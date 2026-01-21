Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Экономист Балынин рассказал о новых правилах соцдоплаты к пенсии с 2026 года
Пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума смогут получать федеральную или региональную доплату без подачи заявлений с 2026 года, сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
Изменения к федеральному закону о государственной социальной помощи были утверждены в 2025 году и теперь действуют во всех регионах, кроме Москвы и Сахалинской области.
Балынин пояснил RT, что при определении права на доплату учитываются пенсия, срочная пенсионная выплата, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, и другие меры поддержки.
В случае, если величина прожиточного минимума в субъекте Федерации не превышает общероссийское значение, назначается федеральная доплата; если выше – региональная.
Ранее региональную социальную доплату выплачивали органы соцзащиты отдельным платежом, в отличие от федеральной, которую назначал Социальный фонд России.
Теперь вся процедура будет происходить автоматически и без подачи документов.
«Соответственно, никакие документы подавать не нужно, все происходит в автоматическом режиме», – подчеркнул Балынин.
Кроме того, предусмотрена автоматическая корректировка размера доплаты в случае изменения величины прожиточного минимума или других параметров материального обеспечения пенсионеров.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Балынин сообщил, при каком условии пенсия вырастет более чем вдвое. Он также назвал регионы с самыми большими доплатами к пенсии. И рассчитал минимальную страховую пенсию россиян в 2026 году.