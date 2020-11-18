Экс-губернатора Меня заподозрили в хищении из бюджета Ивановской области 700 млн рублей

Следственный комитет получил доказательства вины экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета региона, заявил генпрокурор Игорь Краснов. Сам Мень прокомментировал это сообщение словами «Что это за ерунда?».

«Следственный комитет расследует дело в отношении хищения в Ивановской области в 2011 году, получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, занимавшего тогда должность губернатора Ивановской области», – заявил Краснов на заседании Совфеда, передает РИА «Новости».

Совет Федерации дал согласие на задержание и привлечение в качестве обвиняемого в отношении Меня. Также Совфед одобрил применение к Меню меры пресечения в виде запрета определенных действий, передает ТАСС.

Решение принято единогласно, за него проголосовали все 126 присутствующих на заседании сенаторов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пояснила, что аудитору вменяют часть 4 статьи 160 УК «Присвоение или растрата, совершенное организованной группой или в особо крупном размере», передает «Интерфакс».

«Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», – прокомментировал это сообщение сам Мень. Он уточнил, что находится в России.

Мень на данный момент является аудитором Счетной палаты.

В 2019 году Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по подозрению в хищении 700 млн рублей.

В октябре 2013 года президент России Владимир Путин назначил Конькова временно исполняющим обязанности губернатора вместо ушедшего в отставку Михаила Меня. В сентябре 2014 года Коньков победил на выборах губернатора, набрав 80,32% голосов. В октябре 2017 года Коньков досрочно освобожден от должности по собственному желанию.