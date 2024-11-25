Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.3 комментария
Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки успешно перехватили восемь баллистических ракет, сообщило Минобороны.
Кроме восьми баллистических ракеты, уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США, сообщается в Telegram-канале ведомства. В дополнение к этому, силы ПВО также перехватили 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
На прошлой неделе Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Кроме того, агентство Bloomberg сообщало о применении дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории, на этом фоне появилась информация об ударе по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских в Курской области.
В понедельник Telegram-каналы сообщили, что украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили.
В четверг президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.