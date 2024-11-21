Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.13 комментариев
РИАН: Украина получил лишь половину обещанной помощи США
РИА «Новости»: Украина получила около половины из 124,9 млрд долларов военной помощи СШАНовости: Украина получила около половины из 124,9 млрд долларов военной помощи США
Конгресс США выделил 124,9 млрд долларов министерству обороны для поддержки Украины, однако анализ показал, что Киев получил лишь около половины этой суммы, оставшаяся часть направлена на военные нужды США.
Анализ военного бюджета США, проведенный РИА «Новости», показал, что из общего объема средств, выделенных США на поддержку Украины, Киев получил лишь часть. Согласно данным сайта Ukraine Oversight, США выделили 124,9 млрд долларов на программы военной помощи Украине. Из этой суммы Пентагон направил около 66 млрд долларов на прямую передачу оружия и техники Киеву.
Из 66 млрд долларов, 33,3 млрд были предоставлены в рамках президентских полномочий (PDA), а 32,7 млрд – через Инициативу помощи Украине в сфере безопасности (USAI). При этом Киев еще не получил все средства, выделенные через PDA, и администрация Джо Байдена стремится ускорить передачу оставшихся 5,5 млрд долларов до конца его полномочий в январе 2025 года.
Дополнительно Пентагон выделил 45,7 млрд долларов на восполнение запасов вооружений, переданных Украине, и 46,5 млрд долларов на увеличение военной активности США в Европе. Последняя сумма направлена на поддержку американских войск и арсеналов в Восточной Европе в рамках Инициативы европейского сдерживания.
Ранее сообщалось, что США использовали помощь Украине для модернизации собственного арсенала.