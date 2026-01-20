  • Новость часаТрамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет»
    Владимир Можегов Владимир Можегов Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США

    Конечно, Трамп эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.

    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Чтобы никто не мог отменить Новый год

    Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.

    20 января 2026, 08:10
Новости дня

    В Одессе возникли перебои со светом, водой и отоплением

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе зафиксированы частичные отключения электричества и проблемы с водо- и теплоснабжением, сообщили украинские СМИ.

    Согласно информации, опубликованной изданием «Страна», в Одессе частично прекратилась подача электричества, передает ТАСС.

    Помимо электроэнергии, отмечаются перебои с водоснабжением и отоплением. В настоящее время в Одесской области действует режим воздушной тревоги.

    Ранее мэр Киева Кличко заявил о перебоях с электро- и водоснабжением в Киеве после серии взрывов.

    В Одесской области в понедельник  сообщили о повреждениях объектов энергоснабжения, газа и критической инфраструктуры.

    19 января 2026, 21:40
Новости дня
    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии

    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне негативно относится к обсуждениям вокруг Гренландии, поскольку они оттягивают внимание европейцев от событий на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.

    Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».

    Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.

    Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.

    Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.

    ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    19 января 2026, 14:57
Новости дня
    Чехия отказалась продавать Украине самолеты L-159

    Tекст: Денис Тельманов

    Чешское правительство решило не продавать Украине самолеты L-159, так как все они задействованы в национальных военных целях и используются до 2040 года.

    Чехия не будет продавать Украине самолеты собственного производства L-159, передает РИА «Новости». Премьер-министр Андрей Бабиш объяснил, что армия страны нуждается в этих машинах, поскольку срок их эксплуатации рассчитан до 2040 года.

    По его словам, в ангаре не простаивают свободные самолеты, и все имеющиеся единицы задействованы в военных задачах. Бабиш отметил, что аналогичное решение о невозможности передачи самолетов Украине было принято Минобороны еще в 2023 году.

    Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что вопрос передачи L-159 обсуждался с Украиной в формате аренды или дарения, однако соглашения не были достигнуты. Владимир Зеленский предлагал купить эти самолеты для нужд украинской армии, однако чешская сторона отказалась от сделки из-за внутренних потребностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель правоконсервативной партии BVNL и бывший депутат парламента Нидерландов Вибрен ван Хага назвал продолжающуюся военную поддержку Киева Нидерландами «отвратительным примером оппортунизма и преступлением».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в способности Украины вернуть кредит Евросоюза и подверг критике решение Еврокомиссии о выдаче средств.

    Президент Чехии заявил, что Киеву придется сделать болезненные уступки для достижения мира.

    19 января 2026, 21:18
Видео
    Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

    В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    19 января 2026, 15:19
Новости дня
    Украинцы раскритиковали призыв Кулебы поддерживать бизнес обедами вне дома
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Украины обвинили экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в лицемерии после его призыва поддерживать мелкий и средний бизнес, питаясь вне дома.

    Кулеба в соцсетях предложил украинцам выпить кофе вне дома, пообедать в ресторане или купить что-нибудь в киоске, чтобы поддержать предпринимателей на фоне сложной экономической ситуации и частых отключений электричества, передает РИА «Новости».

    Реакция пользователей оказалась резко критичной. «Это такое лицемерие все ваши посты, призывы к людям, от которых вы так далеки... Как будто два разных мира», – написала одна из подписчиц Кулебы в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Многие в комментариях отметили, что на нынешние зарплаты и при высоких коммунальных платежах позволить себе походы в кафе и рестораны могут далеко не все.

    Некоторые жители пошутили, что на обед вне дома им «придется брать кредит», и задали вопрос, когда получат поддержку сами, а не только бизнес. Пользовательница Ирина отметила, что при зарплате в 25 тыс. гривен и коммунальных платежах в 6 тыс. гривен такие советы выглядят неуместно. Украинцы также напомнили Кулебе, что именно власти распоряжаются налогами и международной помощью, а гражданам приходится брать на себя все новые обязательства.

