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18 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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США задумали сбить цены на нефть за счет Китая

Богатые США тоже плачут из-за нефти REUTERS/Richard Carson
Джо Байден склоняет Китай вместе сбить цены на нефть, распечатав резервные запасы. На такой союз Вашингтон готов пойти после того, как Россия и Саудовская Аравия в рамках ОПЕК+ отказали Байдену нарастить добычу сверх плана. Почему американцы так нервничают из-за нефти по 80 долларов и хватит ли сил у США осуществить задуманное? Подробности...
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Донбасс станет почти российским регионом

Киев добивался затягивания экономической удавки на шее Донбасса. Москва разрушила этот план Александр Кряжев/РИА «Новости»
Владимир Путин подписал указ, которого жители ДНР и ЛНР ждали несколько лет. Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых в Донбассе товаров, что поможет ему обратить вспять хозяйственную деградацию и отток населения. На наших глазах рушится стратегический план Украины по возвращению мятежного региона. Плохо лишь то, что отреагировать в Киеве могут радикально – вплоть до начала новой войны. Подробности...
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QR-коды касаются главного права россиян

Антипрививочники видят в появлении QR-кодов очередное нарушение прав граждан Максим Киселев/ТАСС
Законы о QR-кодах, первые чтения которых должны пройти через месяц, вызвали дискуссию в обществе. Противники увидели в них нарушение своих прав на передвижение. Их оппоненты уверены – базовым является право на жизнь, а законы не запрещают передвигаться куда угодно без QR-кода. Не видят противоречий законов с Конституцией и законодатели. А пока идут споры, Россия продолжает терять более тысячи жизней в сутки. Подробности...
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Прибалтике надоело кормить политических беженцев

Тихановская считает себя президентом, но в Литве в этом уже сомневаются EMIL HELMS/EPA/ТАСС
Светлану Тихановскую, которая эмигрировала в Литву в статусе борца с режимом Лукашенко и «настоящего президента» Белоруссии, теперь открыто обвиняют в том, что она даром ест хлеб в приютившей ее стране. Литва и другие балтийские страны уже не раз становились прибежищем для тех, кто объявлял себя белорусскими или российскими политэмигрантами. Почему прибалты устали от демократических «постояльцев»? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Почему Колчак не смог выиграть Гражданскую войну

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Когда белые наконец разобрались с внутренними склоками, было уже слишком поздно. На кампанию у них оставался лишь 1919 год. Но к этому моменту вести войну пришлось уже против полноценной армии, в которую удалось спаять РККА. Подробности...
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Удар по клану Клинтонов усилит антироссийских «ястребов»

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Понятно, почему Москва ведет прямые переговоры со всеми идущими на контакт высокопоставленными должностными лицами США. Сегодня заранее не скажешь, кто в Вашингтоне завтра будет принимать внешнеполитические решения. Подробности...
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Треть рабочей жизни мы отдыхаем

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
Как вы думаете, сколько у русского человека в году выходных и праздничных дней? Я специально провел эксперимент, опросив об этом своих домашних. Ну, месяц – сказали они. Подробности...
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    США задумали сбить цены на нефть за счет Китая

    Богатые США тоже плачут из-за нефти
    		   18 ноября 2021, 11:10
    Фото: REUTERS/Richard Carson
    Текст: Ольга Самофалова

    Джо Байден склоняет Китай вместе сбить цены на нефть, распечатав резервные запасы. На такой союз Вашингтон готов пойти после того, как Россия и Саудовская Аравия в рамках ОПЕК+ отказали Байдену нарастить добычу сверх плана. Почему американцы так нервничают из-за нефти по 80 долларов и хватит ли сил у США осуществить задуманное?

    США строят планы вместе с Китаем сбить цены на нефть путем распечатывания стратегических запасов в противовес России и Саудовской Аравии и остальным членам ОПЕК+, которые повышают квоты, но неспешно, удерживая нефтяные цены на высоких уровнях.

    Президент США Джо Байден предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину распечатать часть нефти из стратегических резервов. Энергоснабжение является «насущной проблемой» как для Китая, так и для США, сейчас «энергетические ведомства обеих сторон обсуждают детали», уверяет источник South China Morning Post. Пекин в целом проявляет открытость в этом вопросе, но еще не принял на себя конкретных обязательств. Китай заявил США, что ему требуется учитывать собственные внутренние потребности.

    Стратегические запасы США составляют 727 млн баррелей нефти, Китая – около 200 млн баррелей. Высвобождение части этих резервов может оказать значительное влияние на мировые цены. В South China Morning Post считают, что Вашингтон, скорее всего, уже на следующей неделе объявит о распечатке резервов, даже если Пекин его не поддержит, передает ТАСС.

    Смогут ли США и Китай, объединившись, противостоять картелю ОПЕК+, куда входят Россия и Саудовская Аравия? США еще с лета пытаются надавить на ОПЕК, чтобы организация начала активней повышать добычу нефти. Однако в начале ноября на очередном совещании картель решил не торопить события и сохранить имеющийся план постепенного повышения добычи его членами.

