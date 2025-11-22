Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.13 комментариев
The Guardian: Дрисколл сменит Келлога на посту спецпредставителя по Украине
Министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл назначен новым специальным представителем США по Украине, сменив Кита Келлога, сообщила газета The Guardian.
По данным The Guardian, Дэниел Дрисколл станет новым специальным представителем США по Украине, сменив на этой должности Кита Келлога, передает ТАСС.
Это решение принято президентом США Дональдом Трампом после консультаций с высокопоставленными военными чиновниками и переговоров между американской делегацией и президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, пишет издание.
Кит Келлог, которого Дрисколл сменит на этом посту, был назначен спецпредставителем по России и Украине в ноябре 2024 года, однако позднее его мандат был ограничен сферой работы только по Украине. Именно в этом статусе Келлог осуществлял прямые контакты с Киевом и курировал вопросы, связанные с урегулированием конфликта.
Собеседники агентства Reuters сообщили, что Келлог планирует покинуть свой пост и администрацию Дональда Трампа в январе 2026 года. На встрече в Киеве 20 ноября американская делегация под руководством Дрисколла представила Владимиру Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине.
Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл провел встречу с европейскими послами и чиновниками в крайне напряженной атмосфере.
Глава СНБО Украины Рустем Умеров сообщил о консультациях в Киеве между украинскими и американскими представителями по плану Вашингтона по урегулированию конфликта.
СМИ отмечали планы Дрисколла встретиться с российскими чиновниками после визита в Киев. The Guardian заявила о возможном визите американских генералов в Москву в конце следующей недели.