    Ранее сообщалось, что жители Киева сталкиваются с отключениями электроэнергии более чем на 36 часов, а электроснабжение восстанавливается местами всего на два-три часа.

    В Киеве и ряде городов Киевской области Украины оказалась наибольшая в стране продолжительность отключений электричества после наступления морозов.

    Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с просьбой выехать из города на фоне продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами.

    Кличко заявил, что Киев располагает примерно половиной необходимой электроэнергии и некоторые жители проводят без централизованного электроснабжения до 18–20 часов в сутки.

    19 января 2026, 12:25
Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новопавловка в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Днепр» за последние сутки зачистила от противника Павловку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Новопавловку в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Доброполья, Сергеевки, Гришино, Нового Донбасса, Белицкого, Сухецкого в ДНР, Новоподгородного и Демурино в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 400 военнослужащих и четыре бронемашины.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» освободили Павловку в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ возле Антоновки и Никольского в Херсонской области, Орехова и Новояковлевки в Запорожской области.

    Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две станции РЭБ и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Новой Сечи и Мирополья в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Охримовкой, Волчанскими Хуторами и Нескучным.

    При этом противник потерял свыше 170 военнослужащих, бронемашину, станцию РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Ковшаровки, Новоосиново, Новоплатоновки, Богуславки и Благодатовки в Харьковской области, Соснового, Яровой и Красного Лимана в ДНР.

    Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ под Константиновкой, Красноторкой, Степановкой, Резниковкой и Берестоком в ДНР, отчитались в Минобороны.

    ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО «Град». Уничтожены станция РЭБ, два склада боеприпасов и ГСМ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Цветкового, Комсомольского, Воздвижевки, Верхной Терсы и Терноватого в Запорожской области.

    Противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии, был уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР.

    В прошлую пятницу российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    На прошлой неделе начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь.

    20 января 2026, 07:19
Новости дня
    Российские военные впервые ударили ракетой «Искандер-И» по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России якобы нанесли удар по украинской территории с помощью баллистической ракеты «Искандер-И» в первый раз, сообщают украинские СМИ.

    Эта ракета дошла до Винницкой области, ее дальность составляет якобы 1 тыс. километров, передает «Лента.ру» со ссылкой на украинскую прессу.

    Отмечается, что официальных подтверждений от украинских властей этих данных не поступало.

    Ранее Минобороны сообщало, что в ходе ударов «Искандерами» и «Калибрами» в Киеве поразили два завода, собиравших ударные дроны, которые использовались для атак по России.

    19 января 2026, 19:10
Новости дня
    Балицкий назвал удар ВСУ по школе актом террора

    В Запорожской области три дрона ВСУ атаковали школу во время уроков

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о целенаправленном ударе ВСУ по школе, когда в здании находились дети и педагоги.

    Вооруженные силы Украины совершили атаку на школу № 1 «Скифия» в Каменке-Днепровской Запорожской области, передает ТАСС. В момент удара в учебном заведении находились пятнадцать учеников и десять учителей, никто из них не пострадал.

    Губернатор Евгений Балицкий заявил: «ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, где в учебное время находятся дети и педагоги. Применение трех беспилотных летательных аппаратов по школе является вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права и не имеет никаких оправданий. Целью был явно мирный объект социальной инфраструктуры».

    Он уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы. По словам Балицкого, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности школьников и педагогов, а также для оперативного восстановления повреждений здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об уничтожении нескольких десятков солдат двух элитных подразделений ВСУ в Запорожской области за трое суток. В 25 населенных пунктах Херсонской области произошло отключение электроснабжения из-за технического сбоя на подстанции в Запорожской области.