    Почему США и Китай так нервничают из-за нефти под 80 долларов, ведь бывали времена и более дорогого топлива? С Китаем все понятно. Это крупнейший импортер нефти, и чем она дешевле, тем китайской экономике лучше. «Китаю, как и другим нетто-импортерам нефти, высокие цены на черное золото невыгодны прежде всего потому, что они провоцируют инфляцию издержек и тормозят темпы экономического роста. Учитывая высокую закредитованность отдельных секторов экономики КНР, в частности, сектора недвижимости, замедление экономического роста может привести к реализации кредитных рисков и увеличению случаев некредитоспособности, аналогичных Evergrande», – отмечает Анна Зайцева, аналитик ФГ «Финам».

    «Китай – это фабрика мира, которая нуждается в энергии. Чем дороже энергоресурсы, тем дороже производство. Это выливается в рост цен, который приводит к падению спроса на продукцию «фабрики», – говорит аналитик EXANTE Владимир Ананьев.

    В США еще недавно кричали о сланцевой революции и обеспечении себя углеводородами, однако от революции осталось немного. Президент делает ставку на зеленую энергетику и не поддерживает местную нефтегазовую добычу. Как будут выживать нефтяники, его мало беспокоит, зато удорожание бензина внутри страны и ускорение инфляции беспокоит. Потому что это не нравится избирателям Джо Байдена.

    «Растущая нефть приводит к подорожанию топлива на заправках США. Это повышает транспортные издержки, а потребитель получает инфляцию на полках в виде подорожавших товаров», – полагает Ананьев.

    «Рост цен на нефть спровоцировал рекордное за последние 30 лет ускорение инфляции в США, которая по итогам октября достигла 6,2%», – в свою очередь подчеркивает Анна Зайцева. Как и Китай, США рискуют потерять покупателей из-за слишком резкого роста цен.

    «Прибавляя двузначными годовыми темпами, цены на топливо в США приблизились к рекордным историческим максимумам. Это крайне негативно сказывается на рейтинге одобрения президента США Байдена. Такое политическое давление заставляет искать пути решения или делать вид поиска»,

    – поясняет Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

    Вашингтон мог бы вновь дать зеленый свет сланцевым проектам и перестать репрессировать нефтянку «зеленой повесткой». Но пока у власти демократы – это вряд ли произойдет, считает Ананьев.

    Попытки США надавать на ОПЕК+ не сработали, поэтому Вашингтон и заговорил о распечатке резервов нефти и даже о запрете экспорта. В отличие от США, которые долго решаются, распечатывать ли резервы нефти или нет, Китай это уже делает без американцев. На самом деле, Китай еще в июле приступил к реализации нефти из стратегических резервов с целью сбить цены на топливо и поддержать национальные НПЗ, а в сентябре провел первый публичный аукцион по продажам нефти.

    США медлят, вероятно, потому, что нефтяных резервов у них не так и много, и долго сбивать цены у них просто не получится. Этого запаса в 700 млн баррелей США хватило бы всего на месяц жизни при текущем уровне суточного потребления. При этом о продаже всех резервов речи пока не идет.

    При высвобождении от 15 до 48 млн баррелей нефти следует ожидать снижения цен на два доллара за баррель и падения цен на бензин в США на 5–10 центов за галлон (порядка 3,7 литра), заявил и. о. руководителя информационного управления при Минэнерго страны Стивен Нэлли. По его словам, «масштабы влияния» такого решения «будут относительно кратковременными» и могут продлиться всего несколько месяцев.

    Купцикевич согласен, что эти угрозы некритичны: ранее в сентябре мы уже видели продажи нефти из резервов США и Китая, и этого хватило лишь на несколько дней, после чего котировки вновь пошли в рост. «Гораздо больше внимания стоит уделять балансу спроса и предложения. Мистер Рынок – намного более эффективный игрок, чем правительство стран-потребителей», – считает он.

    К тому же резервы создавались совсем не для этого.

    «Нефтяные резервы нужны для экстренных случаев, когда идут перебои с поставками. Нынешняя ситуация к экстренным случаям не относится: нефть есть, просто она дорогая»,

    – замечает Ананьев.

    Не исключено, что угрозы США так и останутся вербальными интервенциями. Попытка найти союзника в лице Китая тоже может быть манипулятивной игрой. Либо Вашингтон действительно верит, что вместе результат падения цен на нефть можно было бы удержать дольше. А потом подоспели бы другие факторы, сбивающие стоимость топлива. Дело в том, что уже в начале следующего года на мировом рынке нефти ожидается профицит нефти. «Последние данные по запасам и добыче зарождают надежды, что точка баланса спроса и предложения уже близка, если еще не пройдена», – говорит Купцикевич.

    Кроме того, на рынке скоро может появиться иранская нефть. В конце ноября возобновляются переговоры по Тегеранской ядерной сделке. Если США снимут санкции с Ирана, а Байден в этом явно заинтересован, то иранцы собьют цены. Если еще и Европу накроет новая волна ковида, то спрос упадет, а это еще больше усилит негативные настроения на нефтяном рынке, отмечает Зайцева. В итоге США получат то, что желают – более низкую цену на нефть и на бензин.

    Здесь уже странам ОПЕК+ надо будет думать, что делать в зависимости от динамики цен. «Но нашим доходам критический удар нанести уже не получится, так как мы уже компенсировали очень много. Средняя цена нефти в 2021-м уже выше 70 долларов за баррель, против 64 долларов в 2019 году, то есть она уже превышает доковидный уровень. А если учесть падение рубля с конца 2019 года, то бюджету вообще не на что жаловаться», – отмечает Ананьев. Россия еще и резервы до рекордных уровней накопила.

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