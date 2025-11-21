Guardian заявила о вероятном визите американских генералов в Москву

  • Новость часаТрамп заявил, что Зеленский «должен будет принять» мирный план США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин усадил Зеленского на горшок
    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»
    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство в Варшаве
    Минэнерго Украины сообщило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны
    Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о ситуации на поле боя
    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем
    Грузия назвала Европу главной жертвой противостояния России и Украины
    Глава МИД Молдавии объявил о смене посла в Москве
    США разрешили операции по АЭС «Пакш-2» с участием российских банков
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    12 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    13 комментариев
    21 ноября 2025, 23:30 • Новости дня

    Guardian заявила о вероятном визите американских генералов в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшее время группа американских военных собирается прибыть в Москву для обсуждения плана урегулирования ситуации на Украине, пишет Guardian.

    «По данным американских источников, группа американских генералов, вероятно, прилетит в Москву в конце следующей недели для обсуждения «мирного плана», – пишет Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве прошли консультации между украинскими и американскими представителями во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом по предложенному Вашингтоном плану урегулирования конфликта. СМИ сообщали, что после переговоров в Киеве Дрисколл планирует провести встречу с представителями России.


    21 ноября 2025, 18:32 • Новости дня
    Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления
    Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил о «беспрецедентном давлении», которое оказывается на Украину.

    По его словам, «украинцы стальные, но даже самый крепкий металл может не выдержать». В связи с обсуждением американского плана урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов, Зеленский пообещал представить альтернативные предложения. «Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами (по мирному плану). Будет конструктивный поиск с нашим главным партнером – Соединенными Штатами. Я буду приводить аргументы, я буду переубеждать, предлагать альтернативы», – заявил он в видеообращении.

    По словам Зеленского, Украина сейчас сталкивается с одним из самых серьезных выборов за всю новейшую историю. Он отметил, что «страна стоит между угрозой потери главного партнера и возможной потерей достоинства, а также между выполнением 28 сложных условий американского плана или еще более сложной зимой».

    Относительно предложенного президентом США мирного плана украинский президент подтвердил намерение внести в него изменения. Однако Зеленский не уточнил, какие именно коррективы он предлагает и что предпримет в случае отказа Вашингтона. Он лишь добавил, что «этот план должен предусматривать честь и достоинство» украинцев.

    Зеленский предупредил, что впереди у Украины тяжелая неделя, страна будет вынуждена выдерживать постоянное давление.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Британии Киром Стармером и Владимиром Зеленским американскую мирную инициативу по Украине.

    СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальные уступки и сокращение численности вооруженных сил.

    Агентство Reuters сообщало, что США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана.

    Комментарии (30)
    21 ноября 2025, 16:38 • Новости дня
    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана

    Reuters: США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана

    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана
    @ Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки, если американский план урегулирования не будет подписан до 27 ноября.

    Администрация США предъявила Украине ультиматум, требуя до 27 ноября подписать предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта, передает Reuters. В противном случае Белый дом пригрозил прекратить поставки вооружений и обмен разведывательными данными с Киевом, отмечает агентство со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    По данным Reuters, на этот раз давление со стороны США оказалось значительно сильнее, чем ранее. Официальные лица утверждают, что Украина раньше уже сталкивалась с подобным давлением, но текущий ультиматум стал самым жестким за все время противостояния.

    Американский план, как утверждается, предполагает подписание документов о мире на условиях Вашингтона. Детали предложенного урегулирования агентством не раскрываются, однако источники подчеркивают, что времени на принятие решения у Киева остается крайне мало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт об ответственности за коррупцию при использовании выделяемых средств. Вашингтон убрал из этого документа требование о проведении аудита всей международной помощи с самого начала спецоперации на Украине.

    Комментарии (9)
    21 ноября 2025, 18:56 • Видео
    Украина отвергла мирный план США

    Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    СМИ: Германия намерена противодействовать плану США по Украине

    Bild: Германия заявила о противодействии плану США по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии обеспокоены американским планом по Украине и уже обсуждают дипломатические шаги противодействия инициативе Вашингтона, пишет немецкая газета Bild.

    Власти ФРГ внимательно следят за действиями США по инициативе по урегулированию ситуации на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild.

    Там пишут, что Германия уже разрабатывает дипломатические меры противодействия предложенному американцами плану. В частности, Берлин собирается привлечь к обсуждению европейских партнеров и объяснить администрации США негативные последствия для Европы.

