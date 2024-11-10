  • Новость часаСилы ПВО сбили 70 украинских беспилотников над российскими регионами
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    «Породить монстра-бактерию может каждый из нас»
    Эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели
    Захарова оценила стычку между Штайнмайером и писателем из-за «Северных потоков»
    МИД Франции признал угрозу превращения Европы в вассала США
    Politico: Трамп может обойти запрет Байдена на выход из НАТО
    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине
    Штаб Трампа уточнил позицию по Крыму
    Гладков объяснил отказ в госпомощи семье погибшего белгородца
    Захарова: Уходящая администрация Байдена может «нагадить» России
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия открыла рецепт политического лидерства

    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

    18 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян «План Трампа» пробивает окно Овертона по Украине

    Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.

    0 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

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    10 ноября 2024, 12:28 • Новости дня

    На Украине ликвидировали британского наемника

    Британский наемник Каллум Тиндал-Дрейпер ликвидирован на Украине 5 ноября

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский наемник из Корнуолла Каллум Тиндал-Дрейпер был ликвидирован в ходе боевых действий на Украине 5 ноября, сообщает Sky News.

    Британский наемник Каллум Тиндал-Дрейпер, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, был ликвидирован в ходе боевых действий, передает ТАСС. Молодой человек, которому было всего 22 года, родом из графства Корнуолл на западе Англии. Он погиб 5 ноября.

    До отправки на Украину Каллум Тиндал-Дрейпер работал в службе здравоохранения Британии. Его участие в конфликте на стороне Украины стало неожиданностью для многих, кто знал его как сотрудника этой благородной профессии. Официальные лица пока не комментируют обстоятельства его гибели, а также мотивы присоединения к украинским силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России обнаружило британских наемников при освобождении Михайловки на Украине. Посольство России в Лондоне сообщило о возможной вербовке наемников украинской дипмиссией.

    9 ноября 2024, 21:21 • Новости дня
    Российский боец три недели оборонял опорный пункт, питаясь только луком

    Tекст: Александра Юдина

    Российский боец Закарья Алиев три недели в одиночку защищал опорный пункт, питаясь луком, добытым на бывших украинских позициях, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона.

    В Telegram-канале ресурса Readovka сообщается, что боец ВС России героически оборонял опорный пункт в одиночку на протяжении трех недель.

    Распространена видеозапись, где видно, как беспилотник сбрасывает солдату продукты и воду. Алиев жестами показывает, что хочет пить, и вскоре ему доставляют бутылку с водой.

    Штурмовая группа, в составе которой был Алиев, захватила позиции, но попала под шквальный огонь, в результате  бойцы перестали выходить на связь и были сочтены погибшими. Однако выяснилось, что 28-летний Алиев, разведчик-сапер из Дагестана, выжил, несмотря на отсутствие продовольствия.

    На протяжении трех недель боец питался луком, который нашел на бывших украинских позициях. Алиева обнаружили с помощью дрона, после чего ему оказали помощь и эвакуировали. В настоящее время он находится в госпитале. У него диагностировали серьезное истощение, однако его состояние оценивается как стабильное.

    В августе российский военнослужащий на Украине отбил головой дрон Вооруженных сил Украины и выжил.

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    9 ноября 2024, 23:55 • Новости дня
    Штаб Трампа дистанцировался от заявлений о потере Украиной Крыма

    Штаб Трампа попросил не считать высказывание Ланзы о потере Украиной Крыма позицией избранного президента США

    Штаб Трампа дистанцировался от заявлений о потере Украиной Крыма
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза, который заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность, не может говорить от лица Трампа, сообщило Reuters со ссылкой на неназванного представителя переходной команды республиканца.

    Представитель команды Трампа подчеркнул, что Ланза являлся «подрядчиком» в рамках предвыборной кампании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Он не работает на Дональда Трампа и не говорит от его лица», – заявили в переходной команде избранного президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ланза предложил Украине принять реальность потери Крыма и сосредоточиться на достижении мира с Россией, а не на возвращении территорий. СМИ сообщали, что Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    10 ноября 2024, 05:54 • Новости дня
    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о необходимости изменить стратегию ЕС по Украине после победы Трампа

    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине, так как Европа не сможет в одиночку поддерживать украинскую армию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    «Президентские выборы в США изменили ситуацию. Очевидно, что европейская стратегия, которая явно провалилась, не может быть продолжена», – приводит слова Сийярто ТАСС со ссылкой на HirTV.

    Он заявил, что «Европа стоит на пороге больших перемен». Сийярто отметил, что Трамп намерен изменить подход США к событиям на Украине, и Европа не сможет в одиночку оказывать поддержку украинской армии.

