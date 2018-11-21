Генпрокуратура описала образ современного коррупционера

Генпрокуратура описала черты характера и образ жизни типичного российского взяточника; согласно исследованию, коррупционерами чаще всего бывают 40-летние обеспеченные общительные и целеустремленные мужчины, желающие жить «еще лучше».

Взяточников и расхитителей обычно считают жадными и властолюбивыми людьми, однако исследование, проведенное Университетом Генпрокуратуры опровергает этот стереотип, заявил официальный представитель ведомства на канале «Эфир», передает РИА «Новости».

«Как правило, коррупционеры это энергичные, инициативные люди, очень коммуникабельные, невероятно эмоционально устойчивые, в том числе в очень стрессовых ситуациях. Они готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля», – сказал Куренной.

Это очень общительные люди, готовые к командной работе. «Одно из главных качеств – целеустремленность этих людей к выполнению какой-то поставленной задачи», – пояснил Куренной.

Отмечается, что средний возраст коррупционера – 40 лет. В 84% случаев это человек с высшим образованием.

«У них есть постоянное место жительства, есть семья. Типичный коррупционер, в отличие от тех, кто общеуголовные преступления совершает, как правило, не злоупотребляет спиртным, не принимает наркотики, не имеется к нему претензий в быту, не нарушает общественный порядок», – добавил Куренной.

Только треть осужденных по коррупционным обвинениям признались, что решились на преступление из-за бедности.

«Корыстная мотивация для них все равно доминирующая. Они просто хотели бы жить еще лучше, чем тот уровень жизни, который они могут себе позволить», – подчеркнул представитель ведомства.

Всего лишь четверть коррупционеров признали, что этот путь избирают из-за «низких морально-нравственных качеств».

«На самом деле, мотивация другая – потребность в самоутверждении, повышении своего авторитета, обладание властью. Это может быть корпоративная солидарность, а может месть руководству», – подытожил Куренной.

Ранее исследование Центра политической информации показало, что борьба с коррупцией в России вышла на довольно эффективный уровень и ведется отработанными методами.