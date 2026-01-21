Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Кличко пожаловался Times на Зеленского за отказа обсудить энергокризис в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал британской Times о «катастрофе» в Киеве на фоне энергетического кризиса, а заодно и упрекнул главу киевского режима Владимира Зеленского за отказ обсудить с ним сложную ситуацию в столице Украины.
«Выступая из киевской мэрии, где сотрудникам запретили пользоваться уборными из-за отсутствия водоснабжения, он заявил, что Зеленский отказал ему в просьбе встретиться и обсудить кризис», – пишет британская Times о жалобах киевского мэра.
Издание отмечает, что производство электричества противовоздушная оборона – в зоне ответственности правительства страны, однако мэру Кличко обсудить патовую ситуацию в Киеве на высшем уровне не удалось.
По его словам, Киев на грани «гуманитарной катастрофы», а ситуация с отоплением, водоснабжением и электричеством – критическая.
Кличко при случае призывает жителей города покинуть его, как это за месяц уже сделали порядка 600 тыс. человек.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям энерго- и водоснабжения. Кличко признался Reuters в 50-процентном обеспечении Киева энергией. Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной».
Во вторник, 20 января Кличко сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов. Верховная рада осталась без света, тепла и воды. Зеленский вечером вторника заявил о миллионе киевлян без электричества и тепла.