    Министр добавил, что у ЕС «нет возможности ни в военном, ни в финансовом, ни в экономическом плане занять место Соединенных Штатов». Сийярто сказал, что Трамп намерен установить мир во время своего пребывания на посту президента. По мнению Сийярто, победа Трампа позволит «военный бюджет заменить на мирный».

    Как заявил министр, Западная Европа и правительство США «были в сговоре», убеждая всех в необходимости поставок вооружений» и что «Россия проиграет».

    «Они замалчивали количество жертв этого конфликта, но, перебивая друг друга, говорили о новых и новых санкциях против России, скрывая тот факт, что санкции фактически закончились тем, что европейская экономика получила сначала удар по ноге, затем по колену, затем в живот, а затем в легкое. И стало ясно, что такая политика нежизнеспособна», – заявил Сийярто.

    Он уверен, что руководство большей части государств ЕС понимает сложившуюся ситуацию, но не хочет признавать это, так как не желает принимать ответственность за собственные неверные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента. Орбан также выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента. Орбан также выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа на выборах.

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    10 ноября 2024, 00:48 • Новости дня
    Путин потребовал от МВД беспощадной борьбы с преступностью
    Путин потребовал от МВД беспощадной борьбы с преступностью
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россияне ждут от МВД «беспощадной борьбы с преступностью», заявил президент России Владимир Путин. В поздравлении действующих сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником он отметил грамотные действия МВД в «неординарных условиях», в том числе в зоне специальной военной операции на Украине.

    «Сегодня граждане России ждут от вас большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, прежде всего беспощадной борьбы с преступностью, жесткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин заявил, что в борьбе с экстремизмом нужны «активность и наступательность». Он подчеркнул, что экстремизм «в любом обличье» является угрозой для суверенитета и конституционного порядка России, а также для безопасности ее народа.

    Путин «особо отметил мужественную работу подразделений органов внутренних дел в регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения». Он сказал, что ситуация «здесь непростая», мирным жителям требуются «помощь и защита». Президент выразил уверенность, что сотрудники МВД приложат все необходимые усилия и «максимально обеспечат безопасность» людей, а также будут «оперативно решать вопросы» граждан.

    Он выразил благодарность сотрудникам МВД за «грамотные, четкие действия, в том числе в нестандартных, неординарных условиях, за весомый вклад в решение задач» СВО.


    Напомним, Путин сообщил, что в 2024 году более 650 сотрудников органов внутренних дел удостоены государственных наград; среди них те, кто погиб при выполнении служебных обязанностей. Он заверил, что их подвиги «всегда будут помнить и чтить».

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    10 ноября 2024, 11:43 • Новости дня
    Гладков: Семья погибшего в закрытой зоне белгородца не получит госпомощь
    Гладков: Семья погибшего в закрытой зоне белгородца не получит госпомощь
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В хуторе Старой Валуйского округа Белгородской области погиб мирный житель, когда автомобиль подорвался на мине, при этом семья погибшего не получит государственную помощь, так как были нарушены запреты на въезд в опасные районы.

    На хуторе Старой в Валуйском округе Белгородской области произошел трагический инцидент, передает Telegram-канал губернатора региона Вячеслава Гладкова. Губернатор сообщил, что в результате подрыва автомобиля на мине погиб мирный житель. Гладков выразил соболезнования всем родным и близким погибшего.

    Губернатор отметил, что власти не смогут оказать государственную помощь семье погибшего. Это связано с тем, что два года назад было принято решение: лица, не выполняющие требования органов власти о запрете въезда в опасные населенные пункты, не будут получать государственную помощь в случае ранения или гибели. Гладков подчеркнул, что дело не в деньгах, а в жизнях граждан.

    Губернатор призвал жителей области соблюдать требования и предписания органов власти, чтобы сохранить свои жизни и избежать трагических последствий. «Берегите себя, слушайте», – обратился он к гражданам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак украинских беспилотников пострадали два человека, а в Белгородской области в Валуйском округе легковой автомобиль подорвался на боеприпасе, в результате чего погиб мирный житель.

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    10 ноября 2024, 05:23 • Новости дня
    Сырский пожаловался НАТО на сложную ситуацию на фронте для ВСУ

    Главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал главкому сил НАТО в Европе Каволи о сложной ситуации на фронте

    Tекст: Антон Антонов

    Главком ВСУ Александр Сырский и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, руководитель Европейского командования вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи обсудили ситуацию на фронте в зоне российской специальной военной операции на Украине.

    Сырский в соцсетях сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с Каволи. «В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной», – приводит слова Сырского ТАСС.

    Он также заявил, что ситуация «имеет тенденцию к обострению», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября Сырский сообщил о наступлении российской армии, оценивая его как одно из самых интенсивных с начала конфликта. Как заявила депутат Рады Марьяна Безуглая, Сырский якобы готовится выводить украинские войска из Курской области. Также сообщалось, что он велел перевести технический персонал авиации в пехоту.

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    9 ноября 2024, 22:48 • Новости дня
    Российские войска «перерезали» Купянское направление

    Российские войска разделили Купянское направление пополам

    Tекст: Антон Антонов

    Для вооруженных сил Украины на Купянском направлении сложилась тяжелая ситуация, оно оказалось «перерезано» российскими войсками пополам, сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    «На Купянском направлении обстановка тяжелая. <…> Противник перерезал наше Купянское направление на две части», – приводит слова Старикова РИА «Новости».

    Кроме того, Стариков заявил о тактическом кризисе для ВСУ на Южнодонецком, Кураховском и Покровском (Красноармейском) направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России, по словам главы российской администрации региона Виталия Ганчева, продвигаются вглубь Харьковской области, они находятся в нескольких километрах от Купянска. По словам военного эксперта Андрея Марочко, количество атак российских войск на позиции ВСУ в районе Купянска увеличилось до 20 в сутки.

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    9 ноября 2024, 16:45 • Новости дня
    Российские военные сутки выдерживали газовую атаку ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Двое российских военных выдерживали газовую атаку со стороны украинских солдат в подвале деревенского дома, находясь под постоянным огнем и обстрелами.

    Двое российских военных почти сутки находились в подвале деревенского дома, подвергшись газовой атаке со стороны ВСУ, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Известно, что российские военные обнаружили противника в подвале дома и вступили в перестрелку. Однако после ликвидации украинских солдат они не смогли покинуть укрытие из-за продолжительных артиллерийских обстрелов и атак беспилотников.

    Бойцам доставляли респираторы, еду и воду с помощью дронов. Попав под обстрел, они получили множественные осколочные ранения. После длительного противостояния российским военным удалось покинуть опасную зону.

    Даже покинув место сражения, российские солдаты подверглись преследованию украинских дронов. Однако благодаря использованию устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в виде рюкзака им удалось обезопасить себя от дальнейших атак.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные применили слезоточивый газ против своих солдат, которые сдавались в плен российским войскам в Курской области.

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    10 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели

    Военный эксперт Козюлин: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели

    Эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Олег Исайченко

    Атака ВСУ на столичный регион преследовала три цели: выявить слабые места в системе ПВО, протестировать новые технологии в области беспилотной авиации, а также повлиять на дискуссию о дальнейшей поддержки Украины со стороны Запада. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В столичном регионе выстроена хорошая система ПВО. Благодаря этому нашим войскам удалось отбить налет противника. Судя по имеющимся данным, только на столицу было направлено больше 30 дронов – это немало», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Эксперт напомнил, что ВСУ наращивают производство беспилотников. «Запад передает Украине свои технологии, чтобы испытать их в бою. И те разработки, которые не прошли апробацию в конфликте с Россией, насколько мне известно, в дальнейшем не пользуются популярностью в третьих странах», – рассуждает аналитик. То есть первая цель атаки – проверка БПЛА.

    Но есть и другие цели. «Во-вторых, стоит обратить внимание на временной промежуток, в течение которого сбивали беспилотники – немногим больше часа. Допускаю, что противник пытался прощупать изменения в системе ПВО Москвы. В Киеве знают, что единичными ударами защиту не пробить. Поэтому они запускают сразу несколько аппаратов, а затем наблюдают за расположением комплексов, наносят их на карту и ищут слабые места – это давняя практика», – полагает аналитик.

    «В-третьих, атака связана с дискуссией о поддержке Украины в будущем на фоне победы Дональда Трампа. Вероятно, ВСУ пытались продемонстрировать, что у них якобы есть серьезные возможности, из-за которых помощь Украине необходимо продолжать и даже усиливать», – считает спикер.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 32 сбитых беспилотниках в Подмосковье. Позже в Минобороны уточнили, что силы ПВО уничтожили 70 украинских беспилотников, из них 34 в Московской области.

    Еще 14 БПЛА сбито над территорией Брянской, по семь – над территориями Орловской и Калужской областей, шесть – над территорией Курской, а два – над территорией Тульской области.

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    9 ноября 2024, 16:31 • Новости дня
    Украинцы пытались бежать от мобилизации на надувной лодке в Венгрию

    На надувной лодке через реку Тиса пытались сбежать от мобилизации пятеро украинцев

    Tекст: Мария Иванова

    Пятеро украинских граждан были задержаны на границе, когда пытались пересечь реку Тиса на надувной лодке, чтобы избежать мобилизации в Венгрию. За место в лодке они заплатили от 8 до 11 тыс. долларов.

    Сотрудники государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали пятерых украинцев за попытку нелегально пересечь границу с Венгрией на надувной лодке, пишет ТАСС. Группа мужчин пыталась переправиться через реку Тиса, чтобы избежать мобилизации. Пограничники пресекли нарушение, когда мужчины только садились в лодку.

    Как выяснилось, каждый из мужчин заплатил за место в лодке сумму в диапазоне от 8 до 11 тыс. долларов. Однако вместо обещанного пятиместного судна им предоставили лодку, рассчитанную лишь на двух человек.

    По факту попытки незаконного пересечения границы задержанные привлечены к административной ответственности. Силовые структуры продолжают выяснять, кто еще может быть причастен к организации этого бегства.

    На Украине с февраля 2022 года действует и продлевается всеобщая мобилизация. Власти принимают меры для предотвращения уклонения от службы. Согласно закону, вступившему в силу 18 мая 2023 года, мобилизация была ужесточена, что позволило призвать в армию еще большее количество мужчин. По данным Госпогранслужбы, с начала мобилизации более 40 человек утонули в реке Тиса, пытаясь покинуть страну.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, словацкие пограничники задерживают в два раза больше украинских мужчин призывного возраста, пытающихся нелегально пересечь границу, чтобы избежать мобилизации.

    Солдаты ВСУ массово пытаются сбежать за границу, сообщало издание «Страна.ua», корреспондент которого пообщался с некоторыми военнослужащими.

    Ранее украинские пограничники в Закарпатской области со стрельбой задержали четырех мужчин, которые пытались бежать в Венгрию от мобилизации.

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    10 ноября 2024, 00:16 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины действует воздушная тревога, в Харькове прогремел взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Сирены воздушной тревоги работают в Киеве и более чем в десяти областях Украины, передает ТАСС.

    Напомним, взрыв также прозвучал в городе Сумы. В пятницу в Одессе вследствие удара произошла детонация складов с боекомплектами, которая длилась более двух часов.

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    9 ноября 2024, 22:59 • Новости дня
    Жители Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак украинских беспилотников пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Дроны ВСУ продолжают атаки по нашей территории. Ранены два мирных жителя», – сообщил Гладков в Telegram.

    В селе Устинка дрон-камикадзе атаковал припаркованную легковую машину, женщина госпитализирована с осколочными ранениями обеих ног. В селе Цаповка боец самообороны получил минно-взрывную травму в результате атаки FPV-дрона, пострадавший также госпитализирован. В селе Репяховка FPV-дрон сбросил взрывное устройство, повредив коммерческий объект и автомобиль.

    Напомним, в Валуйском округе легковой автомобиль подорвался на боеприпасе, в результате чего погиб мирный житель. Его жена получила множественные осколочные ранения. Пострадавшую женщину в тяжелом состоянии вывезли попутным транспортом и передали бригаде скорой помощи.

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    9 ноября 2024, 15:27 • Новости дня
    Артиллеристы поразили технику ВСУ в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Артиллерийские расчеты группировки «Север» успешно уничтожили места размещения личного состава и боевой техники ВСУ в Сумской области, Минобороны России опубликовало соответствующее видео.

    Цели уничтожили ударом расчетов реактивных систем залпового огня группировки войск «Север», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В октябре Минобороны опубликовало видео уничтожения пункта временной дислокации подразделения вооруженных сил Украины у Волчанска в Харьковской области.

    В ноябре бойцы Черноморского флота захватили позиции ВСУ в лесной местности Курской области.

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    10 ноября 2024, 08:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Подмосковье

    ПВО уничтожила два БПЛА на подлете к Москве, разрушений и пострадавших нет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Раменском городском округе силы ПВО Минобороны успешно отразили атаку двух беспилотников, направлявшихся на Москву, при этом предварительно сообщается об отсутствии разрушений и пострадавших.

    Два беспилотных летательных аппарата, направлявшиеся к Москве, были уничтожены силами противовоздушной обороны Министерства обороны России в Раменском городском округе, сообщает РИА «Новости». Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил данную информацию в своем Telegram-канале, добавив, что на месте падения обломков предварительно не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье обнаружили осколки беспилотника, которые упали на территорию частного дома. Газета также сообщала, что силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве.

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    10 ноября 2024, 06:58 • Новости дня
    Беспилотники нейтрализованы над Брянской и Ростовской областями

    Tекст: Антон Антонов

    Брянская и Ростовская области подверглись атакам украинских беспилотников самолетного типа, никто не пострадал, сообщили главы регионов Александр Богомаз и Юрий Слюсарь.

    Богомаз сначала сообщил в Telegram, что силами ПВО сбито три беспилотника и что российские войска продолжают отражать атаку ВСУ. Позднее он сообщил: «14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО».

    Врио губернатора Ростовской области Слюсарь сообщил в Telegram, что БПЛА «попытались нанести удары беспилотниками по Каменску-Шахтинскому», но были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. «Три БПЛА самолетного типа обезврежены», – говорится в сообщении.

    Напомним, в результате атак украинских беспилотников погиб один и пострадали трое жителей Белгородской области.

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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