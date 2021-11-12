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12 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
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Рост цен убивает главную скрепу Америки

Американцы с удивлением столкнулись с давно невиданной картиной – дефицитом и ростом цен JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
«Люди видят рост цен, не могут найти в магазинах то, что они всегда хотят покупать». Эта цитата – вовсе не описание советского товарного кризиса. Таким заявлением президент США Джо Байден признал большие проблемы, прямо сейчас разрывающие американскую экономику. И это в том числе его личные политические проблемы. Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

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    Рост цен убивает главную скрепу Америки

    Американцы с удивлением столкнулись с давно невиданной картиной – дефицитом и ростом цен
    		   12 ноября 2021, 14:30
    Фото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Люди видят рост цен, не могут найти в магазинах то, что они всегда хотят покупать». Эта цитата – вовсе не описание советского товарного кризиса. Таким заявлением президент США Джо Байден признал большие проблемы, прямо сейчас разрывающие американскую экономику. И это в том числе его личные политические проблемы.

    В свое время в YouTube был очень популярен ролик, который, по слухам, демонстрировался в КНДР и рассказывал местным жителям о современной Америке. Судя по видеоряду, Штаты похожи на самый настоящий бомжатник, куда «американский Красный Крест поставляет строительные материалы из Северной Кореи». Далее идут съемки заснеженных деревьев, а закадровый голос говорит: «На этих деревьях еще есть птицы, но и их съедят во вторник. Птицы вкусные. Люди также могут есть снег, которого в США предостаточно».

    Зрители – из числа адекватных, конечно – смеялись над его содержанием. Однако сейчас в этой шутке вдруг проявляется пусть и маленькое, но зерно истины. Ведь нынешнее поколение американских граждан узнает новое для себя слово – «инфляция». И даже «дефицит».

    Столп патриотизма

    «Сегодня мы наблюдаем рост зарплат (на 5% за год – прим. ВЗГЛЯД) и количества рабочих мест, биржевые показатели на рекордной высоте (рост S&P 500 на 39% с момента прихода Байдена к власти – прим. ВЗГЛЯД), а население довольно рабочими и финансовыми перспективами. Однако рейтинги Байдена пробивают дно, а демократы недавно проиграли штат, где у них были сильные позиции – Вирджинию... И отчасти это происходит из-за необычной экономической проблемы – инфляции, а также ежедневных перебоев с продуктами, вызванных эпидемией коронавируса», – пишет Wall Street Journal.

    Да, проблема возникла не сегодня. Цены росли на протяжении всего года, но администрация Байдена уверяла население в том, что это временная проблема, что она связана с логистическими проблемами из-за последствий коронавируса.

    Однако в октябре эти оправдания перестали работать – ведь индекс потребительских цен только за тот месяц вырос на 0,9%. В целом же с октября 2020-го по октябрь 2021-го индекс потребительских цен поднялся на 6,2%, побив рекорд за 30 лет – и нет никаких оснований считать, что в ноябре или декабре ситуация радикально улучшится.

    Возможно, россиянам эти показатели кажутся небольшими – еще недавно в нашей стране инфляция вообще исчислялась двухзначными цифрами. Однако тут нужно понимать психологию американцев. И дело даже не в том, что жители США вот уже 30 лет не видели таких цифр, а в том, что культура потребления является одной из основ общественной жизни Америки. А главное – столпом, на котором держится американский патриотизм, а также общественный договор между населением и властью. И это уже не говоря о том, что под угрозой оказалось не только обычное потребление, но и предрождественское.

    «Люди прекрасно понимают, что происходит, когда видят очереди из сотен грузовиков, которые никак не могут разгрузиться. Неспособность транспортной системы справиться с потоком товаров, поставляемых производителями, угрожает не только нынешнему уровню продаж потребительских товаров, но и ставит под вопрос сезон распродаж, ожидаемый в конце года, – говорит New York Post. – Задержки поставок могут снова уронить и без того трясущуюся экономику, только-только начавшую свое восстановление после пандемии».

    Вложения в инфляцию

    Если брать по продуктам питания, то яйца и рыба выросли в США на 11%, а бекон и говядина – на 20%. «Все выросло в цене: фрукты, овощи. Господи, даже яблоки подорожали – а сейчас как раз сезон яблок», – возмущаются покупатели. С премиальным же мясом вообще беда. Стоимость стейка рибай за два года выросла почти в два раза. 25% самых бедных домохозяйств вряд ли питаются стейками – однако они теперь все равно тратят на еду 36% своих доходов.

