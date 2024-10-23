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    Сергей Миркин Сергей Миркин В чем смысл истерики ЗЕ-команды

    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский спорт избавляют от конфликтов

    Главный плюс возможного назначения министра спорта Дегтярева президентом Олимпийского комитета состоит в том, что министр спорта не будет конфликтовать с президентом ОКР. Исчезнут споры об отправке или не отправке атлетов на международные соревнования под нейтральным флагом.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв СВО сделала Центральную Азию частью мировой экономики

    Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.

    9 комментариев
    23 октября 2024, 07:57 • Новости дня

    Минобороны сообщило об обнаружении британских наемников при освобождении Михайловки

    Tекст: Александра Юдина

    В Михайловке в Донецкой Народной Республике российские военные ликвидировали двух британских наемников, которые находились в укрепленном опорном пункте, сообщает Минобороны.

    Ведомство сообщило о двух военнослужащих из Британии, которые были наемниками и оставались в укрепленном опорном пункте, передает «Комсомольская правда».

    Как отметил заместитель командира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников, украинские боевики готовились к приходу российских войск, укрепляя блиндажи и создавая сеть ходов сообщения.

    «Про один опорник, который брали. Да, было два военнослужащих из Британии, наемники. Они в этом опорнике так и остались», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России успешно освободили Михайловку в Донецкой народной республике.

    22 октября 2024, 08:55 • Новости дня
    Жители Харькова отказались выходить на работу из-за рейдов военкомов

    «Страна.ua»: Жители Харькова отказались работать из-за облав военкоматов

    Жители Харькова отказались выходить на работу из-за рейдов военкомов
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Харькова массово отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны военкоматов, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что в Харькове сотрудники различных сфер, включая станции техобслуживания, отказываются выходить на работу из-за облав со стороны военкоматов, известных как ТЦК. Массовые рейды приводят к остановке деятельности многих предприятий и организаций, передает РИА «Новости».

    По словам одного из местных блогеров, ситуация усугубляется тем, что без ремонта остаются автомобили вооруженных сил Украины. Работники не уточняют конкретные причины отказа от работы, но в соцсетях активно обсуждаются облавы военкоматов на предприятиях города.

    Кроме мастеров станций техобслуживания, на работу не выходят грузчики, курьеры, сотрудники фастфудов, а также работники компаний по ремонту окон и дверей. В списке отсутствующих на рабочем месте также упоминаются сантехники и таксисты.

    Ранее на Украине проходили масштабные рейды в развлекательных заведениях в различных городах, включая Киев, Днепропетровск, Харьков, Хмельницкий и Львов.

    Также сообщалось о возможности откупиться от мобилизации за тысячи долларов.

    В то же время глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал инициативу проведения референдума по вхождению региона в состав России.

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    22 октября 2024, 10:57 • Новости дня
    Военкор: «Флаг КНДР» под Цукурино подняли российские военные

    Военкор Коц: В районе Цукурино российские военные установили флаг, похожий на флаг КНДР

    Военкор: «Флаг КНДР» под Цукурино подняли российские военные
    @ Siegfried Grassegger/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные из группировки «Центр» подняли флаг, напоминающий флаг КНДР, в районе Цукурино в ДНР, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

    В своем Telegram-канале Коц сообщил о поднятии флага, напоминающего государственный флаг Корейской Народно-Демократической Республики, у освобожденного поселка Цукурино.

    По словам военкора, это действие было воспринято как «толстый троллинг» от российских военных на Покровском направлении, что вызвало обсуждение в украинских и международных каналах.

    Также Коц подчеркнул, что российские бойцы используют подобные приемы для деморализации противника.

    Так, венкор напомнил, что ранее под Славянском командир отряда ополченцев «Спарта» использовал аналогичный прием, включив через громкоговорители мусульманские азаны, что создало впечатление присутствия кадыровской гвардии.

    «Пусть и сейчас боятся», – заключил он.

    Напомним, авторами фейка об участии северокорейских военных в СВО являются Киев и Сеул. Так, Владимир Зеленский утверждал, что Северная Корея «включилась» в конфликт на Украине на стороне России. Незадолго до этого министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен сообщил, что КНДР может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки России из-за подписанного договора между странами.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна носит суверенный характер и не направлено против третьих стран.


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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

    Коментарии (0)
    22 октября 2024, 15:06 • Новости дня
    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Часова Яра может растянуться на несколько месяцев

    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Группировка ВСУ в Часовом Яре рискует потерять основные каналы снабжения: российские военные постепенно окружают город, что рано или поздно приведет к ухудшению логистических возможностей противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр.

