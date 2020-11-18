Подмосковного министра Куракина задержали за махинации с военным лесом

Сотрудники Следственного комитета по итогам обысков и допросов приняли решение о задержании зампредседателя правительства Московской области – министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина, сообщают СМИ.

Кроме Куракина задержали двух его предполагаемых сообщников, имена которых пока не называются, передает «Коммерсант».

Все трое подозреваются в совершении преступлений коррупционной направленности, связанных с военным имуществом – лесами и земельными участками.

Предполагаемые преступления были совершены, когда Куракин являлся начальником департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны. Там же работали и два других фигуранта расследования.

В ближайшее время им предъявят обвинения, после чего следствие обратится с ходатайствами об избрании мер пресечения в суд.

Ранее бывшего борца с коррупцией в МВД Бориса Гуменюка арестовали за мошенничество.