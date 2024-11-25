Обнаруженная на автовокзале в Москве граната оказалась страйкбольной

Рар: Выборы в Румынии подтверждают кризис либеральной модели в Европе

Политолог Рар: Либеральная идеология ЕС не может справиться с современными вызовами

Tекст: Евгений Поздняков

«В рамках текущего глобального кризиса Европа неуклонно «правеет». У жителей ЕС – и Румыния здесь выступает достаточно ярким примером – складывается впечатление, что либеральная модель сегодня не способна справиться с имеющимися вызовами. Прежние политические подходы постепенно истощаются», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Принципы «зеленой» экономики и гуманизма «сгибаются» под давлением неограниченной миграции, замедления темпов экономического роста и многих социальных проблем. Восточная Европа, кстати, вообще не имеет длительных демократических традиций, поэтому тяготение к политике национальных интересов ощущается здесь особенно сильно», – отмечает он.

«Поэтому Брюссель уже сейчас учится, как именно стоит выстраивать диалог с представителями правых идеологий. Центр ЕС начинает осознавать, каким образом с ними стоит договариваться, с помощью каких тем на них можно давить. Но, конечно, страх, что «популисты» в будущем возьмут верх и в институтах Евросоюза, присутствует у многих», – заключил Рар.

Ранее в Румынии стартовали президентские выборы. В электоральной кампании принимают участие более 14 кандидатов. Однако социологические опросы указывают на то, что основными претендентами на пост главы государства являются двое: действующий премьер-министр страны Марчел Чиолаку из Социал-демократической партии (за него готовы отдать свой голос 24% населения) и политик правого толка Джордж Симион, представляющий «Альянс за объединение румын» (15,4%).

В период с 2019 по 2023 год Чиолаку являлся председателем палаты депутатов страны. Тогда же он стал лидером Социал-демократической партии. По собственному признанию, придерживается идей левого национализма и социального консерватизма. При этом в рамках предвыборной кампании он делал упор на развитие институтов евроинтеграции.

Так, недавно он нанес визит в Венгрию, после которого заявил о готовности Будапешта поддержать Бухарест в деле вхождения в Шенгенское пространство, сообщает «Газета.ru». По его словам, окончание присоединения стоит ожидать уже в 2025 году. Известно, что данный вопрос будет рассматриваться Брюсселем 12 декабря.

В свою очередь Джорджа Симиона европейские медиа описывают как вероятного ставленника Москвы. Например, Deutsche Welle (признана СМИ-иноагентом) сообщает, что его неоднократно подозревали в сотрудничестве с российской военной разведкой, однако сам кандидат в президенты данную информацию опровергает.

По его словам, возглавляемая им партия является «наиболее русофобской» в стране. Во время предвыборной кампании он часто критиковал Владимира Путина, однако также выступал против продолжения поставок вооружений ВСУ. Его фракция «Альянс за объединение румын» выступает под лозунгом «За семью, нацию, веру и свободу».

Украинские СМИ припоминают Симиону заявления против задействования румынских портов в перегрузке зерна, а также масштабную критику дноуглубительных работ Киева в Дунае. По его мнению, офис Зеленского способствовал «уничтожению дельты» реки. Также негативной оценке подвергаются его слова о вреде антироссийских санкций.

Однако некоторые румынские издания отмечают, что конкуренцию Чиолаку может составить и Элена Ласкони, представляющая «Союз спасения Румынии». Ее партия занимает проевропейские, либеральные позиции, а общественная поддержка данного кандидата достигает 15,3%. В настоящий момент она занимает должность примара (мэра) Кымпулунга.

Большинство экспертов убеждены, что ни одному из претендентов на пост главы государства не удастся достичь большинства для победы. Таким образом, в стране, скорее всего, состоится второй тур выборов, который предварительно назначен на 8 декабря.