    В материале Bild говорится, что инициатива американцев не была согласована с европейскими союзниками. Bild отмечает, что в Германии признают ослабление позиций Украины как на военном, так и на политическом фронте.

    Вместе с тем немецкие власти считают, что согласие Киева на план США было бы, по их мнению, равносильно капитуляции перед Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала обсуждение американских мирных предложений по Украине на полях саммита G20 и в ходе беседы с Владимиром Зеленским.

    При этом глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не получал официальных мирных инициатив от США по урегулированию ситуации на Украине.

    Американские СМИ в то же время отмечают, что план США из 28 пунктов требует значительных уступок со стороны Украины.


    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 10:37 • Новости дня
    В Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога
    В Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Белом доме заявили, что Кит Келлог завершит работу специального представителя США по Украине в январе, уступив место новым переговорщикам по украинскому урегулированию, сообщает Politico.

    В Белом доме заявили, что Кит Келлог, занимающий должность спецпосланника США по Украине, покинет свой пост в январе 2026 года, передает Politico.

    Решение принято на фоне продвижения в Белом доме нового мирного плана по завершению конфликта, предполагающего серьезные уступки со стороны Киева.

    Келлог был назначен Дональдом Трампом сразу после переизбрания в ноябре 2024 года. Однако уже к весне 2025 года его влияние на переговорный процесс уменьшилось – поводом стали симпатии Келлога к украинской стороне, которые не поддерживали ключевые сотрудники Белого дома.

    Главную роль в выработке мирного плана со временем заняли посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, государственный секретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники. Мирная инициатива, разработанная группой Уиткоффа, уже была представлена Киеву и включает требования по передаче Украине значительных территорий и военным ограничениям.

    Европейские союзники оказались удивлены новыми условиями, так как ожидали другого подхода после недавних изменений в позиции американской администрации. Несмотря на это, американские военные лидеры заверяют, что нынешний план остается гибким и может быть доработан, однако переговорная команда активно работает над его согласованием с Владимиром Зеленским.

    Ранее четыре источника агентства Reuters сообщили, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог намерен покинуть администрацию в январе.

    Сенатор Алексей Пушков назвал ситуацию на Украине и отставку Келлога «черной точкой» для Зеленского.

    Комментарии (4)
    21 ноября 2025, 11:08 • Новости дня
    WSJ: Украина убрала из плана США пункт об ответственности за коррупцию
    WSJ: Украина убрала из плана США пункт об ответственности за коррупцию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт, посвященный ответственности за коррупцию при использовании полученных средств, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на слова высокопоставленного американского чиновника, заявило, что Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт, посвященный ответственности за коррупцию при использовании полученных средств, пишут «Ведомости».

    Из плана убрали требование о проведении аудита полного объема международной помощи Украине с самого начала спецоперации. По данным газеты, предусматривалось, что аудит мог бы стать инструментом для выявления возможных коррупционных нарушений.

    В опубликованной версии документа зафиксировано, что все стороны конфликта получат «полную амнистию за свои действия» на период осуществления поддержки.

    The Wall Street Journal сообщила, что Украина должна передать под контроль России Восточный Донбасс и признать фактический контроль Москвы над рядом других территорий. Вашингтон готов признать российские притязания на эти регионы, а также снять санкции с России и пригласить ее обратно в G8.

    СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Кроме того, Киеву были названы сроки для ответа по мирному плану.

    В Кремле заявили, что Москва не получала сообщения о согласии Киева на переговоры по плану Дональда Трампа.

    Комментарии (15)
    21 ноября 2025, 10:54 • Новости дня
    Зеленский отказался увольнять Ермака

    Зеленский отказался отправить в отставку главу офиса президента Украины Ермака

    Зеленский отказался увольнять Ермака
    @ Zelenskiy/Offical Telegram Account/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с фракцией «Слуга народа» Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак сохранит пост главы президентского офиса и не уйдет в отставку, сообщили Hromadske и «Украинская правда».

    Владимир Зеленский на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» дал понять, что не собирается отправлять в отставку главу своего офиса Андрея Ермака, пишет «Коммерсантъ».

    По словам одного из участников совещания, Зеленский подчеркнул, что кадровые назначения в офисе президента – это зона его личной ответственности, дав понять, что отставки Ермака не будет.

    Как отмечает издание, на заседании также подняли тему назначения новых министров. Зеленский порекомендовал депутатам предлагать возможные кандидатуры премьер-министру Юлии Свириденко.

    Депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что в ближайшее время последует масштабная контратака против всех участников расследования коррупционного скандала вокруг Ермака.

    Фракция «Европейской солидарности» внесла в Раду проект постановления с требованием немедленно уволить Ермака и Умерова.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что оппоненты Зеленского в Раде могут отобрать у «Слуги народа» часть властных полномочий, если Запад потребует отставки Ермака.

    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем

    Путин заявил о готовности России к мирным переговорам по Украине

    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем, заявил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом.

    Путин отметил: «И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и его администрация рассматривают вариант подписания мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года.

    Комментарии (3)
    21 ноября 2025, 10:35 • Новости дня
    WSJ: План США из 28 пунктов требует значительных уступок от Украины
    WSJ: План США из 28 пунктов требует значительных уступок от Украины
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США предложили план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции, пишет The Wall Street Jurnal.

    План мира по Украине, подготовленный администрацией Дональда Трампа, предусматривает значительные уступки со стороны Киева и серьезные экономические и политические стимулы для Москвы, сообщает The Wall Street Journal.

    В частности, Украина должна передать под контроль России восточный Донбасс и признать фактический контроль Москвы над рядом других территорий. Вашингтон, в свою очередь, готов признать российские притязания на эти регионы, а также снять санкции с России и пригласить ее обратно в G8.

    Согласно утекшему проекту, сила украинской армии будет ограничена 600 тыс. человек, а перспективы вступления страны в НАТО полностью исключаются.

    Документ содержит положения о безопасности, по которым США не берут на себя обязательств по прямой военной поддержке Киева, но обещают разведывательную и логистическую помощь в случае возобновления конфликта. Гарантии рассчитаны на десять лет с возможностью продления.

    План также предусматривает, что Украина проведет выборы через 100 дней, несмотря на скандал с коррупцией вокруг администрации Владимира Зеленского.

    Американская сторона обещает участие в восстановлении украинской экономики – в частности, отремонтировать газопроводы и содействовать внедрению проектов искусственного интеллекта. Вся реализация соглашения ляжет под контроль специально созданного мирного совета под руководством Трампа.

    По словам пресс-секретаря Белого дома Каролины Ливитт, «этот план создан с учетом реалий четырехлетней разрушительной войны, чтобы найти наилучший сценарий выигрыша обеих сторон». Ливитт утверждает, что секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров поддержал большинство пунктов плана, согласовав их с Вашингтоном. Впрочем, постоянная зампредставителя Украины в ООН Кристина Гайовышин отметила, что Киев категорически против уступки территорий и ограничения потенциала вооруженных сил.

    Одновременно Европа разрабатывает собственную альтернативную инициативу, более выгодную для Киева, и пытается убедить украинское руководство поддержать именно ее. По заявлению высокопоставленных представителей ЕС, европейские страны не были допущены к обсуждению американского плана и стали его изучать только после публикации.

    Проект также включает положения о разделе электроэнергии Запорожской АЭС между Россией и Украиной, контроле над замороженными активами российского Центробанка и создании специальной амнистии для всех участников конфликта. Ключевой пункт – обязательство России не вторгаться не только на Украину, но и к ее соседям.

    Американские официальные лица подчеркивают, что проект является рабочим и может быть скорректирован в ходе дальнейших переговоров.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва и Вашингтон в настоящее время не обсуждают перемирие, а любые соглашения должны учитывать российские претензии относительно расширения НАТО и статуса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в пятницу не подтверждали получение от Киева согласия на переговоры по плану Дональда Трампа.

    Financial Times ранее сообщила о том, что Киеву были названы сроки для ответа по мирному плану.

    Посол Украины в Вашингтоне назвала новый вариант плана США бессмысленным.

    Комментарии (17)
    21 ноября 2025, 18:38 • Новости дня
    Минэнерго Украины сообщило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны

    Минэнерго Украины: Повреждены всех крупные ТЭС и ГЭС страны

    Минэнерго Украины сообщило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны
    @ Kozakkostya/wikipedia.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Все масштабные объекты тепло- и гидроэнергетики на Украине повреждены, из-за чего экспорт электроэнергии полностью прекратился, сообщили в Минэнерго страны.

