В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.18 комментариев
На Украине ликвидировали британского наемника
Британский наемник Каллум Тиндал-Дрейпер ликвидирован на Украине 5 ноября
Британский наемник из Корнуолла Каллум Тиндал-Дрейпер был ликвидирован в ходе боевых действий на Украине 5 ноября, сообщает Sky News.
Британский наемник Каллум Тиндал-Дрейпер, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, был ликвидирован в ходе боевых действий, передает ТАСС. Молодой человек, которому было всего 22 года, родом из графства Корнуолл на западе Англии. Он погиб 5 ноября.
До отправки на Украину Каллум Тиндал-Дрейпер работал в службе здравоохранения Британии. Его участие в конфликте на стороне Украины стало неожиданностью для многих, кто знал его как сотрудника этой благородной профессии. Официальные лица пока не комментируют обстоятельства его гибели, а также мотивы присоединения к украинским силам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России обнаружило британских наемников при освобождении Михайловки на Украине. Посольство России в Лондоне сообщило о возможной вербовке наемников украинской дипмиссией.