Пленный из ВСУ сообщил о мобилизации во время рейса дальнобойщиком

Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»

Эксперт Скачко: Политический банкрот Зеленский штампует нереализуемые планы

Tекст: Анастасия Куликова

«Владимир Зеленский продолжает штамповать планы. Все выдвигаемые им инициативы по большому счету не имеют никакого значения, поскольку они не обеспечены ничем, кроме краски, потраченной на печать», – иронично заметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Киевское руководство собеседник назвал «банкротом». «Власти не способны произвести ничего стоящего, но запросто создают видимость бурной деятельности. Отсюда и такое количество разнообразных планов», – отметил политолог.

Что касается десяти пунктов «плана стойкости», то анализировать их, по мнению эксперта, не имеет смысла. «Планы определяются не красотой их содержания, а возможностью реализации. У Зеленского таковой нет», – указал спикер. Он подчеркнул: Запад решает, как и под чьим началом будет жить Украина.

На этом фоне собеседник напомнил о появлении слухов о возможном проведении выборов президента страны в 2025 году. По его мнению, анонс Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. «Это является косвенным подтверждением того, что он опять предлагает и украинскому народу, и своим западным кураторам себя на место руководителя Украины якобы в новых изменившихся условиях», – полагает эксперт.

При этом на Западе вряд ли станут вникать в суть плана. «Но такую претензию на продление ярлыка на власть американские и европейские чиновники рассмотрят. Разумеется, если только Зеленский не списан ими окончательно. В этом случае они даже могут номинально поменять пункты, по-иному прописать приоритеты, а возможно, даже сократить, как это было в случае с «формулой мира», – рассуждает политолог.

Украинцы же холодно встретят новую инициативу Зеленского, прогнозирует собеседник. «Да, те граждане, судьба которых зависит от выплат из бюджета, наворованного из западной помощи, поаплодируют. Что до остальных, они в лучше случае просто его послушают», – заключил Скачко.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе «план стойкости» Украины, состоящий из десяти пунктов. Одним из центральных направлений станет усиление «культурного суверенитета» с акцентом на создание и продвижение отечественного контента. Зеленский считает, что именно культура и искусство станут важными инструментами для укрепления национального духа и привлечения внимания к позиции Киева на международной арене.

Также «план стойкости» включает положения о безопасности в стране, энергетике и оружии, его производстве и сотрудничестве в этой сфере с партнерами Украины. По словам Зеленского, итоговый документ должен фактически стать пошаговой инструкцией того, как Украине следует использовать свои внутренние возможности для сохранения «устойчивости».

Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. Первой его инициативой была «формула мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для себя исход конфликта. Россия отказалась рассматривать документ, а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти.

Затем в середине октября этого года Зеленский предложил «план победы», который содержит пункты о приглашении Украины в НАТО, укреплении ее обороноспособности, размещении на украинской территории «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета» для сдерживания России. Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» там фактически отвергли.