    «На текущий момент российские войска сумели прорвать оборону противника южнее Часова Яра в районе канала Северский Донец – Донбасс. Успех стал возможным благодаря взятию Клещеевки. Наши военные продвигаются на запад, в сторону Ступочек. Между тем с юга на город уже наступают наши десантники», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Военные также подходят к населенному пункту с севера, со стороны Калиновки. Таким образом, положение ВСУ в Часовом Яре за последнее время значительно ухудшилось. Противник вынужден растягивать оборону, поскольку активизация боевых действий наблюдается сразу на нескольких направлениях. При этом окружение города продолжится», – сказал он.

    «У российских войск имеются хорошие перспективы взятия Часова Яра. Однако нельзя забывать о том, что этот населенный пункт представляет собой мощный укрепрайон. Вокруг него имеется большое число сел и деревень, которые также составляют часть обороны города. То есть для его полного освобождения необходимо вытеснить противника из прилегающих поселений», – считает собеседник.

    «Кроме того, за Часовым Яром располагается Константиновка, из которой по нашим войскам также может вестись обстрел. Взятие укрепрайона в целом задача достаточно трудная. Ее выполнение может потребовать немало усилий со стороны личного состава. Понадобится большое количество солдат и техники», – акцентирует эксперт.

    «Между тем по мере продвижения российских сил город будет отрываться от основных логистических линий. ВСУ рискуют потерять возможности снабжения группировки, что потенциально может привести к огромным потерям и неминуемой угрозе отступления», – полагает аналитик.

    «Но до этого еще далеко. Впереди – долгие недели боев за важный населенный пункт, который приобрел для офиса Зеленского критическое политическое значение в качестве одного из последних рубежей в ДНР. Освобождение города позволит нам продвинуться дальше к Константиновке. Наше присутствие в Донецкой агломерации неуклонно растет», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча». По его словам, военным уже удалось пересечь канал, разделяющий населенный пункт на несколько частей.

    Он добавил, что бойцы создали плацдарм на его противоположной стороне. При этом под контролем противника до сих пор остается значительная часть городской застройки, а также несколько дачных поселков в западном районе Часова Яра. Российская армия также установила огневой контроль на основных путях подвоза боеприпасов и пополнения личного состава ВСУ.

    Неделю назад российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра.

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    22 октября 2024, 10:11 • Новости дня
    Устроившую мятеж бригаду ВСУ перевели в Сумскую область

    Стало известно о переводе 116-й бригады ВСУ из-под Курахово в Сумы после мятежа

    Устроившую мятеж бригаду ВСУ перевели в Сумскую область
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Отказавшаяся исполнять приказы 116-я бригада ВСУ была переведена из-под Курахово в Сумскую область в качестве наказания за мятеж, сообщило испанское издание Pais.

    Издание пишет, что украинская 116-я отдельная бригада территориальной обороны, которая подняла мятеж под Курахово в Донецкой народной республике, была переведена в Сумскую область. Офицер 119-й бригады Александр заявил, что «они отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы, откуда ведется вторжение в Курскую область», передает «Лента.ру».

    В то же время в российских силовых структурах подтвердили, что военнослужащие 116-й бригады устроили бунт. В наказание за это командование ВСУ решило перебросить их на позиции в Курской области. Это решение было принято в попытке хоть как-то исправить ситуацию в регионе за счет и так деморализованных солдат, передает ТАСС.

    Ранее украинские войска задействовали бывших заключенных на первой линии обороны под Красноармейском и Курахово.

    Пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Владимира Зеленского.

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    22 октября 2024, 15:04 • Новости дня
    Скачко объяснил слухи о корейских военных на Украине

    Политолог Скачко: Киев фейками о северокорейских военных пытается масштабировать конфликт на Украине

    Скачко объяснил слухи о корейских военных на Украине
    @ Jae C. Hong/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев и Сеул при поддержке Запада заранее готовят почву для того, чтобы в случае появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ сказать, что это не шаг к эскалации, а якобы «справедливый» ответ Москве и Пхеньяну, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СМИ сообщили о планах Южной Кореи отправить военных на Украину.

    «Все инсинуации о том, что северокорейские военные находятся в зоне спецоперации, а также слухи о планах Сеула отправить своих разведчиков и солдат на Украину из-за КНДР – это звенья одной цепи. Фейки создаются Киевом и Западом по нескольким причинам», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    «Во-первых, таким образом ставится задача напугать страны мирового большинства. Западная пресса ссылается на договор между Пхеньяном и Москвой о стратегическом партнерстве и фактически пытается убедить Глобальный Юг, что Россия за свою помощь якобы будет просить поставок «живой силы» в зону конфликта», – уточнил собеседник.

    Во-вторых, Киев и Сеул заранее создают оправдание своим действиям, добавил он. «Украина и Южная Корея готовят почву с тем, чтобы в случае появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ сказать, что это решение – не шаг к эскалации, а якобы «справедливый» ответ Москве и Пхеньяну», – пояснил эксперт.

    Причем за военными Южной Кореи на Украину могут начать прибывать контингенты стран НАТО, не исключил Скачко. «То есть логика следующая: раз северокорейцы якобы участвуют в конфликте на стороне России, то и Североатлантический альянс получает карт-бланш», – указал он.

    Отсюда и третья задача фейков о присутствии военных КНДР на Украине – масштабировать конфликт, продолжил аналитик. «Запад, несмотря на разговоры о необходимости перемирия и заморозки боевых действий, все еще рассчитывает нанести стратегическое поражение России любой ценой. Поэтому украинские пропагандисты, курируемые из-за рубежа, хотят привлечь новые страны и новых участников. Разжигание этого костра войны происходит системно и целенаправленно», – считает политолог.

    Подводит иногда только безграмотность киевских технологов. Скачко указал, что в Сети распространяется созданный украинскими художниками плакат, на котором солдат ВСУ пытается обезглавить военного в северокорейской форме. При этом подпись на плакате указывает на Южную, а не Северную Корею. Эксперт не исключает, подобное «творение» было проспонсировано западными политиками.

    «Дело в том, что люди, которые называют Запад «цветущим садом», не хотят знать, что происходит в «джунглях». Высокомерие и политическая мания величия, сформировавшаяся в результате многолетнего гегемонизма, притупили их разум. И это привело к рождению таких чудовищ: кто-то услышал про Корею, нарисовал чушь, посчитав, что для массового сознания и так сойдет. Все это выглядит нелепо», – акцентировал собеседник. В заключение спикер предположил, что сюжет с северокорейскими военными проживет недолго, особенно «когда солдаты КНДР не появятся в зоне СВО».

    Ранее стало известно, что власти Южной Кореи рассматривают план отправки на Украину своего военного персонала, включая офицеров разведки, специализирующихся на Северной Корее, а также экспертов по тактике. Об этом сообщило издание Newsweek.

    Цель обсуждаемой миссии – помощь ВСУ в случае захвата ими северокорейских солдат. Южнокорейские специалисты могли бы участвовать в допросах и предоставлять услуги переводчиков. Кроме того, они якобы в силах помогать Киеву, предоставляя данные о военной тактике и операциях Северной Кореи.

    Информацию об этом подтвердило и Yonhap. Южнокорейская газета также сообщает, что Сеул допускает смену позиции по поставкам оружия Украине. По данным собеседника агентства, рассматривается вариант с поэтапным переходом от увеличения помощи, не связанной с оружием, до передачи Украине летального наступательного вооружения в зависимости от развития сотрудничества между Россией и КНДР.

    На этом фоне заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится родной сестрой Ким Чен Ыну, выразила мнение, что Южная Корея и Украина «одинаковые, как две капли воды», назвав два государства «невоспитанными собаками, выпестованными США».

    В понедельник МИД Южной Кореи пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине. В начале октября в Сеуле заявляли, что Северная Корея якобы может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки Москвы.

    На этом фоне российские военные из группировки «Центр» подняли флаг, напоминающий флаг КНДР, в районе Цукурино в ДНР. Военкор Александр Коц отметил, что это действие – «толстый троллинг» от российских военных на Покровском направлении, вызвавший обсуждение в украинских и международных каналах. Также он подчеркнул, что российские бойцы используют подобные приемы для деморализации противника.

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    23 октября 2024, 01:54 • Новости дня
    Зеленский назвал возможный первый шаг к перемирию на Украине

    Зеленский назвал прекращение ударов по энергообъектам возможным первым шагом к перемирию на Украине

    Зеленский назвал возможный первый шаг к перемирию на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым шагом к завершению «горячей фазы» конфликта, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Как заявил Зеленский в интервью изданию Financial Times, на первом «саммите мира» по Украине, который прошел в швейцарском Бюргенштоке, «увидели, что может быть принято решение по энергетической безопасности», передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    «Иными словами – мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши», – сказал Зеленский. Отвечая на вопрос о том, может ли такое решение «привести к концу горячей фазы» конфликта, он заявил: «Думаю, да».

