Высокие цены на газ – это всерьез и надолго

Взгляд
21 октября, четверг  |  Последнее обновление — 13:29  |  vz.ru
Разделы

Европа потребовала от Газпрома стать благотворителем

Газпром снова подозревают в шантаже Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Газпром «играет в покер с Германией», «шантажирует» Европу, якобы сокращая поставки газа ради запуска «Северного потока – 2». Разрываемая энергетическим кризисом Европа снова начинает искать виноватых. Ведь надо держать ответ перед населением и бизнесом, которые недовольны растущими платежами за свет и отопление. Есть ли на самом деле основания для этих обвинений? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Россия ведет переговоры с «Талибаном»

Переговоры с талибами не подразумевали для Лаврова традиционной фотосессии с рукопожатиями сторон, это было общение «через стол» Сергей Бобылев/ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с делегацией движения «Талибан» – экстремистской организации, чья деятельность запрещена в РФ. Это было продиктовано, как подчеркнули в МИД, «новой реальностью» – теперь Афганистаном управляют именно талибы. У России есть к ним пять требований, три из которых можно обозначить как наши национальные интересы.  Подробности...
Перейти в раздел…

Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

Свадьба Георгия Михайловича Романова стала одним из самых обсуждаемых событий последнего времени Александр Демьянчук/ТАСС
«Свадьба великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны имела большой положительный резонанс во всем мире», – заявил газете ВЗГЛЯД директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов. Он также рассказал о том, при каких условиях в России могла бы быть восстановлена монархия – и кто отдал приказ на участие в свадьбе великого князя почетного караула Российской армии. Подробности...
Перейти в раздел…

«Монголия может укрепить отношения России и Китая»

5 ноября исполнится 100 лет с момента установления дипломатических отношений Советской России и Монголии Виктор Драчев/ТАСС
«История взаимодействия наших народов насчитывает, как известно, многие сотни лет. Но из этих сотен лет последние сто лет с точки зрения отдачи для простых людей были самыми результативными», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента Монголии Дамдин Цогтбаатар, комментируя предстоящее столетие установления дипломатических отношений РСФСР и Монгольской народной республики. Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

Высокие цены на газ – это всерьез и надолго

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если для Европы грядущий энергетический кризис может обернуться замедлением восстановительного роста экономики, дополнительным стимулом товарной инфляции, то для таких стран, как Украина и Польша, он может стать серьезным испытанием для власти и государственности. Подробности...

Россия отказалась сжигать свои интересы на натовском леднике

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Решение Москвы о заморозке (а по факту разрыве) отношений с НАТО было абсолютно правильным и логичным шагом. Но теперь Кремль должен сделать второй шаг. Не менее правильный и логичный. Подробности...

Почему взорвалась «Императрица Мария»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Севастополе точно были вражеские шпионы. Было бы им выгодно взорвать «Императрицу Марию»? Да это был едва ли не предел мечтаний. За сто с лишним лет тайну гибели самого современного русского корабля того времени никто не раскрыл. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

ФБР украло водку у Дерипаски

«Мисс Украина» затравили

Обсуждение: 10 комментариев

Цены продолжат расти

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
Подробности...

Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
  • НАТО

  • Россия

  • Обе стороны в равной степени

  • Ни одна из сторон
На каком основании надо выдавать российское гражданство иностранцам?
  • Наличие родственников в России

  • Рождение на территории бывшего СССР

  • Наличие востребованной в России профессии

  • Готовность инвестировать капиталы в Россию
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Собянин объявил 11 дней с 28 октября нерабочими
    На втором энергоблоке Ростовской АЭС выявили дефект Зеленский поставил мировому сообществу приоритетную задачу В России допустили ухудшение отношений с ЕС из-за Чехии Россияне высказались о причине резонансной драки в метро Москвы
    Намеренно заразившая себя и родных коронавирусом женщина умерла в Москве Россия предупредила НАТО о последствиях вступления Украины в альянс Германия заподозрила австрийцев в шпионаже в пользу России Итальянские стюардессы разделись в знак протеста (видео)
    Российскую художницу приговорили в Турции к 17,5 годам тюрьмы за перевозку наркотиков Украинские пограничники задержали в зоне ЧАЭС сталкера из России Делегации Польши и стран Балтии покинули зал конференции в Афинах во время речи Матвиенко Полиция начала проверку видео с оголившей грудь девушкой у храма Василия Блаженного

    Главная тема


    Европа потребовала от Газпрома стать благотворителем

    превосходство в бою


    Японцев предостерегли от угроз «кровавым морским путем» в адрес ВМФ России

    «родился в рубашке»


    Тренер убившего медведя боксера сказал, что помогло одолеть хищника

    «Система электронных платежей»


    В России запретили продажу 61 модели смартфонов Samsung

    Видео

    массовое убийство


    Зачем Берлин делит жертв блокады Ленинграда на сорта

    урегулирование в донбассе


    Зачем Россия зовет США в «Минск»

    200 долларов за баррель


    Нефть может повторить взрывное подорожание газа

    поддержка «Северного потока – 2»


    Как Россия может спасти Британию от энергокризиса

    «Императрица Мария»


    Гибель гордости русского флота до сих пор вызывает споры

    украинский произвол


    Сергей Миркин: ОБСЕ страусиной позицией дискредитирует саму себя

    тайна гибели


    Тимур Шерзад: Почему взорвалась «Императрица Мария»

