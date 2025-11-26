  • Новость часаНа въезде в Румынию задержали грузовик с деталями БПЛА «Герань-2»
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    26 ноября 2025, 11:57 • Новости дня

    Ушаков опроверг обсуждение мирного плана по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    Мирный план США по урегулированию на Украине из 28 пунктов не обсуждался на переговорах в Абу-Даби, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Мирный план США по урегулированию ситуации на Украине не стал предметом дискуссий на встрече в Абу-Даби, передает ТАСС. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Ушаков уточнил, что подробного обсуждения американской инициативы не было не только в Абу-Даби, но и с какой-либо иной стороной. По его словам, Москва получила вариант мирного плана от Вашингтона из 28 пунктов, однако переговоров по его деталям пока не велось.

    Ранее телеканал CBS сообщил о якобы состоявшейся встрече министра армии США Дэниела Дрисколла с российской делегацией в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на этой неделе официальных контактов по предложению США не планировали, а Москва не получала соответствующих документов.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва делает ставку на реальные дипломатические усилия по украинскому урегулированию, избегая бесполезных публичных заявлений.

    25 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    @ Martial Trezzini/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о невозможности принять план США из 28 пунктов, сославшись на «быструю смену обстоятельств и обстановки», сообщает Axios.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отверг предложенный США план из 28 пунктов по урегулированию ситуации, передает РИА «Новости».

    «Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом», – назвав этот план «неприемлемым», заявил Ермак.

    По информации Axios, одним из ключевых вопросов обновленного проекта являются гарантии безопасности, которые США и их европейские союзники могли бы предоставить Украине. Ермак пояснил, что, согласно американскому плану, такие гарантии предполагалось закрепить на юридически обязательном уровне.

    Ермак также подчеркнул, что Украина не намерена исключать из конституции положение о стремлении к вступлению в НАТО. При этом он признал, что на данный момент Украина не входит в этот военный союз.

    Ранее Ермак сообщил о планах Владимира Зеленского встретиться с Дональдом Трампом в День благодарения, 27 ноября. Президент США Дональд Трамп отмечал значительный прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    ABC News сообщал, что Киев принял условия мирного плана США.

    25 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о планах по Украине не связаны с мирным урегулированием, это «просто мечты», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, заявления Макрона по вопросу урегулирования ситуации на Украине не имеют никакого отношения к реальному мирному процессу, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Макрон сделал «агрессивнейшее заявление», назвав Россию единственной проблемой для Украины и обвинив Москву в стратегической конфронтации с Европой. Французский президент, по его словам, заявил о намерении направить войска в район Киева и Одессы после достижения урегулирования. Министр назвал подобную риторику далекими от мира фантазиями.

    Кроме того, Лавров отметил, что в странах Европы все чаще задаются вопросом о будущем региона, поскольку Украина, по его выражению, «не на веки».

    «Некоторые европейцы начинают задумываться о том, а что дальше? Украина – это не на веки. Мы – соседи, когда-то придется восстанавливать отношения», – отметил министр иностранных дел России.

    Ранее Макрон заявил о планах международной коалиции разместить свои силы вдали от линии фронта после завершения конфликта, в том числе в Киеве и Одессе.

    Лавров отметил, что Европа «провалилась по всем статьям» в действиях по Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложения Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине неконструктивными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа предложила абсурдный план урегулирования ситуации на Украине.

    25 ноября 2025, 20:08 • Видео
    Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    25 ноября 2025, 23:08 • Новости дня
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    «Только тогда, когда соглашение о завершении этой войны будет окончательным или на завершающей стадии», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что ждет возможности встретиться с обоими лидерами, и выразил надежду, что она «скоро» состоится. По словам американского президента, в плане США по урегулированию ситуации на Украине осталось всего несколько пунктов, по которым стороны пока не пришли к согласию, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что изначальная версия мирного плана США состояла из 28 пунктов, однако документ был скорректирован с учетом предложений Москвы и Киева. Он также выразил надежду на скорое достижение мира: Американский лидер поблагодарил всех за внимание к урегулированию ситуации, подчеркнув важность этого вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разработал план из 28 пунктов по урегулированию ситуации на Украине. Киев и Евросоюз выразили недовольство этим планом и потребовали внести в него изменения. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук перечислил условия американского плана, на которые Киев не согласится. Зеленский заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения плана, но подчеркнул необходимость присутствия на встрече представителей европейских стран.

    25 ноября 2025, 12:14 • Новости дня
    @ Michael Probst/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Экономика ФРГ находится не в рецессии, а в депрессии. Это видно по настроениям граждан страны, по СМИ, которые не пытаются скрыть общего положения. В последний раз в таком состоянии Германия пребывала в 30-е годы прошлого столетия, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее стало известно, что большинство немецких городов оказалось на грани банкротства.

    «Бюджеты немецких городов и муниципалитетов испытывают дефицит по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что в Германии закрываются предприятия: некоторые подают на банкротство, – в этом году их число достигнет 30 тыс., – а другие сокращают производство или вовсе переносят мощности за границу», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

    В итоге, с одной стороны, падает налоговый сбор в местные бюджеты, а с другой – растет социальная нагрузка. «К беженцам и мигрантам, которых продолжают завозить в ФРГ, прибавились сотни тысяч людей, потерявших работу. Государство обязано платить им пособия», – уточнил собеседник.

    Граждане уже видят у себя на пороге нищету, продолжил политик. «Германия находится не в рецессии, а в депрессии. Это видно по людям на улице, по средствам массовой информации, которые уже не могут и не пытаются скрыть общего положения и настроения в обществе. В последний раз в таком состоянии страна находилась в 30-е годы пошлого столетия», – указал Гердт.

    «Народ загоняют в безысходность. В ФРГ царит полное непонимание и всеобщий психоз. В такой ситуации есть опасность, что история повторится, – считает экс-депутат. – Также растет риск социальных беспорядков. Например, беженцы ехали сюда за пособиями, и как только выплаты будут резко сокращены или отменены, начнутся акции протеста, которые будут граничить с гражданской войной».

    По мнению собеседника, единственный шанс избежать всего этого – приход к власти правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). «Это позволило бы смягчить экономическое, социальное, общественное и моральное падение. Я думаю, «Альтернатива» в состоянии остановить процесс распада во всех этих сферах. Другого же политического выхода и решения на сегодняшний день просто нет», – заключил Гердт.

    Ранее стало известно, что почти все немецкие города оказались на грани банкротства. По данным газеты Bild, совокупный дефицит местных бюджетов в текущем году достигнет 30 млрд евро. «На бюрократическом языке это называется «структурным дефицитом». В то время как доходы (например, от налога на прибыль) сокращаются из-за промышленного кризиса, расходы, в первую очередь на социальные нужды, продолжают расти», – пишет издание.

    Самый большой дефицит образовался у Берлина – 4,3 млрд евро. На втором месте находится Кельн (0,6 млрд евро). Далее следуют Дюссельдорф (0, 4 млрд евро), Дортмунд (0,3 млрд евро). В случае усугубления кризиса у местных властей не останется другого выбора, кроме как радикально урезать социальные расходы – финансирование молодежных центров, музеев и других подобных учреждений.

    «Это замкнутый круг, потому что граждане увидят нищету у себя на пороге», – говорится в материале. Ранее главы 13 федеральных земель уже обратились к канцлеру Фридриху Мерцу с просьбой о помощи. «Решения лежат, скорее, в сфере корректировки расходов, чем в сфере увеличения доходов. Ни федеральное правительство, ни земли не в состоянии компенсировать этот рост расходов за счет увеличения субсидий муниципалитетам», – сказал он, призвав «бережнее относиться к деньгам».

    На этом фоне правительство Германии одобрило поправки, согласно которым украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, больше не смогут получать гражданские пособия Buergergeld («бюргергельд»). «Тем самым они будут поставлены в равное положение с людьми, которые прибыли к нам в качестве беженцев из других стран и по другим причинам», – заявили в минтруде.

