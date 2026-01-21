Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика вернулись к штатной работе
Представитель Росавиации объявил в Telegram-канале о снятии ограничений полётов в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика, все они вернулись к штатной работе.
«Аэропорт Геленджик: сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Геленджик готов к обслуживанию рейсов с 08.30 мск», – написал он.
Росавиация также сняла ограничения с работы краснодарского аэропорта Пашковский. Там отметили, что аэропорт Краснодара готов к обслуживанию рейсов с 09.00 мск, согласно действующему NOTAM.
В аэропорту Сочи тоже возобновлена штатная работа и сняты ограничения полётов.
Напомним, ранее аэропорт Сочи ввёл временные ограничения полётов, как и аэропорт Геленджика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны вечером вторника заявило об уничтожении 60 украинских БПЛА над регионами и Азовским морем.