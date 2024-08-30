Посольство России в Лондоне сообщило о возможной вербовке наемников украинской дипмиссией

Эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot мог уничтожить украинский F-16

Генерал авиации Попов: ВСУ потеряли истребитель F-16 из-за человеческого фактора

Tекст: Анастасия Куликова

«Существует несколько версий того, как Украина потеряла истребитель F-16. Согласно одной из них, самолет был поражен ударом ВС России. В понедельник целями нашей атаки среди прочего были военные объекты в Ивано-Франковской области. Возможна ситуация, при которой летчик в воздухе пытался уйти от нашей ракеты, но его маневр в силу определенных ошибок привел к падению», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

«Другая версия – наиболее вероятная – предполагает, что F-16 был сбит комплексом Patriot», – продолжил он. По мнению собеседника, летчик истребителя, который был поднят в воздух для отражения российской атаки, мог в «азарте боя» войти в зону поражения ПВО – и это закончилось «дружественным огнем».

Однако не исключено, что вина за инцидент лежит исключительно на украинском расчете ПВО. «Военные, которые не в полной мере знакомы с нюансами работы ЗРК, могли попросту довериться автоматике. В этом случае события, вероятно, развивались следующим образом: программа обнаружила цель, включила автосопровождение, система вовремя не получила сигнал от человека или же из-за сбоя истолковала его иначе, а потому отработала по истребителю», – рассуждает Попов.

То, что не сработала система «свой – чужой» вполне объяснимо. «ЗРК Patriot – тот, который стоит на вооружении у США, и тот, который Вашингтон продает или поставляет третьим странам – отличается комплектацией. Кроме того, F-16 передали Киеву не из Штатов, а из резерва Нидерландов, то есть машина, судя по всему, была подготовлена в Европе», – пояснил эксперт. Он напомнил, что на «дружественный огонь» жаловались в Израиле и Ираке, на вооружении которых также стояли ЗРК Patriot.

«Кроме того, в момент отражения атаки у ВСУ одномоментно работали не совсем совместимые системы – авиация и ПВО разных уровней обеспечения безопасности полетов. Все действия, как правило, отрабатываются в ходе учений и тренировок, таковых на Украине не проводили. Поэтому нюансы технологии эксплуатации могли сработать против Киева. Таким образом, ВСУ потеряли F-16 из-за человеческого фактора, незнания техники и отсутствия навыков», – акцентировал спикер.

По мнению генерала авиации, США не станут подтверждать информацию о том, что F-16 был сбит из Patriot, потому что это стало бы антирекламой для ЗРК. «Если они признают этот факт на официальном уровне, то покупатели этих комплексов задумаются, зачем нужна ПВО, которая будет бить по своим», – отметил он.

Собеседник допускает, что потеря F-16 может притормозить поставки Киеву следующей партии истребителей. «Западные страны передали ВСУ совсем небольшое число машин. Если «самолетопад» продолжится, то это тоже станет антирекламой еще и F-16, в чем абсолютно не заинтересованы США», – заключил Попов.

Ранее генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16. ЧП произошло в понедельник во время отражения массированного ракетного удара со стороны ВС России. «Во время захода на цель с одним из F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», – говорится в сообщении ведомства. Специальная комиссия Минобороны Украины работает в районе падения машины для выяснения причин аварии, добавили там.

По информации источников газеты The Wall Street Journal, самолет не был сбит. «По всей видимости, крушение произошло из-за ошибки пилота», – пишет издание. За штурвалом истребителя был летчик 204-й бригады тактической авиации ВСУ, подполковник Алексей Месь. Он – один из первых украинских военных, прошедших подготовку на F-16. В США его назвали «лучшим летчиком».

Версия об ошибке пилота указана и в докладах украинских военных, сообщает депутат Рады Марьяна Безуглая. Однако она со ссылкой на собственные источники заявила, что F-16 был сбит комплексом Patriot «из-за дискоординации между подразделениями».

Пентагон не смог подтвердить данные Безуглой. «У меня недостаточно достоверной информации, поэтому говорить о том, был ли этот пилот сбит дружественным огнем (чего я сообщить не могу), должны сами украинцы», – сказала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх. Она также отказалась сообщить, сколько F-16 находится на Украине, отправив журналистов за ответами к киевским властям.

Напомним, украинская армия получила первые истребители F-16 в июле. Журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 самолетов. Издание также указывало, что до конца 2024 года у армии Украины будет на вооружении 20 истребителей. Владимир Зеленский за помощь с получением истребителей благодарил Данию, Нидерланды, США и других партнеров.