Генпрокуратура заявила об успехах в борьбе с коррупцией

Генпрокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме заявил, что в России наметилась положительная динамика в борьбе с коррупцией.

«Считаю, что в данном направлении есть положительная динамика. Продолжена работа по пресечению «откатов», фактов нецелевого использования средств, выделенных на реализацию социально-экономических проектов, более полному возмещению ущерба, причиненного коррупционными преступлениями», – заявил генпрокурор, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в этой сфере с 2016 года было направлено несколько десятков исков на сумму 25 млрд рублей, из которых иски на общую сумму 11,5 млрд уже были удовлетворены.

Также Чайка добавил, что был отработан механизм предъявления прокурорами в суд заявлений об обращении в доход государства имущества, купленного за счет преступных доходов.

Ранее генпрокуратура описывала черты характера и образ жизни типичного российского взяточника; согласно исследованию, коррупционерами чаще всего бывают 40-летние обеспеченные общительные и целеустремленные мужчины.

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