    Министерство энергетики Украины заявило, что все крупные тепловые и гидроэлектростанции страны получили повреждения. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на прежнем уровне, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети ведомства.

    Сейчас все доступные мощности электростанций работают исключительно для внутреннего потребления. Экспорт электроэнергии за пределы Украины полностью прекращен, отметили в Минэнерго страны.

    Причины повреждений не раскрываются. Не приводятся также подробности о масштабах разрушений и планах о будущем восстановлении электростанций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Минобразования Украины заявили, что из-за массовых отключений электроэнергии обучение в школах зимой могут приостановить и перенести занятия на лето.

    Власти Украины предупредили, что наступающая зима будет для населения тяжелее, чем в прежние годы. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль также заявил, что зима на Украине будет самой тяжелой для страны.

    Комментарии (4)
    21 ноября 2025, 21:05 • Новости дня
    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»

    Путин пригрозил Киеву повторением событий в Купянске на других участках фронта

    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отказ Киева обсуждать предложения президента США Дональда Трампа приведет к повторению событий, аналогичных произошедшему в Купянске, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

    По словам Путина, европейские страны и украинская сторона должны осознавать ответственность за подобные решения, передает РИА «Новости».

    Президент заявил, что ситуация в освобожденном украинскими войсками Купянске была существенно иной, чем заявлялось в Киеве. «Только один самый свежий пример – Купянск. Совсем недавно, как мы помним, 4, по-моему, ноября, то есть две недели тому назад в Киеве публично заявляли, что в этом городе находится не более 60 российских военнослужащих, и в течение ближайших нескольких дней, как было сказано, этот город будет полностью деблокирован украинскими войсками», – напомнил он.

    По словам президента, на самом деле город уже тогда практически полностью контролировался российскими силами: «Хочу вас проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских Вооруженных Сил. Наши ребята, что называется, только добирали, зачищали только отдельные кварталы и улицы. Судьба города в тот момент уже окончательно была решена».

    Путин также отметил, что заявления Киева могут свидетельствовать либо о недостатке объективной информации, либо о неспособности ее правильно оценивать: «О чем это говорит? Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить».

    «Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    Российский лидер допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    Напомним, Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск. В пятницу Минобороны впервые показало кадры освобождения Купянска.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Зеленский обсудил мирный план США по Украине с Мерцем, Макроном и Стармером

    Мерц, Макрон, Стармер и Зеленский обсудили мирную инициативу США по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Британии Киром Стармером и Владимиром Зеленским американскую мирную инициативу по Украине.

    Как сообщил в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, лидеры подтвердили «неизменную и полную поддержку Украины на пути к долгосрочному и справедливому миру», передает ТАСС.

    Корнелиус отметил, что собеседники одобрили усилия США, направленные на завершение конфликта. По его словам, речь шла о том, что линия соприкосновения должна рассматриваться как отправная точка для достижения взаимопонимания, а украинские вооруженные силы обязаны сохранять возможность «эффективно защищать суверенитет страны».

    Кроме того, официальный представитель правительства ФРГ подчеркнул единство участников разговора в том, что любое соглашение, затрагивающее европейские государства, ЕС и НАТО, должно получить согласие всех европейских партнеров и союзников.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов с США по мирному плану из 28 пунктов.

    СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальные уступки и сокращение численности вооруженных сил.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не получал официальных мирных инициатив от Соединенных Штатов по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 11:47 • Новости дня
    Politico: Коррупционный скандал превратил Зеленского в «хромую утку»

    Politico: Коррупционный скандал ударил по доверию к Зеленскому и его окружению

    Politico: Коррупционный скандал превратил Зеленского в «хромую утку»
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Расследование крупного коррупционного дела в энергетическом секторе Украины, в ходе которого фигуранты пытались вымогать около 100 млн долларов, подорвало политические позиции Владимира Зеленского и лишило его поддержки значительной части избирателей, сообщило Politico.

    Раскрывающийся крупный коррупционный скандал на Украине нанес серьезный урон не только имиджу страны, но и лично Владимиру Зеленскому, сообщает Politico.

    Сообщается, что речь идет о масштабной схеме вымогательства около 100 млн долларов из энергетического сектора. В скандале уже оказались замешаны министр юстиции Герман Галущенко, министр энергетики Светлана Гринчук, чиновники Госбюро расследований и энергокомпаний.

