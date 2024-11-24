Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...29 комментариев
Эвакуированная сообщила о мародерстве военных ВСУ в Курской области
Жители Курской области сообщили о похищении техники ВСУ при эвакуации
Эвакуированная жительница Курской области рассказала, что военнослужащие ВСУ похищали у мирных жителей деревни Никипеловка телевизоры и холодильники, оставляя дома с выбитыми окнами и полностью разграбленными.
Эвакуированная жительница Курской области рассказала военным следователям СК РФ о действиях военнослужащих ВСУ, сообщает РИА «Новости». Женщина, проживавшая в деревне Никипеловка, покинула свой дом 9 августа из-за сильных обстрелов и вернулась, чтобы забрать свои вещи.
По словам женщины, по возвращении в деревню она обнаружила, что из ее дома исчезли телевизор и холодильник, окна были выбиты. Она признала, что военнослужащие ВСУ вели себя как вандалы, раскидывая вещи и похищая имущество.
Женщина добавила, что многие жители деревни покинули свои дома, считая, что это временная мера. «Старые люди думали, что это три дня и все. Я даже денежки спрятала, думала, что через три дня вернусь, и ничего не будет», – сказала она. Однако, по ее словам, из деревни уехали все.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины признали, что потеряли значительную часть территории в Курской области на фоне продолжающегося конфликта. Дело семи участников вторжения в Курскую область было передано в суд для дальнейшего рассмотрения.