    Сейчас размер Buergergeld достигает 563 евро. Базовая поддержка беженцев составляет 441 евро в месяц. Вместе с тем, немецкое власти продолжают оказывать военную и финансовую помощь Украине, за что получили второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    25 ноября 2025, 12:50 • Новости дня
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Лондон призвал Москву к мирным переговорам по Украине, но сам не имеет права садиться за этот стол. Британия – одни из главных разжигателей украинского кризиса, а ее премьер Борис Джонсон сорвал стамбульский мирный трек, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее глава МИД Британии Иветт Купер призвала Москву принять участие во встречах по украинскому урегулированию.

    «Призыв британского МИД к России сесть за стол переговоров – форменное лицемерие со стороны Лондона. Британия – один из главных разжигателей и спонсоров украинского кризиса. Ее ракеты, поставленные ВСУ, уже несколько лет падают на российские города и гражданские объекты, далекие от военной инфраструктуры», – напомнил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    По его словам, у Лондона нет никакого морального права что-либо требовать от Москвы, особенно в части украинского урегулирования. «Россия с весны 2022 года так или иначе находится за столом переговоров. А вот места для Британии я там пока не вижу. Экс-премьер Борис Джонсон прямо вмешался и сорвал намечавшиеся мирные треки в рамках стамбульских переговоров», – указал он.

    «Британские власти никогда не были образцом честности. Но в последние несколько десятилетий стали просто олицетворением лицемерия. Собственно, выражение «англичанка гадит» знают не только в России – оно известно по всему миру», – заметил депутат. Собеседник отметил, что заявление Купер только подтверждает справедливость рейтинга газеты ВЗГЛЯД, в котором Британия занимает первое место.

    «Впрочем, нынешний выпад в сторону России, на мой взгляд, показывает слабость британской стороны и отсутствие у нее понимания путей урегулирования украинского кризиса. Это похоже на немного боязливое прощупывание почвы Лондоном на предмет того, как можно развивать переговорные треки. Тем более, что их союзники за несколько лет так и не предоставили внятного плана по деэскалации», – заключил Колесник.

    Ранее глава МИД Британии Иветт Купер призвала Москву принять непосредственное участие во встречах, посвященных урегулированию украинского кризиса. «Главное – чтобы Россия села за стол переговоров», – сказала она по итогам телефонных бесед с коллегами с Украины, Германии, Франции, Финляндии, Италии и Польши.

    При этом, несколькими днями ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил об активизации плана отправки войск на Украину в связи с возобновлением переговоров с США. Лондон уже определил, какие подразделения готовы к быстрому развертыванию в рамках так называемой «Коалиции готовности» с участием 30 стран, пишет Bloomberg.

    Лондон заверяет в намерении разместить свои войска только после прекращения огня и заключения мирного соглашения. Кроме того, сейчас Британия обучает украинских военных на своей территории, но хочет иметь возможность делать это непосредственно на Украине.

    Стоит напомнить, что полтора года назад на тот момент глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявлял, что Лондон будет предоставлять Украине военную помощь в размере трех млрд фунтов стерлингов (3,74 млрд долларов) ежегодно «столько, сколько потребуется».

    Также, дипломат говорил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям в любой точке российской территории. По его словам, у Киев есть карт-бланш на принятие решений самостоятельно, сообщает Reuters.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД писала, как Британия сорвала мирные переговоры в Стамбуле в 2022 году. По итогам нескольких встреч проект «Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» из 18 пунктов был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Но затем украинская сторона «выбросила его на свалку истории».

    Позднее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин сказал, что подпись под документом поставил Давид Арахамия, лидер парламентской фракции партии «Слуга народа». На тот момент депутат возглавлял группу украинских переговорщиков.

    Сам Арахамия объяснил отказ Киева от условий России влиянием на тот момент премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Сразу после возвращения украинской делегации из Стамбула дипломат приехал в Киев и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать». «Давайте будем просто воевать», – призывал он.

    25 ноября 2025, 23:59 • Новости дня
    @ Serg Glovny/Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях должны быть устранены последствия антироссийской пропаганды, национализма, неонацизма и религиозной розни, которые там насаждались до воссоединения регионов с Россией, говорится в Стратегии национальной политики до 2036 года.

    Документ особо подчеркивает необходимость «принятия дополнительных мер по укреплению общероссийской гражданской идентичности» и внедрению механизмов функционирования русского языка как государственного. В указе говорится о противодействии неонацизму и попыткам фальсификации истории, передает ТАСС.

    Особое внимание в регионах, которые до свободного волеизъявления их населения в 2022 году находились в составе Украины, как отмечается, нужно уделить «устранению последствий распространения антироссийской пропаганды, национализма, религиозной розни».

    Для достижения этих целей планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня. Также предусмотрено повышение квалификации преподавателей и работников культуры, которым будет предоставлена методическая поддержка.

    Федеральные органы получат обязанность поддерживать регионы в подготовке стратегических и нормативных документов в сфере национальной политики. Согласно стратегии, к 2036 году число участников всероссийских мероприятий из этих регионов должно составить не менее 2,56 млн человек.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года».

    26 ноября 2025, 08:22 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон сократил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с 28 до 22, многие из них были решены благоприятным образом, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что число пунктов в американском плане мирного урегулирования на Украине было сокращено с 28 до 22, передает ТАСС.

    По его словам, изначальный вариант представлял собой «просто схему», концепцию, а не полноценный план.

    Он подчеркнул, что многие из пунктов были решены и, по его словам, «на самом деле решены очень благоприятным образом». Эта оценка прозвучала на фоне критики республиканцев, которые ранее сочли первоначальный вариант плана «слишком благоприятным» для России.

    О предложении Вашингтоном мирной программы стало известно на прошлой неделе. Тогда отмечалось, что план из 28 пунктов вызвал недовольство европейских партнеров Киева. Их обеспокоила возможность уступок и подход США к вопросам безопасности и урегулирования конфликта.

    Ранее Трамп заявил, что Киев не сможет удержать под своим контролем территории, с которых ему предлагают отвести войска.

    Трамп сказал, что встреча с Владимиром Зеленским возможна только после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    В свою очередь глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил невозможность принять план США из 28 пунктов из-за быстрой смены обстоятельств.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отказ Киева от переговоров способствует достижению целей спецоперации на Украине военным путем.

    26 ноября 2025, 04:17 • Новости дня
    @ Craig Hudson/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне конфликта на Украине фронт «движется только в одном направлении», Киев не сможет удержать под контролем территории, с которых ему предлагают отвести войска, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если вы посмотрите, то это движется только в одном направлении. Так что в конце концов эту землю в течение следующей пары месяцев в любом случае может получить Россия», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о том, на какие уступки, по его мнению, нужно пойти Москве, Трамп заявил, что речь идет об отказе от дальнейшего продвижения войск.

    Он отметил, что конфликт может продолжаться годами, а у России «гораздо больше солдат», чем у Украины. Трамп подчеркнул, что если Украине удастся достичь сделки, это будет хорошим результатом для обеих сторон. «Украина – это гораздо меньшая группа людей», – сказал Трамп.

    Трамп также заявил, что в мирном плане США по Украине сейчас осталось 22 пункта из изначально предложенных 28. Он подчеркнул, что «многие из них согласованы в очень благоприятной манере». Американский лидер охарактеризовал первоначальное предложение как «концепцию», а не четкий план.

    Среди обсуждаемых вопросов Трамп указал тему границы, отметив: «Вы же не можете провести ее посреди дома или шоссе. Так что они пытаются что-то придумать. Процесс сложный. Он так быстро не делается».

    Он заявил: «У нас отлично идут переговоры. Мы достигаем прогресса». «У нас идут хорошие переговоры. Начали с Россией, ведем некоторые переговоры с Россией», – сказал Трамп, добавив, что с Украиной «все нормально».

    Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине. Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил Трамп, добавив, что в ней может принять участие его зять Джаред Кушнер.

    25 ноября 2025, 13:30 • Новости дня
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона получила вариант мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Россия получила план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине по неофициальным каналам, однако официального документа Москва пока не видела, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова обсуждать предложенные формулировки.

    «Мы готовы, естественно, как сказал президент России Владимир Путин, обсуждать конкретные формулировки. Потому что там целый ряд вопросов, конечно, требует прояснения», – заявил Лавров.

    Также министр добавил, что версия плана, о которой пишут в СМИ, не была передана США напрямую.

    По словам Лаврова, в Москве позитивно отмечают, что основа плана Трампа связана с договоренностями, достигнутыми на саммите в Анкоридже, состоявшемся в августе этого года. Глава МИД напомнил, что свои оценки по этому вопросу ранее уже дал российский президент.

    Москва сохраняет прежний подход, поскольку ключевые принципы плана соответствуют «анкориджским» договоренностям, что приветствуется российской стороной.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп настроен оптимистично по поводу соглашения о прекращении конфликта на Украине, поскольку в Женеве удалось подробно обсудить мирный план из 28 пунктов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что текст обновленного мирного плана по Украине поступил Москве по дипломатическим каналам и может быть основой для урегулирования.

    Путин также заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, однако отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    25 ноября 2025, 22:15 • Новости дня
    День траура объявлен в Неклиновском районе Ростовской области после атаки ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В Неклиновском районе Ростовской области 26 ноября объявлен день траура в связи с гибелью людей в результате атаки вооруженных сил Украины, сообщил глава района Василий Даниленко.

    «В связи с произошедшей атакой на гражданскую инфраструктуру и гибелью мирных жителей 26 ноября в Неклиновском районе объявлен день траура», – сообщил Даниленко в Telegram.

    В день траура в учреждениях района приспустят государственные флаги, также отменят все ранее запланированные развлекательные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор области Юрий Слюсарь сообщал, что в нескольких районах региона силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в ночь на вторник. В результате атаки три человека погибли, еще девять получили ранения. В Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации после атак дронов.

    26 ноября 2025, 02:41 • Новости дня
    БПЛА атаковали Новороссийск

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    «В Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Отражение атаки БПЛА», – сообщил Кравченко в Telegram.

    Власти города напомнили о запрете на публикацию фото и видео работы защитных систем и ведомственных служб в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума у Новороссийска. Повреждения получила административная постройка на терминале. Один мирный житель Новороссийска пострадал при падении беспилотника на жилой дом.

    25 ноября 2025, 14:14 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В расследовании коррупционной схемы Тимура Миндича, где в энергетике были похищены десятки миллионов долларов, возможно появление новых подозреваемых, сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос.

    В деле о коррупционной схеме, связанной с бизнесменом Тимуром Миндичем, ожидается появление новых подозреваемых, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос на заседании комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики.

    Кривонос заявил, что обыски прошли удачно, правоохранители изъяли много цифровых носителей. Сейчас идет их проработка. Глава НАБУ выразил уверенность в расширении круга фигурантов дела.

    По его словам, деньги поступали не только из сферы энергетики, хотя она была наиболее приоритетной, и число подозреваемых в рамках дела будет расти.

    Помимо представителей комитета, в заседании принимали участие глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также делегаты Национального агентства по предотвращению коррупции, Национального агентства по розыску и управлению активами и Службы безопасности Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее МВД Украины включило бизнесмена Тимуру Миндича и финансиста Александра Цукермана в список разыскиваемых по обвинениям в тяжких экономических преступлениях.

    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев напомнил, как Владимир Зеленский в 2021 году оправдывался за празднование дня рождения в квартире Миндича.

    Сумма, украденная участниками этого скандала на Украине, превысила 100 млн долларов и могла бы обеспечить содержание целой бригады ВСУ в течение года.

    26 ноября 2025, 01:50 • Новости дня
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» подчеркнула важность принятия решения о долгосрочном финансировании Киева, включая «полное использование замороженных российских активов», говорится в совместном заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    В заявлении по итогам видеоконференции «коалиции желающих» подчеркивается, что скорейшее принятие решения о долгосрочном финансировании Украины, в том числе «за счет полного использования замороженных российских активов», имеет решающее значение, передает ТАСС.

    Стармер заявил, что «нельзя прекращать поддержку Украины». «Великобритания готова сотрудничать с ЕС в предоставлении финансовой поддержки, используя замороженные активы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала финансирование Украины за счет российских активов ключевой темой видеоконференции «коалиции желающих» с участием Марко Рубио. СМИ сообщали, что страны Евросоюза не достигли прогресса по вопросу конфискации российских активов.

    26 ноября 2025, 11:03 • Новости дня
    @ IMAGO/ROLANDO ENRIQUEZ/Agencia Prensa-Independien/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская администрация говорит о прогрессе, однако украинская сторона указывает на серьезные разногласия по ключевым вопросам, включая судьбу Донбасса, сообщает CNN.

    Президент США Дональд Трамп заявил об «огромном прогрессе» в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на «несколько оставшихся разногласий», передает CNN.

    Госсекретарь США Марко Рубио после встречи в Женеве также выразил оптимизм, отметив, что оставшиеся вопросы не являются непреодолимыми. Вашингтон утверждает, что Украина уже согласилась на мирное соглашение, и стороны якобы спорят лишь о деталях.

    Однако украинский источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что разногласий остается гораздо больше, чем говорят американские чиновники. Собеседник подтвердил, что по большинству пунктов из опубликованного накануне 28-пунктного мирного плана консенсус достигнут. Тем не менее по трем ключевым вопросам, по его словам, сохраняются серьезные расхождения, которые могут поставить под угрозу саму возможность соглашения.

    Первый спорный вопрос касается территорий Донбасса, контроль над которыми Россия требует отдать под свою администрацию и сделать демилитаризованной зоной. Украинская сторона признает определенный прогресс в обсуждении, однако никаких окончательных формулировок или решений пока не принято.

    «Было бы неправильно говорить, что появилась версия, которую Украина готова принять», – заявил источник.

    Вторым препятствием является американское предложение ограничить численность вооруженных сил Украины 600 тыс. человек, что прописано в мирном плане. Как отмечает собеседник, обсуждается более высокая цифра, и Киев настаивает на дополнительных изменениях, прежде чем согласится ограничить свой военный потенциал.

    Третий принципиальный момент – требование США, чтобы Украина отказалась от стремления вступить в НАТО. Представитель украинской стороны называет это требование неприемлемым, отмечая, что такой шаг стал бы «плохим прецедентом» и фактически предоставил бы России право вето по вопросам западной безопасности. Эти трех позиций касаются главных требований Москвы и считаются «красными линиями» для Киева, что делает поиск компромисса крайне сложным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о подготовке ЕС к возможному прекращению помощи США Киеву. New York Times заявила о внесении изменений в мирный план Дональда Трампа после женевских переговоров. Белый дом уточнил, что продолжает тесно работать с Украиной по мирному плану.

    25 ноября 2025, 20:40 • Новости дня
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил низкий уровень трудоустройства украинских беженцев, он считает необходимым отмену для них базового пособия для стимулирования к трудоустройству.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц публично выразил возмущение низким уровнем занятости среди украинских беженцев на территории Германии. На заседании германского объединения работодателей BDA Мерц заявил, что Германия демонстрирует один из самых низких в Евросоюзе показателей занятости украинских беженцев – менее 30%. Он отметил, что в ряде других стран ЕС этот показатель достигает 70-80%, передает ТАСС.

    Мерц добавил, что если украинские беженцы способны работать, то не должны являться получателями базовых социальных пособий.

    По словам канцлера, невыплата базового пособия для украинских беженцев приведет к тому, что «их стимулы к трудоустройству или вообще к выходу на рынок труда в Германии значительно повысятся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мерц призвал Владимира Зеленского остановить поток украинских беженцев в Германию.

    Украинцам, прибывшим в Германию после 1 апреля 2025 года, перестанут выплачивать стандартные пособия по безработице. Трудоспособным беженцам теперь придется искать работу или проходить интеграционные курсы.

    Власти Германии уравняли украинских беженцев в правах с выходцами из других стран.

