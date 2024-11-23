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Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в убийстве жителей Селидово
Международный общественный трибунал по преступлениям киевского режима заявил о массовых убийствах мирных жителей в Селидово в ДНР, совершенных ВСУ при отступлении.
Свидетели указывают, что многие их знакомые, соседи или родственники были расстреляны, некоторые погибли на их глазах, сообщил в своем Telegram-канале председатель трибунала Максим Григорьев.
«Во время бегства из Селидово ВСУ осуществляли массовые убийства мирных жителей. Мы находили тела гражданских со следами выстрелов в голову, в область сердца и грудной клетки на улицах, в пятиэтажных домах, в частном секторе», – написал он. В частности, на Кучуринской улице, 89, были найдены тела трех мирных жителей, все они погибли от огнестрельных ранений в голову, сообщил Григорьев.
По его информации, установлено, что убиты как минимум 100 человек. Трибунал полагает, что количество жертв может быть существенно выше.
Ранее Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».