиным квартиры в Кремле после начала спецоперации на Украине 25 марта 2023, 22:59 Текст: Антон Антонов

После начала специальной военной операции на Украине глава российского государства Владимир Путин стал «очень часто» пользоваться квартирой в Кремле, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Песков пояснил, что Путин использует квартиру в зависимости от «загруженности рабочего графика», передает ТАСС. Напомним, президент России рассказал, что в ходе визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву пригласил его «по дружбе перейти» в квартиру в Кремле, где Путин «в последнее время много проводит времени» и «очень часто ночует». Новости СМИ2 Путин приглашен на саммит БРИКС в ЮАР 23 марта 2023, 18:46 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин приглашен на саммит БРИКС в ЮАР, заявила глава МИД республики Наледи Пандор, передает агентство EFE. По ее словам, Путин «приглашен на саммит, пусть ордер Международного уголовного суда (МУС) и является некоторым поводом для беспокойства», сообщает «Интерфакс». Она напомнила, что в прошлом не раз «указывала на двойные стандарты в мировых проблемах. Существует много других стран, вовлеченных в конфликты, однако никем из них не интересовался МУС». 15-й саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в городе Дурбан. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Россия уверена, что на предстоящем саммите БРИКС ЮАР обеспечит возможность работы делегаций любого уровня, несмотря на действия МУС, передает РИА «Новости». По ее словам, действия МУС «в отношении нашей страны являются юридически ничтожными», добавив, «что касается внешнего мира, то, согласно международному праву, должностные лица государств пользуются иммунитетом, у должностных лиц высокого ранга этот иммунитет абсолютен». Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия. Юрисдикцию МУС не признают многие страны. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Эксперт рассказал о роли Путина в укреплении суверенитета России с 2000 года Политолог Шаповалов: Путин опирается на волю подавляющего большинства россиян

Фото: Reuters

Текст: Андрей Резчиков

Путин восстановил военно-политический потенциал, вернул авторитет и голос России в мире, страна в полной мере принимает самостоятельные решения, что вызывает гнев со стороны Запада, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. В этот день 23 года назад, 26 марта 2000 года, на всеобщих выборах граждане России впервые избрали Владимира Путина президентом страны. «Наш президент всегда опирался на волю и стремления подавляющего большинства россиян, своими решениями и действиями он выражал, продвигал и защищал эти интересы. Именно это позволило ему добиться результата», – считает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Благодаря усилиям Путина Россия фактически была спасена от распада. «В момент избрания президентом в 2000 году Путин получил слабую и разобщенную страну, которая находилась в состоянии внутренней войны. Эта была страна, независимость и самостоятельность которой была под большим вопросом. Но за это время удалось восстановить военно-политический потенциал, вернуть авторитет и голос страны в мире. И самое важное – удалось избавиться от зависимости от Запада. Россия защищает своих граждан, национальные интересы. Именно это является признаком суверенитета», – считает политолог. По его словам, Россия проводит независимую политику по сохранению своего суверенитета, а инициированная Путиным в 2020 году конституционная реформа установила верховенство права, российской Конституции на территории страны. «Этот ключевой момент свидетельствует о том, что был восстановлен конституционно-правовой суверенитет», – уверен эксперт. Шаповалов отметил также, что защита соотечественников в Крыму, Донбассе и Новороссии – это тоже яркое свидетельство восстановления российского суверенитета. «Россия в полной мере принимает самостоятельные решения, что не может не вызывать гнева со стороны Запада, который ведет необъявленную войну против России именно потому, что она является одной из немногих стран, обладающих реальным суверенитетом», – подчеркнул собеседник. Шаповалов напомнил, что в 1990-е годы под слова о том, что «берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить», многие региональные элиты стали выходить из-под контроля федеральной власти. «Свидетельством этого стало сепаратистское движение на Северном Кавказе, где на части территории Чечни к власти пришли террористы и радикальные фундаменталисты. В 1999 году, когда началась так называемая вторая чеченская война, реально встал вопрос о самом существовании России. Тем более что Запад очень активно стремился к дальнейшей дезинтеграции России, разделению ее на множество отдельных территорий. Успешное завершение борьбы с террористами в 2000 году стало первым шагом по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны», – напомнил собеседник. Вслед за этим последовали действия президента, направленные на возрождение военно-политического потенциала, было проведено перевооружение армии. «Россия получила целый ряд новейших вооружений, которые не имеют аналогов в мире, прежде всего это гиперзвуковое оружие. Была создана эффективная структура вооруженных сил. Была возрождена промышленная база и в целом был восстановлен экономический суверенитет, в том числе финансовый, что является ключевым. Восстановление целого ряда отраслей позволило стране создать мощную основу для суверенной экономики. Предпринятые Западом с 2014 года, а затем с 2022 попытки разорвать российскую экономику в клочья и их неудача стали наглядным примером того, насколько России удалось укрепить самостоятельность и независимость собственной экономической базы, основанной на импортозамещении и на создании мощного промышленного потенциала», – указал эксперт. Шаповалов также отметил вклад Путина в поддержку духовно-нравственных традиций страны. «Сильное и консолидированное общество невозможно без сохранения и воспроизводства национальных ценностей, единых мировоззренческих основ. Президент уделяет этому повышенное внимание и результатом этого становится политика по сохранению и укреплению традиционных ценностей в сфере образования, культуры, воспитания, информации», – напомнил собеседник. Особое внимание президент уделяет исторической правде, как основе существования и воспроизводства традиционных ценностей, борется с фальсификациями истории, отметил Шаповалов. «Историческая память, ответственность за судьбу страны, служение Отечеству, патриотизм и гражданственность – вот то, что является основой наших традиционных ценностей», – подчеркнул политолог. Он отметил, что в школы вернулась воспитательная работа, чему ярким примерном является отношение к государственной символике – еженедельное поднятие флага и исполнение гимна, проведение урока «Разговоры о важном», введение в школах должности советника директора по воспитанию. «Эта политика является частью тех действий президента в самых разных сферах, которые направлены на сохранение традиционных ценностей, ценностей крепкой семьи, созидательного труда, ценностей гуманизма, справедливости – тому, что было присуще россиянам на всем протяжении их тысячелетней истории», – считает Шаповалов. 31 декабря 1999 года президент РФ Борис Ельцин объявил о своей добровольной отставке. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Владимир Путин. На выборах 26 марта 2000 года Путин победил в первом туре. Церемония вступления в должность президента состоялась 7 мая того же года в Большом Кремлевском дворце Московского Кремля. Новости СМИ2 Путин заявил об угрозах из-за поставок Западом вооружения на Украину 25 марта 2023, 20:17 Текст: Вера Басилая

Угроза от поставок вооружения на Украину есть, Россия знает об этих поставках, заявил президент России Владимир Путин. «Угрозы, конечно, есть. Когда в страну, с которой у нас конфликт, поставляется вооружение, это всегда угроза. Что касается того, каковы они для нас, эти угрозы, как их можно оценивать, конечно, мы... знаем об этих планах поставок», – заявил Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24», передает РИА «Новости». По его словам, с точки зрения логики тех, кто провоцировал этот конфликт и пытается любой ценой его сохранить, наверное, поставки вооружения – это правильный шаг. «На мой взгляд, это только приведет к большей трагедии, ничего больше», –добавил он. Песков рассказал о реакции Кремля на решение Путина посетить Мариуполь Песков о реакции Кремля на решение Путина посетить Мариуполь: Никто не поседел

Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

В Кремле «никто не поседел» после решения президента Владимира Путина посетить Мариуполь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он не согласился с мнением журналиста о том, что внимание и личный контроль за восстановлением новых регионов являются «новым стилем Путина». Песков пояснил, что Путин всегда старается обеспечить себе многообразие источников информации, особенно по тем темам, которые он держит под своим личным контролем круглосуточно, передает ТАСС. Напомним, 19 марта Путин посетил Мариуполь. Визит не анонсировался. Президент пообщался с населением, проинспектировал строительство и осмотрел город. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы. Новости СМИ2 Путин сравнил темпы развития ВПК России с поставками западного вооружения Киеву Путин: Россия произведет вооружения втрое больше, чем Запад даст Киеву 25 марта 2023, 21:16 Текст: Вера Басилая

Российский военно-промышленный комплекс развивается и расширяется быстрыми темпами, и за один период Россия произведет втрое больше боеприпасов, чем страны Запада поставят Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. «Российское производство, военно-промышленный комплекс... развивается очень быстрыми темпами – такими, которых многие не ждали. И за тот же период российская промышленность произведет в три раза больше боеприпасов... даже более чем в три раза», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, поджигатели планируют направить на Украину 400 с лишним танков. «За это время мы произведем новых, и модернизируются имеющиеся тоже, свыше 1600, а общее количество танков РФ будет превышать в три раза количество танков ВСУ, даже более, чем в три раза», – добавил Путин. Ранее Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном. Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрывам «Северных потоков» Путин счел правильными выводы американского журналиста Херша о причастности США к подрывам «Северных потоков» 25 марта 2023, 21:48 Текст: Вера Басилая

Полностью согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву «Северных потоков», заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24». «Американский журналист, который стал довольно известным сейчас в мире, провел такое расследование и пришел, как известно, к выводу о том, что этот взрыв на газопроводов был организован службами Соединенных Штатов Америки. Я полностью согласен с такими выводами», – цитирует РИА «Новости» Путина. На вопрос о том добьется ли Россия правды от Запада о том, что произошло на «Северных потоках», Путин заявил, что «этого будет трудно добиться, но когда-нибудь, наверное, вскроется окончательно, что и как было сделано». По словам Путина, Дания обтекаемо ответила России на предложении о совместном обследовании ниток «Северного потока», сообщив, что не нуждается в помощи. Он добавил, что российские специалисты – взрывотехники после изучения фотографий сделали вывод, что предмет, найденный на стыке двух труб, «это, возможно, антенна приема сигнала либо с воздуха, либо из космоса, для инициирования взрывного устройства», и датская сторона была проинформирована об этом. «Переговорили с датскими властями и предложили им сразу же, немедленно, совместно и с привлечением международных экспертов обследовать этот участок, полагая, что там может быть заложено еще одно взрывное устройство, которое по каким-то причинам не взорвалось. Но мы получили такой обтекаемый ответ, что в наших услугах особенно не нуждаются, а если это будет нужно, то нас когда-нибудь об этом проинформируют», – заявил президент. Путин также пояснил, что саму организацию «Северный поток» (Nord Stream 2 AG), которая зарегистрирована в Швейцарии, Дания готова пригласить, а в услугах российских специалистов не нуждаются. «Ну, я думаю, что сейчас уже и нет смысла туда нам залезать, поскольку нам одна из стран НАТО, в данном случае Дания, сказала, что они уже обследовали. Ну вот уже обследовали, значит, она уже и не взрывоопасная эта ситуация», – заключил российский лидер. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Конгресс в непричастности американских федеральных агентств к подрывам «Северных потоков». Американский журналист Сеймур Херш заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северных потоках». Напомним, Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках», после этого западная пресса начала продвигать версию о том, что теракт якобы совершила украинская группа. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что более всего подрыв газопроводов «Северных потоков» выгоден Соединенным Штатам. Новости СМИ2 Путин распорядился включить в ипотеку расходы на окна, двери и встроенную мебель В ипотеку на новостройки могут разрешить включить траты на окна, двери, встроенную мебель 23 марта 2023, 19:59 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ДОМ.РФ при участии ЦБ и Агентства по страхованию вкладов продумать включение в ипотеку на новостройки расходы на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства. «Представить предложения, направленные на предоставление гражданам возможности при приобретении жилого помещения на стадии строительства включать в сумму ипотечного кредита оплату стоимости неотделимых улучшений, в том числе окон, дверей, встроенной мебели российского производства», – говорится в тексте поручения на сайте Кремля. Ранее Путин заявил, что ипотечные программы на деревянные дома требуют активного развития. Путин одобрил запуск движения небольших грузовиков по Крымскому мосту Путин одобрил запуск движения небольших и порожних грузовиков по Крымскому мосту 23 марта 2023, 17:02 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин одобрил запуск движения небольших грузовых машин и порожних грузовиков по автомобильной части Крымского моста, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Хуснуллин рассказал, что уже доложил Путину о запуске движения небольших и порожних грузовиков по Крымскому мосту, президент запуск одобрил, сообщает ТАСС. Вице-премьер добавил, что решение о запуске движения для небольших грузовых машин и порожних грузовиков по Крымскому мосту будет рассмотрено на ближайшей комиссии. При этом он отметил, что запускать по мосту крупные машины с большим грузом на текущий момент не планируется, так как с учетом СВО есть определенный риск. Ранее президент Владимир Путин выразил уверенность, что все мероприятия по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок. Новости СМИ2 Депутат: Благодаря Путину Россия превратилась в мировой полюс добра Депутат Матвейчев: Путин останется в истории как правитель, усиливший Россию

