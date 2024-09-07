Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Преподавателя из Бауманки арестовали по делу о разжигании ненависти
Преподаватель МГТУ имени Баумана Александр Нестеренко помещен под стражу по делу о пропаганде ненависти и вражды, соответствующее решение вынес Чертановский суд Москвы.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Нестеренко, передает РИА «Новости».
Отмечается, что педагога обвиняют по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», по ней ему грозит до шести лет лишения свободы.
В прессе сообщали, что поводом для дела якобы стали несколько украинских песен в его профиле в социальной сети.
В 2023 году в Москве осудили поэтов Егора Штовбе и Артема Камардина разжигании ненависти.