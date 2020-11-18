Экс-губернатору Меню предъявлено обвинение

Бывшему главе Ивановской области и действующему аудитору Счетной палаты Михаилу Меню предъявили обвинение по уголовному делу о хищениях из бюджета региона в размере 700 млн рублей, сообщил Следственный комитет России.

Меню предъявили обвинение по статье «Присвоение или растрата», сообщается на сайте СК.

«По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из Министерства финансов России для поддержки Ивановской области. По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов были перечислены 700 млн рублей. Указанные денежные средства на следующий день были похищены преступной группой», – пояснили в ведомстве.

По этому же уголовному делу привлечены в качестве обвиняемых бывший первый зампред правительства Ивановской области и бывший губернатор региона Павел Коньков, а также управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин, указали в СК.

В среду генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совфеде, заявил, что Следственный комитет получил доказательства вины экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета региона. Сам Михаил Мень отреагировал на это словами «Что это за ерунда?» и сообщил, что находится в России. Позднее стало известно, что Меня задержали.

В 2019 году Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, занявшего должность главы региона после Меня, по подозрению в хищении 700 млн рублей. Адвокат Конькова Анна Коткова отметила, что Коньков, обвиняемый в растрате 700 млн рублей из бюджета региона, не свидетельствовал против Меня.