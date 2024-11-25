Глава Военного комитета НАТО призвал страны альянса поднять расходы до 3% ВВП

Tекст: Дарья Григоренко

Он на конференции в Брюсселе подчеркнул, что новые военные планы, утвержденные в Вашингтоне, требуют такого уровня финансирования. «Средний уровень военных расходов, чтобы сделать эти планы выполнимыми, гораздо ближе к 3%, чем к 2%», – заявил Бауэр, передает ТАСС.

Адмирал также выразил ожидание о более интенсивной дискуссии по этому вопросу при администрации избранного президента США Дональда Трампа. Он назвал такую дискуссию «здоровой и своевременной», подчеркивая важность обсуждения расходов на оборону для стран Европы и Канады.

По прогнозу НАТО, к 2024 году 24 из 32 стран альянса превысят планку в 2% ВВП на оборонные расходы. В то время как такие страны, как Испания и Хорватия, вместе с Италией, Канадой, Португалией и Бельгией, останутся ниже этого уровня. Ранее НАТО уже устанавливала цель в 2% ВВП на саммите в Британии в 2014 году, но эта задача не была выполнена. В прошлом президент США Дональд Трамп также настаивал на увеличении расходов до 4% ВВП, но не добился успеха.

Ранее сообщалось, что конгресс США выделил 124,9 млрд долларов министерству обороны для поддержки Украины, однако анализ показал, что Киев получил лишь около половины этой суммы, оставшаяся часть направлена на военные нужды США. Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками планируют увеличить поставки военной техники Украине, включая артиллерию и системы противовоздушной обороны.