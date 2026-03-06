Генпрокуроры 22 штатов США подали в суд на Трампа из-за тарифов

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Washington Post (WP), иск был подан в суд по международной торговле США, его возглавляют представители Орегона, Нью-Йорка, Калифорнии и Аризоны вместе с генпрокурорами еще 18 штатов.

В заявлении говорится, что Трамп пытается «обойти» решение Верховного суда, отменившее многие его предыдущие тарифы, используя для этого малоизвестный раздел 122 Закона о торговле 1974 года. По словам генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты, президент «попытался использовать неясный закон как инструмент для ввода новых тарифов, нарушая при этом порядок».

Раздел 122 позволяет президенту временно ограничивать импорт в случае серьезных проблем с международными платежами. Однако экономисты и Минюст ранее отмечали, что торговый дефицит с отдельной страной не является основанием для введения таких мер. Представитель Белого дома Куш Десаи заявил, что администрация Трампа «решительно будет защищать действия президента в суде».

Ранее президент США подписал прокламацию о введении сборов на иностранные товары сразу после признания Верховным судом страны предыдущих ограничительных мер незаконными.



Напомним, Верховный суд США признал введение администрацией Трампа импортных пошлин превышением полномочий. Американский лидер пообещал заменить отмененные судом меры десятипроцентным глобальным тарифом сроком на 150 дней. СМИ напоминали о возможности использования для этих целей статьи 122 Закона о торговле.