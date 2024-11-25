Экс-главу департамента Минообороны приговорили к 17 годам за хищение леса

Tекст: Дарья Григоренко

Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере, назначив наказание в виде 17 лет лишения свободы и штраф в размере 369 млн рублей, передает ТАСС.

Судья, оглашая решение, отметил, что Куракин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 и ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эти статьи касаются злоупотребления служебными полномочиями и получения взятки соответственно.

В октябре Дмитрию Куракину прокуратура запросила 17 лет строгого режима за хищение леса из воинских частей, со штрафом в 500 млн рублей и запретом на должности в государственных органах.

Напомним, в 2020 году Басманный суд Москвы заключил под стражу зампреда правительства Подмосковья по уголовному делу о взяточничестве. Позже стало известно, что вменяемый Куракину ущерб от коррупции составил почти 3 млрд рублей.