СК попросил арестовать подмосковного министра Куракина

Следователи подали в суд ходатайство об аресте зампреда правительства – министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Куракина Дмитрия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», – сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская РИА «Новости».

Она уточнила, что следователи также просят арестовать двух предполагаемых сообщников Куракина.

До этого ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщал, что Куракин сидит в соседней камере в СИЗО с аудитором Счетной палаты Михаилом Менем.

Ранее СМИ сообщали, что Куракина и двух его предполагаемых сообщников задержали в связи с подозрением в совершении преступлений коррупционной направленности, связанных с военным имуществом – лесами и земельными участками.

Михаила Меня обвиняют в хищении 700 млн рублей. Он был задержан. Его адвокат сообщил, что Мень «не признает вину и считает претензии недоразумением». По словам адвоката, речь в расследовании идет о событиях десятилетней давности.