    Особенно болезненным для Зеленского стало то, что обвинения затрагивают его ближайших союзников. Описывается, что бывший бизнес-партнер президента Тимур Миндич считается центральной фигурой схемы, а глава офиса президента Андрей Ермак обвиняется оппонентами в попытке мешать антикоррупционным органам, расследовавшим «Миндичгейт».

    В материале отмечается, что скандал нанес сокрушительный удар по политическим позициям Зеленского внутри страны. Хотя доказательств личного обогащения президента нет, вызванное скандалом разочарование в стиле его правления и круге доверенных лиц лишь усиливается. Автор подчеркивает: «Зеленский пришел к власти под лозунгами борьбы с коррупцией, обещая обновить систему и привести к власти новых честных людей».

    По данным оппозиционного депутата Ярослава Железняка, поддержка Зеленского упала еще на 40% и теперь составляет около 25%, что фактически делает его президентом-«хромой уткой». На фоне критики в адрес офис-менеджмента и внутреннего недовольства появились сигналы, что Зеленский может отказаться от участия в следующих выборах, когда они станут возможны. Близкие к нему люди также намекают, что первая леди давно выступает против его переизбрания из-за усталости и давления на семью.

    Журналисты отмечают, что массовое протестное движение пока не возникает из-за опасений дестабилизации на фоне продолжающейся спецоперации. Однако внутри правящей фракции уже видны трещины: политик Давид Арахамия поддержал призывы к реформам в офисе президента и возможную смену Ермака, а другие депутаты готовят новые партии и коалиции. Эксперты советуют Зеленскому сделать ставку на прозрачность и независимость: пригласить к управлению независимых специалистов, уменьшить полномочия офиса президента и укрепить независимость парламента и правительства.

    В завершение журналисты подчеркивают – нынешний кризис ставит Зеленского перед необходимостью срочной перезагрузки команды и возврата доверия граждан и зарубежных партнеров. Своевременное привлечение к ответственности коррупционеров и прозрачное руководство считаются ключевыми для сохранения внутреннего единства страны и эффективности отпора внешней угрозе.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что дело Миндича оказывает влияние на позиции Владимира Зеленского.

    Президент России Владимир Путин назвал нынешнее руководство на Украине преступной группировкой,которая сидит на «золотых горшках» и не думает о народе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что оппоненты Зеленского в Раде могут лишить партию «Слуга народа» части властных полномочий, если Запад потребует отставки Ермака.

    Комментарии (8)
    21 ноября 2025, 13:10 • Новости дня
    Эксперты объяснили стратегическую важность освобождения Купянска

    Военкор Громов: У блокированных под Купянском батальонов ВСУ два пути – плен или бегство вплавь через Оскол

    Эксперты объяснили стратегическую важность освобождения Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Освобождение Купянской агломерации позволит России нарастить снабжение группировки «Запад» для наступления на Чугуев. От него открывается дорога на Харьков. Также успехи на этом участке фронта позволят двигаться на Славянск, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Федор Громов и Юрий Кнутов. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что Купянск был освобожден российскими войсками.

    «Полный контроль над Купянском еще не означает освобождение Купянской агломерации, в которую входят населенные пункты Кучеровка, Петропавловка, Подолы, Куриловка, Купянск-Узловой, Ковшаровка и Новоосиново. Находящиеся там подразделения ВСУ окружены, но по-прежнему отнимают значительную часть наших сил, занятых деблокадой. В 2023 году противник возвел в пригородах бетонные укрепления, их освобождение будет для нас непростой задачей», – предупредил военкор Федор Громов.

    «Собственно, занятие Купянска решает для нас сразу несколько важнейших задач. Если российские войска встанут по Осколу, это высвободит существенную часть сил, которые можно будет перебросить на другие направления. Держать оборону по реке гораздо легче, чем, например, в поле», – объяснил собеседник.

    «Купянск – крупный железнодорожный узел. Контроль над ним даст возможность нарастить снабжение группировки «Запад» для масштабной перегруппировки сил. Затем мы можем начать наступление в сторону Великого Бурлука или Чугуева, что открывает дорогу на Харьков. Все зависит от направления главного удара, которое выберет военно-политическое руководство России», – пояснил спикер.

    «Что касается блокированных на левом берегу Оскола батальонов ВСУ, то у них два варианта. Первый: сдаться в плен. Россия для этого создала все возможные условия. Второй: пытаться форсировать реку в ночное время или ждать туманов днем. Противник будет наводить понтонные переправы. Но их уничтожение не составит труда. Технику же оппоненты почти гарантированно бросят», – резюмировал Громов.

    «В районе Купянска ситуация остается сложной. Российские военные освободили сам город, но впереди – работа в агломерации. Речь идет в том числе о поселке Купянск-Узловой, который прилегает к Купянску с юга», – добавил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Впрочем, как напомнил собеседник, у ВС России есть опыт в Купянске. «Наши военные действуют грамотно. Я считаю, что задача, которая поставлена, будет успешно выполняться», – акцентировал аналитик. Успехи на этом участке фронта позволят, среди прочего, двигаться на Славянск, указал Кнутов.

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что Купянск в Харьковской области перешел под полный контроль российских войск. Город освободили штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии шестой армии.

    «Город находится под нашим контролем. Уничтожаются отдельные мелкие разрозненные группы противника. Купянск являлся ключевым узлом обороны противника и важным логистическим центром ВСУ на данном направлении», – отметил свою очередь командующий группировкой «Запад» Сергей Кузовлев.

    «В настоящее время соединения и части дивизии во взаимодействии с 47-й дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии продолжают уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Петропавловка, идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой», – отметил он.

    Путин поинтересовался, удается ли российской стороне создать условия, чтобы 15 блокированных батальонов ВСУ имели возможность сложить оружие и сдаться в плен. «Условия созданы, и учитывая безвыходное положение, конечно, многие военнослужащие принимают такое решение о сдаче в плен. Но большинство из них под угрозой расстрела или уничтожения своими же беспилотниками не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает», – ответил Герасимов.

    Контроль над Купянском является ключевым для российских сил на данном участке, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Продвижение ВС России за пределы города сократит возможности ВСУ бить по гражданской инфраструктуре на северных окраинах ЛНР. По его словам, от украинских атак очень страдало мирное население.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 16:15 • Новости дня
    Власти Венгрии подтвердили выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Сийярто подтвердил выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Будущий саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Венгрии, что подтверждено американской и российской стороной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Власти Венгрии получили официальные заверения от представителей США и России, что следующая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Будапеште. Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это решение было подтверждено в ходе его переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

    Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1, акцентировал внимание на значимости предварительных договоренностей между США и Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Сийярто также упрекнул ЕС, подчеркнув, что союз сам себя изолирует, в то время как Венгрия, находясь в центре Европы, продолжает поддерживать связи с мировыми политическими лидерами. Министр отметил, что наличие таких точек соприкосновения между Соединенными Штатами и Россией способствует интересам мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Пресс-секретарь президента России Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа.

    В октябре Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.


    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 20:46 • Новости дня
    Путин: Россия получила от США текст плана из 28 пунктов по Украине
    Путин: Россия получила от США текст плана из 28 пунктов по Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов.

    Путин на заседании с Совбезом РФ подчеркнул: «У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией», передает официальный сайт Кремля.

    «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается», – добавил глава государства.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и его администрация рассматривают вариант подписания мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года.

    Напомним, Wall Street Journal писала, что США предложили план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции.

    Комментарии (9)
    Главное
    Путин указал всему миру на главных противников мира на Украине
    В Средиземном море начались учения НАТО с отработкой ударов по России
    Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления
    Трамп дал Украине срок для мирной сделки до Дня благодарения
    Bloomberg сообщил о планах Британии отправить войска на Украину
    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов
    Суд признал экс-депутата Гаджиева и его семью членами экстремистской группы

    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Перейти в раздел

    Старым врагом России прикроют позор Трампа

    Конгресс США готов принять законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях, поскольку к ним призвал президент Дональд Трамп. Прежде хозяин Белого дома был против этой затеи и дважды ее отвергал. Почему теперь передумал? И как это связано с попыткой Вашингтона надавить на Киев, чтобы принудить его к миру? Подробности

    Перейти в раздел

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Перейти в раздел

    Победители Второй мировой вынуждены вновь наказать проигравших

    «Грязная голова, которая лезет вперед, будет отсечена без всяких раздумий». Столь недипломатическим выражением китайский дипломат был вынужден предостеречь Японию от сползания к политике, приведшей ко Второй мировой войне. Вместе с Китаем напоминать уроки истории вынуждена сегодня и Россия – со своей стороны, Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации