Портрет Ахмата Кадырова разместили на серебряных двух рублях

Tекст: Денис Тельманов

Регулятор введет в обращение новые памятные монеты, передает РИА «Новости».

«Банк России 14 июля выпускает в обращение памятную серебряную монету «Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров, к 75-летию со дня рождения» серии «Выдающиеся личности России»», – говорится в сообщении.

Монета с портретом Ахмата Кадырова имеет номинал два рубля и диаметр 33 миллиметра. На ее оборотной стороне изображены портрет политика, город Грозный и Кавказские горы. Тираж составит 3000 штук, изделие выполнено в качестве «пруф».

Вторая монета номиналом три рубля и диаметром 39 миллиметров посвящена 400-летию Набережных Челнов и выходит в серии «Города». На ее реверсе размещены герб города, здания мэрии и бизнес-центра, а также автомобиль «КамАЗ» на фоне городского пейзажа. Ее тираж также составит 3000 экземпляров. Обе монеты обязательны к приему по номиналу на территории страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров предоставил документы для участия в выборах руководителя региона.

Его сын Адам получил памятную медаль в честь 90-летия Госавтоинспекции.

В прошлом году Банк России выпустил памятную серебряную монету с портретом маршала Леонида Говорова.