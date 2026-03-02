Bloomberg: Конфликт c Ираном сорвал авиасообщение по всему Ближнему Востоку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авиакомпании Emirates и Qatar Airways оказались среди наиболее пострадавших в результате обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

Конфликт между США и Ираном привел к массовому закрытию аэропортов в регионе и дестабилизировал работу мировой авиационной отрасли.

По данным сервиса FlightAware, обе авиакомпании отменили более 400 рейсов в воскресенье. Среди не ближневосточных перевозчиков наиболее серьезно затронута индийская IndiGo, выполняющая рейсы в такие города, как Дубай, Джидда и Доха.

Максимальное количество отмен пришлось на Dubai International Airport и аэропорт Хамад в Дохе, где полностью приостановили работу. Дубайский аэропорт – базовый для Emirates и самый загруженный в мире по международным направлениям – отменил более 600 вылетов. Кроме того, конфликт затронул аэропорты Бен-Гурион в Тель-Авиве и имени короля Абдулазиза в Джидде.

«Это огромный удар, когда закрывается крупнейший в мире хаб для международных путешественников», – заявил независимый аналитик индустрии туризма из Гонконга Ханминг Ли. По его словам, всего за одну неделю были затронуты миллионы пассажиров, что делает происходящее одной из крупнейших сбоев в отрасли за последнее время.

