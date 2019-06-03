Арестован экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков

В понедельник Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова.

Экс-губернатор арестован по подозрению в хищении 700 млн рублей. При этом в просьбе подозреваемого о помещении его под домашний арест отказано, передает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Конькову меры пресечения в виде содержания под стражей», – огласила постановление судья Елена Николаева.

Отмечается, что Коньков арестован до 30 июля.

Ранее сообщалось, что бывший ивановский губернатор задержан в рамках дела о коррупции.

Коньков руководил Ивановской областью с 2013 года по 2017, после чего был досрочно освобожден от должности по собственному желанию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД