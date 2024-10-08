Прокурор запросил 17 лет колонии экс-главе департамента Минобороны России

Экс-главе департамента Минобороны Куракину грозит 17 лет колонии за хищение

Tекст: Денис Тельманов

Прокурор запросил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья и экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина, сообщает ТАСС. Обвинения касаются дела о хищении леса из воинских частей.



В ходе судебного разбирательства прокурор также предложил назначить штраф в размере 500 млн рублей, равный пятой части суммы взятки, и лишение права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в государственных органах и Вооруженных силах РФ.

Также на скамье подсудимых находятся Владислав Холодков, бывший первый заместитель Куракина, и глава компании «Оборонспецресурс» Максим Ан. Им грозит 14 лет лишения свободы и штраф в 369 млн рублей.

Согласно материалам дела, Куракин и его сообщники с 2014 года организовали незаконную вырубку леса на территориях воинских частей Западного военного округа под видом санитарной очистки.

Следствием установлено, что ущерб государству составил значительные суммы, что послужило основанием для обвинений в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве.

В ноябре 2023 года Куракин был арестован, а затем переведен под домашний арест.



