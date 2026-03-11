FT подсчитала ежедневные убытки туризма Ближнего Востока

FT: Туристическая отрасль Ближнего Востока ежедневно теряет 600 млн долларов

Tекст: Дарья Григоренко

В публикации подчеркивается: «Война на Ближнем Востоке обходится туристической индустрии региона в 600 млн долларов в день из-за потери доходов от туризма», передает РИА «Новости».

Отмечается, что основной удар по сектору наносят отмены рейсов, ограничения на полеты и закрытие воздушных пространств. Кроме того, растущее беспокойство среди потенциальных путешественников приводит к значительному снижению числа бронирований.

Ранее Bloomberg сообщало, что конфликт c Ираном сорвал авиасообщение по всему Ближнему Востоку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дубайские отели получили поручение не выселять туристов из-за отмены рейсов. Министр обороны Италии переплатил втрое за билет ради бегства из Дубая без семьи.