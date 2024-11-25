Появились сообщения об ударе ракетами ATACMS по аэродрому в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Атака произошла ночью, украинская сторона выпустила восемь ракет, семь из которых были сбиты средствами российской противовоздушной обороны, пишет РИАМО со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber.

Пока неизвестно, какие цели преследовал киевский режим, поскольку авиации на этом аэродроме давно нет, а его поломка такими ударами невозможна.

К текущему моменту в официальных сводках Минобороны нет информации об этой атаке по аэродрому. При этом губернатор Курской области Алексей Смирнов в 0.40 мск сообщал о ракетной опасности, ее отменили через шесть минут.

Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. Он уточнил, что ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.