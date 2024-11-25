Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.3 комментария
Сайты судов заработали после масштабного сбоя
Восстановлены сайты судов общей юрисдикции и сервис подачи электронных заявлений
Работа интернет-порталов судов и сервисов в России была восстановлена после сбоя, который длился несколько дней, сообщила пресс-служба Судебного департамента при Верховном суде.
Успешно восстановлена работа интернет-портала ГАС «Правосудие» и сайтов судов общей юрисдикции в домене sudrf.ru. Также функционирует раздел «Судебное делопроизводство», продолжается наполнение иных приоритетных разделов сайтов, передает РАПСИ.
Запущены сайты судебных участков мировых судей и управлений Судебного департамента в регионах России. Они также проходят настройку и наполнение. Восстановлен сервис «Электронное правосудие», который вновь позволяет подавать заявления в электронном виде.
Кроме того, снова функционирует программно-технический комплекс, обеспечивающий взаимодействие судов с государственными органами через Систему межведомственного электронного взаимодействия.