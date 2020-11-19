Суд арестовал зампреда правительства Подмосковья Куракина

Басманный суд Москвы заключил под стражу зампреда правительства Подмосковья Дмитрия Куракина по уголовному делу о взяточничестве, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«Суд избрал в отношении Куракина меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 17 января. На этот же срок суд арестовал двух его предполагаемых соучастников», – цитирует РИА «Новости» Софинскую.

Куракину грозит до 15 лет лишения свободы и штраф, в десятки раз превышающий сумму взятки, которая, впрочем, пока официально не раскрывается.

Ранее стало известно, что следователи подали в суд ходатайство об аресте зампреда правительства Подмосковья.

Напосним, СМИ сообщали, что Куракина и двух его предполагаемых сообщников задержали в связи с подозрением в совершении преступлений коррупционной направленности, связанных с военным имуществом – лесами и земельными участками.