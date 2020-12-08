Зампред правительства Подмосковья арестован за рубки леса на 3 млрд рублей

Вменяемый зампреду правительства Подмосковья Дмитрию Куракину ущерб от коррупции составил почти 3 млрд рублей, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

«По материалам проверок возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). 19 ноября этого года по данному делу арестован заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин, который в период совершения преступлений занимал должность директора департамента имущественных отношений Минобороны России», – сказал Краснов «Российской газете».

По его словам, Генпрокуратура совместно с ФСБ и МВД при содействии Минобороны вскрыла преступную группу, в которую входили чиновники оборонного ведомства и некоторых подведомственных организаций. Следствие полагает, что приступная группа в 2013-2019 годы организовала незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам.

«Чтобы придать видимость законности, были подготовлены фиктивные акты обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса. В результате неправомерно осуществлены рубки с нанесением ущерба в размере около 3 млрд рублей», – пояснил Краснов.

Басманный суд Москвы 19 ноября заключил под стражу зампреда правительства Подмосковья по уголовному делу о взяточничестве. Куракину грозит до 15 лет лишения свободы и штраф, в десятки раз превышающий сумму взятки. СМИ сообщали, что Куракина и двух его предполагаемых сообщников задержали в связи с подозрением в совершении преступлений коррупционной направленности, связанных с военным имуществом – лесами и земельными участками.