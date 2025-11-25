CBS: Дрисколл встретился в понедельник с российскими чиновниками в Абу-Даби

Tекст: Вера Басилая

По данным канала CBS, министр армии США Дэниел Дрисколл провел встречу с российскими чиновниками в Абу-Даби в понедельник, передает РИА «Новости».

Отмечается, что переговоры длились несколько часов, запланировано их продолжение во вторник. Целью обсуждения заявлен мирный процесс и ускорение продвижения мирных переговоров между сторонами.

В сообщении подчеркивается, что состав американской делегации пока остается неизвестным. Первая встреча прошла вечером в понедельник, планируется новая беседа уже во вторник.

Кроме того, по данным Financial Times, Дрисколл в понедельник прибыл для переговоров с начальником главного управления разведки минобороны Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) и российскими представителями. Издание отмечает, что на данный момент неясно, происходят ли переговоры при участии всех трех сторон одновременно либо отдельно.

Ранее сообщалось, что министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл назначен новым специальным представителем США по Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио напомнил о необходимости реакции Москвы на американский план по Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на этой неделе диалог по предложению Вашингтона не запланирован, а официальный документ Москва не получала.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, однако отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