    19 января 2026, 10:59
Новости дня
    Politico: ЕС при отказе от плана США по Украине упустит стратегическую выгоду
    Politico: ЕС при отказе от плана США по Украине упустит стратегическую выгоду
    @ Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европа рискует упустить шанс укрепить собственную стратегическую самостоятельность, игнорируя инициативу Дональда Трампа по поиску компромиссного мира на Украине, что может привести к затягиванию конфликта и росту зависимости от США, сообщает Politico.

    Европейские власти до сих пор не смогли выработать эффективную стратегию реагирования на крупные геополитические перемены. После начала спецоперации на Украине Евросоюз сделал ставку на нормативный подход, что лишь усилило его зависимость от США в вопросах безопасности. Это привело к тому, что Европа стала еще более уязвимой перед лицом глобальных игроков, пишет Politico.

    В публикации подчеркивается, что президент США Дональд Трамп намерен изменить подход к урегулированию конфликта, чтобы снизить риски сближения Москвы и Пекина и создать условия для перезагрузки отношений с Россией. Эксперты считают, что без компромисса по Украине нормализация между Россией и США невозможна. В случае невозможности мирного соглашения боевые действия продолжатся, что может привести к истощению сторон или эскалации, угрожающей всей Европе.

    «Провал компромисса будет означать упущенную возможность для Европы», – говорится в статье. Автор подчеркивает, что соглашение откроет путь для Украины к интеграции в ЕС и позволит европейским странам укрепить собственные оборонные возможности, снизив зависимость от США. По мнению экспертов, именно сейчас Европа может превратиться в самостоятельного игрока в сфере безопасности, если воспользуется предложением Трампа.

    Автор подчеркивает, что если Россия сочтет невозможным урегулирование по Украине, боевые действия продолжатся и будут угрожать европейской безопасности. Трамп же, несмотря на трудности, продолжает настаивать на поиске мирного компромисса. В то же время Европа допускает стратегические ошибки, вставляя «отравленные пилюли» в переговорные инициативы и переходя красные линии России, что затрудняет достижение договоренностей.

    Последние встречи «коалиции желающих» в Париже показали, что европейские лидеры готовы обсуждать новые форматы гарантий безопасности для Украины, не выходя за красные линии России. Это создает почву для компромисса, который, по мнению аналитиков, позволит Европе выйти на новый уровень стратегической автономии.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва открыта к контактам с американскими эмиссарами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп готов признать «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине.

    20 января 2026, 06:35
Новости дня
    Politico: Трамп не желает встречаться с Зеленским в Давосе

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время Всемирного экономического форума в Давосе у американского президента Дональда Трампа не запланировано встреч с главой киевского режима Владимиром Зеленским, невзирая на готовность последнего мгновенно отреагировать на приглашение главы Белого дома.

    «Зеленский завсегда рад встретиться с Трампом, так как считает, что выгоды этих встреч всегда больше маленьких неудобств, а уж если он не будет с ним взаимодействовать, это сделают другие», – заявил газете Politico источник из Республиканской партии.

    Он уточнил, что нежелание встречаться исходит из Белого дома напрямую.

    Зеленского обуревают опасения, что ему не удастся донести до Трампа свою позицию, а другие наверняка что-нибудь переиначат. Сможет ли он что-либо изменить в расписании американского лидера, покажет время. Пока известно, что Трамп в Давосе встретится с представителями «коалиции желающих».

    Также ожидается, что глава Белого дома будет заниматься вопросами Газы и столь ненавистной Зеленскому Гренландии, завладевшей вниманием американского лидера.

    Напомним, ранее Трамп допускал возможность встречи с Зеленским в Давосе, но затем несколько раз «разочаровывался», называя преградой на пути к миру на Украине. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Зеленский готовит для Трампа «экономический анекдот», надеясь согласовать в Давосе нулевые торговые пошлины и привлечь до 800 млрд долларов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум. Bloomberg заявило, что Трамп в Давосе намерен подписать соглашение о «Совете мира» по Газе.

    19 января 2026, 11:59
Новости дня
    Стало известно об отключении света в Киеве более чем на 36 часов

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Киева сталкиваются с отключениями электроэнергии более чем на 36 часов, а электроснабжение восстанавливается местами всего на два-три часа, сообщили в пророссийском подполье.

    По данным подпольщиков, в жилых домах Киева электричество появляется только на два-три часа в сутки, а в ряде случаев отключения продолжаются свыше 36 часов, передает ТАСС.

    Критическую ситуацию с электроснабжением признают даже киевские власти. Мэр Виталий Кличко ранее отмечал, что город получает только около половины необходимого объема электроэнергии, а сотни многоквартирных домов остаются без отопления.

    Ранее очевидцы сообщали, что формальные графики отключения электричества не соблюдаются, отопление и водоснабжение работают с перебоями, а восстановление подачи ресурса происходит лишь на несколько часов в сутки.

    В Киеве и ряде городов Киевской области Украины оказалась наибольшая в стране продолжительность отключений электричества после наступления морозов.

    Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с просьбой выехать из города на фоне продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами.

    Кличко заявил, что Киев располагает примерно половиной необходимой электроэнергии и некоторые жители проводят без централизованного электроснабжения до 18–20 часов в сутки.

    Депутат Киевского городского совета Марина Порошенко предупредила, что жители ряда домов могут быть вынуждены покинуть свои квартиры, если не удастся восстановить отопление и электроснабжение.

    19 января 2026, 21:24
Новости дня
    Депутат Рады предложил желающим вернуть границы 91 года добровольно идти в ТЦК

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что сторонники возвращения Украины к границам 1991 года военным путем должны лично отправляться в территориальные центры комплектования.

    Он отметил в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online, военное возвращение этих территорий невозможно: «Я об этом говорю уже длительный промежуток времени, что невозможно вернуть эти территории сегодня военным путем. Нам это может с вами нравиться, может не нравиться, но объективная реальность такова», передает ТАСС.

    Разумков подчеркнул, что часто слышит в Киеве о необходимости выхода на границы 1991 года для окончания войны, но всегда предлагает таким людям пойти в ТЦК и подписать контракт, чтобы показать личный пример. По словам депутата, он уже тридцать раз делал подобные предложения, однако всегда сталкивался с отказом. Он добавил, что «воевать чужими руками и чужими жизнями намного проще, чем делать это самому».

    Ранее сообщалось, что результаты опроса исследовательского института IFO показали, что 47% украинских беженцев, готовы вернуться на Украину даже при наиболее благоприятном развитии событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число украинских военнослужащих, самовольно покинувших свои части, достигло 250 тыс. человек.

    19 января 2026, 09:33
Новости дня
    Bloomberg сообщил о приостановке заказов БПЛА Helsing для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина приостановила заказ дополнительных ударных беспилотников у германской компании Helsing после неудач по время испытаний дронов у линии фронта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Минобороны Германии и источники.

    Украина приостановила заказ новых ударных беспилотников у германской компании Helsing из-за неудачных испытаний техники у линии фронта, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Речь идет о модели HX-2, которая может летать на 100 км и развивать скорость до 220 км/ч. Эти дроны оснащены программным обеспечением на основе искусственного интеллекта, способного преодолевать систему радиоэлектронной борьбы.

    Однако у поставленных Украине аппаратов компоненты с ИИ не были установлены, и связь между оператором и дроном оказалась уязвимой для средств РЭБ. Кроме того, украинские военные столкнулись с серьезными трудностями при запуске дронов: только четверть устройств смогли подняться в воздух из-за механической неисправности катапульты. После неудачных испытаний спрос на продукцию Helsing резко снизился.

    Германия, финансирующая поставки этих беспилотников Киеву, пока не планирует делать новые заказы, если Украина не проявит интерес к продолжению сотрудничества. В компании Helsing заявили, что не осведомлены о докладе Минобороны Германии, и отвергают сведения о проблемах с запуском HX-2. Представители компании также подчеркнули: «Как минимум шесть подразделений в украинской армии прислали запросы относительно HX-2. Мы уже значительно расширили наши производственные мощности, но сначала нам нужно выполнить существующие обязательства по контрактам».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Helsing получила 600 млн евро для разработки военных дронов для Украины.