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Благодаря Путину Россия продемонстрировала успехи в идеологии, экономике, военной отрасли, политике и дипломатии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. 26 марта 2000 года Владимир Путин впервые участвовал в выборах президента и одержал победу в первом туре. «Первая задача, которую Владимир Путин решал в самом начале своей работы на должности президента – это задача предотвращения распада страны. Те полномочия, которые набрали себе различные субъекты федерации, пользуясь слабостью федерального центра, были огромные, все шло к распаду. На Кавказе война уже пылала. То есть Путин реально укрепил суверенитет и федеральный центр», – напомнил зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Путин решил проблему с олигархами. «У нас до сих пор употребляют слово «олигарх», но уже после первого президентского срока Путина у нас в стране олигархов не стало. Все Гусинские, Ходорковские, Березовские и иже с ними были изгнаны, либо арестованы. А все остальные богатые люди перестали быть олигархами и не претендовали на какую-либо политическую власть. Более того, на них были обрушены налоги, за счет которых людям наконец-то начали выплатить пенсии. Также были выплачены долги по зарплате», – напомнил Матвейчев. С приходом Путина на должность президента в стране начался постепенный экономический рост. «С тех пор суверенитет и престиж России на международной арене только укреплялись. Россия провела в 2014 году лучшие в мире Зимние Олимпийские Игры, в 2018 году лучший в истории Чемпионат мира по футболу, который для болельщиков был самым интересным и гостеприимным», – считает Матвейчев. Не менее важной заслугой Путина стало начало сбора исторически русских земель, добавляет депутат. «Это Крым и четыре новых региона, которые появились сейчас в нашей стране», – подчеркнул собеседник. Также при Путине «было создано лучшее в мире оружие», что означало увеличение суверенитета и обороноспособности страны. «Все это сопровождается успехами в экономике. ВВП России вырос с семи триллионов рублей до ста с лишним триллионов. Если с 1998 года Россия была банкротом, то при Путине одна из самых низких долговых нагрузок – 15%. Реальные доходы людей тоже выросли», – указал собеседник. Россия поставила несколько рекордов в сельском хозяйстве. «Таких урожаев зерновых не выращивали даже в Советском Союзе. Мы решили проблему продовольственной безопасности. Строим столько жилья, сколько при СССР не строили. Все эти рекорды действительно серьезные. Сейчас Россия реализует проекты, которые мог потянуть только Советский союз – Северный морской путь, расширение БАМа, Трансссиба. Построено огромное количество дорог, мостов. Крымский мост – это тоже наш рекорд. В Европе нет аналогичного моста», – подчеркивает Матвейчев. По его словам, за все время работы Путина на посту президента возрождалась и усиливалась мощь России. «С точки зрения культуры Россия превратилась в мировой полюс добра. Кто поднял единственный флаг против уничтожения традиций и ценностей? Это Россия. Поэтому все народы мира, выступающие за традиции, встали под знамя России. Успехи в идеологии, экономике, военной отрасли, политике и дипломатии – все это правление Путина. Уже сейчас можно говорить, что в истории Путин останется как правитель, усиливший Россию», – убежден Матвейчев. Путин обсудил с Совбезом развитие электронной промышленности 24 марта 2023, 14:24 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудил развитие электронной и радиоэлектронной промышленности страны до 2030 года. Он подчеркнул, что это вопрос носит абсолютно фундаментальный характер, передает ТАСС. Путин указал, что правительство активно занимается этой работой на протяжении нескольких лет. В последние два года работа идет особенно интенсивно. Президент попросил выступить с докладом о нынешнем этапе этой работы и перспективах вице-премьера Дениса Мантурова. Новости СМИ2 Путин назвал страны Запада зачинщиками и подстрекателями конфликта на Украине

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, который поддержали западные страны, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на «России 1». «Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году. Когда способствовали совершению государственного переворота. Да, я же много раз об этом говорил: там можно упрекнуть даже бывшее руководство в каких-то ошибках, но это их внутреннее дело – самой Украины», – ответил он на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых», передает РИА «Новости». Путин добавил, что «совершить госпереворот, причем кровавый – это совсем другая история. Запад их поддержал – это очевидно, очевидная вещь. Вооруженный конституционный переворот – с этого все началось. Мы вынуждены были защитить население Крыма, так или иначе в конечном итоге поддержали Донбасс. Они делают вид, что они тут ни при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее». Ранее Путин заявил, что угроза от поставок вооружения на Украину есть, Россия знает об этих поставках.