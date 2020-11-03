Бывший борец с коррупцией в МВД арестован за мошенничество

Пресненский суд Москвы заключил под стражу бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Бориса Гуменюка, которому вменяется особо крупное мошенничество, сообщили в пресс-службе суда.

«Пресненским районным судом города Москвы 30 октября 2020 года удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гуменюка. Срок ареста установлен до 30 декабря», – сообщил источник РИА «Новости».

По данным СМИ, полковник Гуменюк входил в команду осужденного и лишенного звания генерал-лейтенанта Дениса Сугробова. «Коммерсант» писал, что Гуменюк потребовал у владелицы логистической компании 10 млн рублей, чтобы прекратить ее уголовное преследование, однако при передаче денег был задержан сотрудниками ФСБ.

Сугробов изначально получил 22 года колонии строгого режима – Мосгорсуд признал его виновным в организации преступного сообщества из подчиненных ему полицейских, которые погорели на попытке спровоцировать высокопоставленного офицера УСБ ФСБ на получение взятки. Позже Верховный суд смягчил приговор до 12 лет лишения свободы. Вину он не признал.

Всего сроки по делу получили восемь человек. В отношении бывшего зама Сугробова Бориса Колесникова Мосгорсуд прекратил производство после его самоубийства.

Уголовное дело в отношении оперативников УЭБиПК МВД было возбуждено 14 февраля 2014 года после того, как они пытались задокументировать получение взятки высокопоставленным сотрудником управления собственной безопасности Федеральной службы безопасности Игорем Деминым от «залегендированного» предпринимателя.

Особый резонанс делу добавил тот факт, что Сугробов был одним из самых молодых генералов в МВД. Он получил звание генерал-майора полиции в 36 лет.

Изначально Басманный суд Москвы отказался давать санкцию на арест ряда оперативников ГУЭБиПК, проводивших оперативный эксперимент в отношении Демина, но после повторного обращения Следственного комитета суд все же согласился заключить под стражу оперативников.

Вскоре после этого Сугробов подал в отставку, еще через несколько дней после допроса задержали и арестовали его заместителя – генерала Бориса Колесникова

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