    Helsing поставит на Украину шесть тысяч дронов-камикадзе модели HX-2.

    Компания Helsing объявила о планах начать выпуск тяжелых боевых дронов.

    19 января 2026, 12:05
Новости дня
    Pais: Дистанция между армией и населением на Украине увеличилась

    Tекст: Ольга Иванова

    В украинском обществе наблюдается увеличение разобщенности, а усталость от конфликта усиливает дистанцию между военными и гражданскими, пишет испанская газета Pais со ссылкой на украинских военных.

    Украина становится все более разобщенной, а разрыв между военными и гражданским населением с каждым годом только увеличивается, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию испанской газеты Pais.

    В материале отмечается, что в основе этой тенденции лежит усталость общества из-за продолжающейся спецоперации. По словам украинских военных, со временем различия между двумя частями общества становятся все более ощутимыми.

    Лейтенант Мария Ана заявила: «Страна становится все менее объединенной, с годами изменения становятся значительными. Это усталость...» Другой военный с позывным «Механ» отметил, что военные и гражданские «живут во все более разделенных мирах». Издание подчеркивает, что такие настроения среди украинцев становятся все более заметными и влияют на внутреннюю атмосферу в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ отмечали рост поддержки территориальных уступок среди жителей Украины в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией.

    Опрос показал троекратное увеличение числа украинцев, согласных на уступки ради завершения конфликта с 2022 года.

    19 января 2026, 13:42
Новости дня
    Тимошенко заявила о невозможности внести требуемый судом залог
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что не располагает средствами для внесения залога в 33,3 млн гривен по делу о подкупе депутатов.

    Юлия Тимошенко заявила журналистам, что не может внести требуемый судом залог в размере 33,3 млн гривен по делу о подкупе депутатов, передает ТАСС.

    На прямой вопрос о наличии необходимых средств она ответила: «Нет». Тимошенко подчеркнула, что даже собранная сторонниками сумма заблокирована финансовым мониторингом из-за рассмотрения вопроса об аресте ее имущества в суде.

    По мнению Тимошенко, суд целенаправленно стремится к тому, чтобы она не смогла внести залог до 21 января, чтобы отправить ее под арест. Она связала эти действия с указанием украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд избрал для Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога и установил ей ряд ограничений. Счета Тимошенко заблокировали до решения суда, из-за чего она не может внести залог. На Украине прошли обыски у лидеров фракций «Батькивщина» и «Слуга народа», их подозревают в подкупе депутатов, а Тимошенко грозит до 10 лет тюрьмы.

    19 января 2026, 13:59
Новости дня
    В Харькове в шестой раз за сутки прогремел взрыв

    Tекст: Вера Басилая

    В Харькове зафиксировали мощный взрыв, отмечается, что это уже шестой инцидент за один день в городе.

    Шестой по счету взрыв за день прогремел в Харькове, на востоке Украины, передает ТАСС. Информацию об этом распространило издание «Общественное».

    Ранее в течение дня в городе и Харьковской области уже сообщали о нескольких взрывах. Причины и последствия последнего инцидента пока неизвестны.

    В настоящее время в регионе сохраняется режим воздушной тревоги, жители призваны соблюдать меры безопасности.

    Ранее в Харькове в результате серии взрывов оказался поврежден объект критической инфраструктуры, обеспечивающий город теплом и электроэнергией.

    В Одесской области после взрывов были зафиксированы повреждения энергетических и газовых объектов, а также пострадала критическая инфраструктура.

    19 января 2026, 12:34
Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по местам запуска БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 122 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 900 беспилотников, 646 ЗРК, 27 207 танков и других бронемашин, 1643 боевые машины РСЗО, 32 681 орудие полевой артиллерии и миномет, 52 258 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины.