    американская империя


    Дмитрий Дробницкий: Когда в Америке закончится все

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
    Глеб Простаков

    Высокие цены на газ – это всерьез и надолго

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		21 октября 2021, 12:30

    Цены на газ в Европе отодвинулись от пиковых значений начала октября, но тема энергетического кризиса от этого не перестала быть первополосной. После того, как Газпром отказался бронировать дополнительные мощности для экспорта топлива через украинскую газовую трубу, цены вновь подскочили, твердо закрепившись над отметкой в тысячу долларов за тысячу кубометров. Россия дает понять, что дополнительные поставки возможны через «Северный поток – 2». Газопровод уже заполнен технологическим газом, дело за малым – сертифицировать ввод трубы в эксплуатацию, что прямо зависит от расторопности германских регуляторов. У последних есть время до начала января следующего года, но, по понятным причинам, чем раньше заработает газопровод, тем больше газа успеет поставить Газпром.

    Дефицита топлива этой зимой Европе уже не избежать. В начале октября Еврокомиссия предложила национальным правительствам подумать о совместных закупках газа, но очень вероятно, что этому плану не суждено сбыться. Как показала история с обеспечением антиковидной вакциной в 2020 году, в критических ситуациях европейское единство рассыпается как карточный домик и каждый играет за себя. Германия воспользуется тем, что «Северный поток – 2» входит на рынок ЕС через ее территорию, обеспечив себе таким образом «право первой ночи» с ключевым поставщиком. Отдельные европейские страны, в частности Венгрия и Сербия, и вовсе решают проблему обеспечения газом сепаратно, заключая прямые долгосрочные контракты с Газпромом вопреки вялым окрикам еврокомиссаров.

    Генеральный секретарь Мирового энергетического совета Анджела Уилкинсон заявила, что энергетический кризис не связан с геополитикой. Мол, во всем виновата погода и переориентация поставщиков на азиатские рынки. Но если причины энергетического кризиса, может, и не совсем про геополитику, то ликвидация последствий кризиса – ровно про нее самую. В числе наиболее пострадавших окажутся страны, проводившие оголтелую русофобскую политику, в первую очередь – Украина и Польша.

    Польский премьер Матеуш Моравецкий на днях пугал энергетическим кризисом Европарламент. Ранее Польша заявила о том, что не намерена продлевать 25-летний контракт с Газпромом, рассчитывая заместить российский газ норвежским и американским. Для этого Польша инициировала строительство трубопровода Baltic Pipe, соединяющего страну с Данией, а также заключила контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США начиная с 2022 года. Эти решения не способны в полной мере защитить Польшу. Истощенные месторождения Норвегии не могут обеспечить рост добычи газа, а американский СПГ пока неохотно идет в Европу, предпочитая более дорогой азиатский рынок.

    На Украине вестником энергетического апокалипсиса выступает Юлия Тимошенко. Бывший премьер в привычном для себя амплуа газового эксперта во всем винит правительство Украины и «Нафтогаз», не обеспечивший своевременные закупки газа по более низким ценам и сегодня вынужденный покупать его по рекордным котировкам, к тому же с наценкой за виртуальный реверс. При этом та же Тимошенко, как и почти все политики на Украине, не допускает даже мысли о прямых закупках газа в России. Сама эта мысль в нынешней Украине – куда большая крамола, чем перспектива заморозить жителей страны из-за дефицита газа и грядущего коллапса энергосистемы.

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    Если для Европы энергетический кризис может обернуться замедлением восстановительного роста экономики и дополнительным стимулом товарной инфляции, то для таких стран, как Украина, энергетический кризис может стать серьезным испытанием для власти.

    Остановка значительной части энергозависимых производств, отсутствие отопления в коммунальном секторе, перебои в электроснабжении наряду со сложнейшей ситуацией с распространением COVID-19 могут подорвать и без того хрупкую стабильность в стране, дав шанс политическим силам, настроенным против президента Зеленского, всерьез раскачать ситуацию.

    Главная интрига энергетического кризиса – тайминг. За ценами на газ потянулись цены на нефть, и ОПЕК не спешит открывать кран для их сдерживания. На днях Владимир Путин заявил, что слишком высокие цены на газ невыгодны России. Высокие цены на газ – это высокие цены и дефицит минеральных удобрений, а в конечном итоге – взрывной рост цен на продовольствие. Понятно, что в моменте дорогие энергоресурсы выгодны Газпрому, «Роснефти» и другим главным донорам российского бюджета, но в долгосрочной перспективе на первый план выходит другая задача – не убить курицу, несущую золотые яйца.

    Высокие цены на энергоресурсы – это не только про грядущую зиму, но про ближайшие 10–15 лет. Европа вынуждена будет признать газ чистым источником энергии – у нее просто не будет другого выбора с учетом ускоренного сворачивания угольной промышленности и неопределенных перспектив «зеленой» энергетики. Наращивать потребление газа будет и Китай – проект строительства второй ветки «Силы Сибири – 2» может быть запущен уже в следующем году. От того, как будут чувствовать себя ЕС и Китай, зависят доходы российского бюджета как минимум в ближайшее десятилетие. А на деньги, полученные от реализации углеводородов, в основном и будет проводиться анонсированное правительством изменение структуры экспорта, в котором неэнергетические товары должны будут со временем заменить ископаемое топливо.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •