FT подсчитала ежедневные убытки туризма Ближнего Востока

FT: Туристическая отрасль Ближнего Востока ежедневно теряет 600 млн долларов
Туристическая индустрия Ближнего Востока ежедневно теряет около 600 млн долларов из-за снижения доходов на фоне военных действий, сообщила Financial Times со ссылкой на данные Всемирного совета по туризму и путешествиям.
В публикации подчеркивается: «Война на Ближнем Востоке обходится туристической индустрии региона в 600 млн долларов в день из-за потери доходов от туризма», передает РИА «Новости».
Отмечается, что основной удар по сектору наносят отмены рейсов, ограничения на полеты и закрытие воздушных пространств. Кроме того, растущее беспокойство среди потенциальных путешественников приводит к значительному снижению числа бронирований.
Ранее Bloomberg сообщало, что конфликт c Ираном сорвал авиасообщение по всему Ближнему Востоку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дубайские отели получили поручение не выселять туристов из-за отмены рейсов. Министр обороны Италии переплатил втрое за билет ради бегства из Дубая без семьи.