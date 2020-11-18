Защита Конькова заявила, что ивановский экс-губернатор не свидетельствовал против Меня

Экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков, обвиняемый в растрате 700 млн рублей из бюджета региона, не свидетельствовал против своего предшественника на этом посту, действующего аудитора Счетной палаты Михаила Меня, заявила адвокат Конькова Анна Коткова.

«Это абсолютное заблуждение или провокация. Никаких показаний, изобличающих Меня, он не давал. Это я совершенно авторитетно вам заявляю», – заявила ТАСС Коткова.

Защитник уточнила, что никаких следственных действий с Коньковым в последнее время не проводилось, поскольку следствие завершено. «В настоящий момент мы дисциплинированно сидим под домашним арестом и знакомимся с материалами дела, в общей сложности прочли уже более 70 томов», – добавила она.

Между тем сенатор Андрей Клишас сообщил, что Мень все же остается аудитором Счетной палаты, поскольку Совет Федерации не принимал решения о снятии его с должности, передает РИА «Новости».

В среду генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совфеде, заявил, что Следственный комитет получил доказательства вины экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета региона. Сам Михаил Мень отреагировал на это словами «Что это за ерунда?» и сообщил, что находится в России.

В 2019 году Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по подозрению в хищении 700 млн рублей.

В октябре 2013 года президент России Владимир Путин назначил Конькова временно исполняющим обязанности губернатора вместо ушедшего в отставку Михаила Меня. В сентябре 2014 года Коньков победил на выборах губернатора, набрав 80,32% голосов. В октябре 2017 года Коньков досрочно освобожден от должности по собственному желанию.