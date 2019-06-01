Бывшего ивановского губернатора Конькова задержали в рамках дела о коррупции

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков был задержан в рамках уголовного дела о коррупции, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Петренко сообщила, что «Коньков задержан главным следственным управлением СК России в рамках дела о коррупции», передает РИА «Новости».

Коньков руководил Ивановской областью с 2013 по 2017 года.

В октябре 2013 года президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора вместо ушедшего в отставку Михаила Меня. В сентябре 2014 года Коньков победил на выборах губернатора, набрав 80,32% голосов.

В октябре 2017 года Коньков досрочно освобожден от должности по собственному желанию.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка заявил, что в России наметилась положительная динамика в борьбе с коррупцией.

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