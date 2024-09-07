Преподавателя из Бауманки арестовали по делу о разжигании ненависти

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Нестеренко, передает РИА «Новости».

Отмечается, что педагога обвиняют по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», по ней ему грозит до шести лет лишения свободы.

В прессе сообщали, что поводом для дела якобы стали несколько украинских песен в его профиле в социальной сети.

В 2023 году в Москве осудили поэтов Егора Штовбе и Артема Камардина разжигании ненависти.