«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.10 комментариев
Экономист Балынин назвал регионы с самыми большими доплатами к пенсии
В 2026 году неработающие пенсионеры Чукотки смогут получить максимальную социальную доплату к пенсии, если их доход ниже прожиточного минимума, заявил кандидат экономических наук Игорь Балынин.
Если общий доход пенсионера не достигает прожиточного минимума пенсионера в регионе, то ему выплачивают федеральную или региональную доплату, доводя сумму материального обеспечения до установленного уровня, сказал Балынин «Газете.Ru».
В расчет берутся пенсия, срочные выплаты, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячные денежные выплаты, а также другие денежные меры поддержки, установленные регионом. Натуральные льготы, за исключением денежных эквивалентов, как правило, в расчет не включают.
Экономист уточнил, что наибольший прожиточный минимум пенсионера в 2026 году установлен на Чукотке – 42 тыс. 511 рублей, что обеспечивает максимальную социальную доплату при низком доходе. В других северных и дальневосточных регионах показатели также высоки: в Якутии – до 28 тыс. 775 рублей, в Камчатском крае – 28 тыс. 666 рублей, в Магаданской области – 28 тыс. 340 рублей, в Ненецком автономном округе – 26 тыс. 712 рублей.
Если общий доход неработающего пенсионера составляет 15 тыс. рублей, то на Чукотке социальная доплата достигнет 27,5 тыс. рублей, в Якутии – 9,5 тыс. рублей, в Камчатском крае – 13,6 тыс. рублей, в Магаданской области – 13,3 тыс. рублей, в Мурманской области – 7,7 тыс. рублей, в Сахалинской области – 7,1 тыс. рублей.
Ранее экономист Эльвира Глухова сообщала, что россияне, оформившие накопительную пенсию в 2026 году, смогут получить единовременную выплату до 440 тыс. рублей.