    В итоге общественный договор оказался под вопросом. Опросы показывают, что 62% американцев обвиняют в росте инфляции именно администрацию Байдена. 75% граждан США считают, что экономическая ситуация в стране «так себе» или «плохая», а 68% опрошенных уверены, что она ухудшается.

    И вина Байдена действительно в этом немалая. И она не только в том, что он прозевал инфраструктурные проблемы, ведь инфляция возникла не только из-за недостатка портовой инфраструктуры и плохой логистики. Эксперты считают, что инфляцию разгоняет еще и резкий рост цен на энергоносители, что выливается в рост стоимости электроэнергии (и это еще до наступления настоящих холодов), а также топлива. Сейчас средняя стоимость бензина составляет 3,41 доллара за галлон – или 60 с лишним рублей за литр, а в Калифорнии и за 80 рублей.

    И при всем при этом сейчас США добывают на два миллиона баррелей нефти меньше, чем в 2019 году, в чем, по мнению ряда комментаторов, виноват Байден. «Он сделал все для того, чтобы не позволить американским нефтяникам расправить плечи. Закрывал трубопроводные проекты, угрожал нефте- и газодобывающим компаниям повышением налогов, выводил из разработки многообещающие территории (создавая там, например, заповедники), затягивал процесс получения разрешений на бурение – и, самое главное, ввел новые правила, ограничивающие выброс метана, что сделало бурение более дорогостоящим делом», – напоминает The Hill.

    Кроме того, у Белого дома не хватает гибкости в макроэкономическом плане. «Экономическая стратегия Байдена не заточена под решение проблемы инфляции, а иногда она даже ее усугубляет», – пишет Wall Street Journal. Под последним имеется в виду план Байдена по вкачиванию триллионов долларов в экономику с целью в том числе повышения потребительского спроса, от которого Белый дом пока не отказывается.

    Перестал игнорировать боль

    Поначалу американский президент пытался не обращать на проблему особого внимания. А СМИ уверяли, что американцы должны просто «тратить меньше денег» и «не покупать лишнего мусора».

    Это, однако, вызвало бурю негодования. «Левые уже обозначили свое видение будущего мира, в котором нужно пожертвовать авиаперелетами и потреблением мяса для того, чтобы «спасти планету». И теперь нас просят отказаться от традиции обмениваться подарками на праздники – в качестве наказания за то, что мы видим Америку процветающей нацией, где дети могут получать новые игрушки, а не подержанные и отремонтированные, – возмущается New York Post. – Вместо того, чтобы обвинять американцев за желание иметь в стране функционирующую экономику, болтливому классу пора прекратить требовать свертывания культуры потребления и вместо этого потребовать от Байдена, чтобы тот начал выполнять свою работу».

    Кроме того, на Байдена ополчились республиканцы, оберегающие традиционные американские ценности, а также помнящие, что менее чем через год в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. «Я, конечно, не утверждаю, что президент Байден невменяем, но иногда сомневаюсь, что мы с ним живем в одной реальности», – говорит конгрессмен из Техаса Майкл Берджесс.

    Недовольны и демократы, которые тоже помнят о выборах и очень не хотят вместе с Байденом уходить на электоральное дно. «Вашингтон больше не может игнорировать экономическую боль, которую американцы испытывают каждый день», – возмущается сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчин.

    Поэтому Байден вынужден был сменить риторику и перестать игнорировать боль. «Всё – начиная с галлона бензина и заканчивая буханкой хлеба – выросло в цене, и это очень беспокоит. Люди видят рост цен, не могут найти в магазинах или на сайтах то, что они всегда хотят покупать и когда они хотят покупать», – говорит президент США. И уверяет, что решает проблему. Например, через намерение вложить 17 миллиардов долларов в портовую инфраструктуру. «Благодаря мерам, которые мы принимаем, эффективность работы в рамках цепи поставок приблизится к уровню спроса. И мы увидим не только рекордный рост рабочих мест, но также снижение цен и увеличение скорости доставки», – говорит Байден. Однако в то же время признается, что американцы увидят улучшение ситуации не раньше чем через два-три месяца после принятия закона. То есть не просто после праздников, а уже к концу зимы, которую еще надо прожить.

    Так что у некоторых граждан США есть все возможности проверить, насколько птицы вкусные. 


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