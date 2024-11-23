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Киев перебросил элитные подразделения в Часов Яр
ВСУ перебросили в Часов Яр элитные подразделения
Вооруженные силы Украины усилили оборону в Часовом Яре, перебросив элитные подразделения в промзону огнеупорного завода, сообщили в силовых структурах.
Источник в силовых структурах сообщил, что элитные подразделения ВСУ направлены для укрепления обороны в районе Часовояровского огнеупорного комбината, средства объективного контроля зафиксировали перемещение бойцов в промзону завода, передает ТАСС.
В силовых структурах сообщили, что ВСУ заводят солдат малыми группами, тела погибших солдат остаются в границах промзоны.
Ранее российские войска перерезали одну из ключевых трасс снабжения ВСУ, идущую из Славянска в Часов Яр, затруднив подвоз сил и ресурсов противника.
Также российские военнослужащие продвинулись в районе населенных пунктов Ступочки и Григоровка у Часова Яра на Донбассе, взяв его в полуохват.
Кроме того сообщалось, что российские войска подошли к окраинам Великой Новоселки возле Часова Яра.