    Как пишет издание, Зеленский при этом отверг любые разговоры о мирном соглашении в обмен на территориальные уступки, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Washington Post заявила, что Россия и Украина якобы собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    22 октября 2024, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Новосадовое в ДНР
    Российские войска освободили Новосадовое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За последние сутки группировка «Запад» освободила населенный пункт Новосадовое в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения группировки поразили 60-ю, 67-ю механизированные и 3-ю штурмовую бригады ВСУ у Новоегоровки (Харьковская область), Терн, Торского и Красного Лимана (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражена контратака штурмовиков 14-й механизированной бригады ВСУ. Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла свыше 470 военнослужащих, технику, включая три американских БТР М113, уничтожены три полевых склада с боеприпасами.

    «Южная» группировка поразили формирования ВСУ в районах Серебрянки, Северска и у других населенных пунктов в ДНР. Потери противника составили до 900 военнослужащих и значительное количество техники, включая американские артиллерийские установки.

    Группировка «Центр» и поразила 33-ю, 151-ю механизированные и другие бригады ВСУ у Щербиновки, Димитрова и других населенных пунктов в ДНР. В зоне ответственности группировки украинская сторона потеряла до 430 военнослужащих и американские машины Bradley и М113.

    За прошлую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов. Также за тот период ВС России нанесли ракетные удары по аэродромам ВСУ и объектам топливно-энергетического комплекса. В понедельник ВС России поразили объекты энергетики Украины, которые обеспечивали действия ВСУ, а также инфраструктуру военных аэродромов.

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    22 октября 2024, 08:21 • Новости дня
    ВСУ потеряли стратегические высоты у села Терны в ЛНР

    Марочко сообщил о потере ВСУ стратегических высот у села Терны на севере ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные лишились стратегически важных высот у села Терны на севере ЛНР, что поставило под угрозу их опорные пункты и ослабило позиции в регионе, сообщил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ потеряли стратегически важные высоты возле села Терны на севере Луганской народной республики (ЛНР), сообщает РИА «Новости». Марочко добавил, что в ходе наступления вооруженные силы России уничтожили опорные пункты противника, расположенные восточнее Тернов. Эти позиции находились на стратегических высотах и имели ключевое значение для украинских сил.

    Марочко отметил, что украинское командование предприняло попытки вернуть утраченные позиции, однако они не увенчались успехом. Он также подчеркнул, что часть штурмовиков ВСУ, не выдержав давления, покинула поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили вооруженные силы Украины с позиций на западе Кременной в Луганской народной республике. Между тем небоевые потери вооруженных сил Украины у Кременной утроились из-за погодных условий.

    Ранее российские артиллеристы ночью предотвратили проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы из 11 человек на территорию Луганской народной республики у города Кременная.

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    23 октября 2024, 02:51 • Новости дня
    Фигурант дела об убийстве Дарьи Дугиной попал в плен ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Александр Сучков, осужденный в России по делу об убийстве Дарьи Дугиной, попал в плен к вооруженным силам Украины в зоне специальной военной операции, сообщил иноагент Олег Кашин (объявлен в розыск МВД России).

    Кашин* распространил соответствующую информацию на своей странице в соцсетях.

    Сучков в плену рассказал, что отправился из колонии в зону СВО в качестве военного медика, так как ранее отслужил два срока по контракту. По его словам, в ходе выполнения «боевой задачи» он был несколько раз ранен в результате атак беспилотников.

    Сучков рассказал, что заблудился, пытаясь выйти к российским позициям. По его словам, он потерял сознание, а когда пришел в себя, то увидел украинских военных, которые и взяли его в плен.

    В мае 2023 года Сучков был приговорен в России к трем годам и шести месяцам колонии. Его признали виновным в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, фальшивые документы позволили предполагаемым организаторам убийства Дарьи Дугиной выехать из России.

    Кашин* трудился в «Коммерсанте» и «Известиях», в 2016 году переехал в Лондон. В 2022 году его внесли в реестр иноагентов, а в 2024 году объявили в розыск по уголовной статье.

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    22 октября 2024, 13:05 • Новости дня
    ВСУ покинули позиции на востоке Курахово

    Украинские войска оставили первые позиции на восточной окраине Курахово в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска начали отход с восточной окраины Курахово в ДНР, понеся значительные потери на данном участке фронта в результате боевых действий.

    Украинские войска оставили свои первые позиции на восточной окраине Курахова в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Об этом сообщили источники в силовых структурах, отметив, что на данном участке фронта ВСУ понесли потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны показало бегство военнослужащих ВСУ из-под Любимовки в Курской области, а 143-я пехотная бригада ВСУ пригрозила оставить позиции в Харьковской области из-за нехватки офицеров и снаряжения. Ранее сообщалось, что ВСУ уже оставили позиции в Цукурино в ДНР.

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    22 октября 2024, 13:57 • Новости дня
    В Госдуме назвали предложение Франции крахом Украины

    Депутат Шеремет: Предложение Франции разместить силы на Украине угрожает ее государственности

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение министра обороны Франции разместить силы неядерного сдерживания на Украине приведет к концу украинской государственности, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

    По словам Шеремета, инициатива Франции по размещению сил неядерного сдерживания на территории Украины является фатальной для украинского государства, передает РИА «Новости».

    «Озвученный план «победы» украинским диктатором и все связанные с ним предложения и инсинуации являются публичной росписью в своем бессилии в противостоянии с Россией», – заявил Шеремет.

    Депутат также отметил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский утратил легитимность, поскольку его срок пребывания в должности истек. При этом, по его словам, западные страны продолжают демонстрировать двойные стандарты, выступая за демократию, но закрывая глаза на отказ Зеленского проводить выборы.

    Ранее Владимир Зеленский представил «план победы над Россией», который включает приглашение Украины в НАТО и размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета».

    После этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного договора нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на Украине.

    Франция заявила, что активизирует усилия по убеждению партнеров в необходимости пригласить Украину в НАТО.

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    22 октября 2024, 12:37 • Новости дня
    Маск заявил о возможном обострении конфликта на Украине из-за Южной Кореи

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России) выразил обеспокоенность по поводу возможной отправки южнокорейских военных на Украину.

    В частности, американский предприниматель обратил внимание на новость о вероятной отправке южнокорейских военных на Украину, передает РИА «Новости».

    Маск отметил, что «ситуация, похоже, обостряется». Его заявление вызвало бурное обсуждение среди пользователей платформы, многие из которых поддержали опасения предпринимателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея начала рассматривать возможность отправки военных и разведчиков на Украину в ответ на слухи о намерениях России якобы использовать помощь северокорейских войск.

    В понедельник МИД Южной Кореи пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции России. Он обратил внимание на противоречивую информацию, поступающую от южнокорейских источников и Пентагона.

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    22 октября 2024, 08:33 • Новости дня
    ВС России нанесли удар в район противотанкового полка в Днепропетровской области

    Подполье: Ударом поражена заброшенная территория бывшего противотанкового полка в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Удар ВС России, вероятно, поразил бывшую территорию 977-го противотанкового артиллерийского полка в Днепропетровской области, где летом появились блокпосты и часто заезжали военные машины и грузовики, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По данным Лебедева, удар пришелся на район, известный как «Корея» в Новомосковске Днепропетровской области. Территория ранее принадлежала 977-му противотанковому артиллерийскому полку и была заброшена, где летом этого года там были установлены блокпосты и часто въезжали военные машины и грузовики, передает РИА «Новости».

    По словам координатора подполья, ночью во вторник взрывы были слышны в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а также в направлении Синельникова в Днепропетровской области.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области Украины. В Сумской области также прозвучала воздушная тревога, а в Сумах прогремел взрыв.

    Подполье сообщило о ликвидации офицеров ВСУ и наемников ударами в Кривом Роге.

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    23 октября 2024, 03:40 • Новости дня
    Житель Комсомольска-на-Амуре осужден за шпионаж в пользу Украины

    Суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре за работу на украинскую разведку

    Tекст: Антон Антонов

    Житель Комсомольска-на-Амуре осужден на 12 лет и шесть месяцев колонии строгого режима за попытку передачи украинской разведке данных об оборонном предприятии, сообщили в УФСБ по Хабаровскому краю.

    Хабаровский краевой суд признал жителя Комсомольска-на-Амуре виновным в государственной измене в форме шпионажа (статья 275 УК), передает ТАСС.

    По данным УФСБ, осужденный пытался передать сведения об оборонном предприятии Хабаровского края представителям главного управления разведки министерства обороны Украины. Связь с украинской разведкой он установил через интернет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Свердловский областной суд приговорил жительницу Нижнего Тагила к 12,5 года колонии за передачу спецслужбам Украины через мессенджеры военно-технических сведений. В Крыму задержали 51-летнего жителя по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами через эти же мессенджеры.

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    23 октября 2024, 03:18 • Новости дня
    Беспилотники сбиты в Ростовской области

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Новошахтинска сбили четыре беспилотника, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    Никто не пострадал, разрушений на земле нет, сообщил Голубев в Telegram.

    Минобороны России сообщило, что за сутки российская ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника самолетного типа, передает ТАСС.

    Напомним, на днях в районе Новошахтинска российская ПВО также уничтожила украинские беспилотники.

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