Суд взыскал с экс-чиновника Минобороны 1,74 млрд рублей

Никулинский суд обязал с экс-чиновника Минобороны Куракина возместить ущерб в 1,74 млрд рублей за взятки

Tекст: Евгения Караваева

Как передает ТАСС, суд постановил взыскать с Куракина и его подельников 1,746 млрд рублей в качестве компенсации ущерба по делу о взятках за незаконную рубку леса.

Судья огласил приговор, в соответствии с которым Куракин, а также его подельники Холодков и Ан, обязаны солидарно выплатить 1,277 млрд рублей в пользу ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Министерства обороны РФ. Дополнительно, они обязаны выплатить 393,61 млн рублей в пользу самого Минобороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Никулинский суд Москвы приговорил бывшего зампреда правительства Подмосковья Дмитрия Куракина к 17 годам заключения за преступления, связанные с хищением леса и взятками.