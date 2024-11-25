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Суд взыскал с экс-чиновника Минобороны 1,74 млрд рублей
Никулинский суд обязал с экс-чиновника Минобороны Куракина возместить ущерб в 1,74 млрд рублей за взятки
Никулинский суд Москвы вынес приговор по делу бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья и экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина.
Как передает ТАСС, суд постановил взыскать с Куракина и его подельников 1,746 млрд рублей в качестве компенсации ущерба по делу о взятках за незаконную рубку леса.
Судья огласил приговор, в соответствии с которым Куракин, а также его подельники Холодков и Ан, обязаны солидарно выплатить 1,277 млрд рублей в пользу ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Министерства обороны РФ. Дополнительно, они обязаны выплатить 393,61 млн рублей в пользу самого Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Никулинский суд Москвы приговорил бывшего зампреда правительства Подмосковья Дмитрия Куракина к 17 годам заключения за преступления, связанные с хищением леса и взятками.