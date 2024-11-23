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ВСУ признали утрату значительной части территории в Курской области
Reuters: Киев утратил контроль над более чем 40% территории в Курской области
Киев утратил контроль над значительной частью территории в Курской области, ранее занятой ВСУ, пишет Reuters.
Как сообщает Reuters, Киев потерял контроль над более чем 40% территорий в Курской области, которые ранее удерживались Вооруженными силами Украины, передает ТАСС. Источник в Генштабе ВСУ уточнил, что в лучшем случае Украина контролировала около 1376 кв. км, но сейчас эта цифра сократилась до 800 кв. км
Подчеркивается, что главной целью атаки Киева на Курскую область было замедление наступления российских сил в Донбассе. Контроль над территорией предполагалось использовать как рычаг в будущих мирных переговорах. Однако российские войска продолжают активно продвигаться, усложняя планы Украины, говорится в материале агентства.
Ранее экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области. Кроме того, сообщалось, что в результате ударов группировки «Север» в Сумской области потери вооруженных сил Украины составили до 360 военнослужащих.