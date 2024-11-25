Tекст: Валерия Городецкая

Кроме восьми баллистических ракеты, уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США, сообщается в Telegram-канале ведомства. В дополнение к этому, силы ПВО также перехватили 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

На прошлой неделе Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Кроме того, агентство Bloomberg сообщало о применении дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории, на этом фоне появилась информация об ударе по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских в Курской области.

В понедельник Telegram-каналы сообщили, что украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили.

В четверг президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.