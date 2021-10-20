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Нафтогаз заявил об отсутствии госрегулирования цен на газ
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Нынешняя зима станет для Украины первой, когда в стране не будет действовать госрегулирование цен на газ для населения, заявил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Эта зима будет первой, когда не будет государственного регулирования цен на газ вообще», – цитирует УНИАН Витренко.
Ранее Федерация работодателей Украины заявила о катастрофической ситуации, сложившейся на рынках энергетических ресурсов.
Депутат Рады Людмила Буймистер заявила, что Украину в условиях кризиса в энергетической сфере «ведут» к прямому контракту на поставки газа с Газпромом, это ставит страну «на колени».
В Раде заявили о подталкивании Украины к прямому контракту с Газпромом
Украину в условиях кризиса в энергетической сфере «ведут» к прямому контракту на поставки газа с Газпромом, это ставит страну «на колени», заявила депутат Рады Людмила Буймистер.
Буймистер заявила, что ее исключили из пропрезидентской фракции «Слуга народа» после того, как она начала говорить о «ведении» Украины к прямому контракту с Газпромом, передает РИА «Новости».
«Это что – подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента (Владимира Зеленского), что не все делается правильно? Или это просто произошла окончательная узурпация партии «Слуга народа» и это уже не президентская партия?», – возмутилась парламентарий.
Ранее Зеленский назвал «Северный поток – 2» «оружием», последствия применения которого никто еще не знает, так как Европа зиму еще не прошла. Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину.
Погребинский объяснил необходимость подключения США к нормандскому формату
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«Франция и Германия не смогли убедить Киев реализовать политическую часть Минских соглашений, поэтому Россия уже предприняла попытку подключить к нормандскому формату США», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на слова Сергея Лаврова о том, что Москва ранее уже предлагала Вашингтону подключиться к урегулированию в Донбассе.
«Попытка подключения США к нормандскому формату уже фактически состоялась», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его мнению, исходной позицией для привлечения США к украинской и донбасской проблематике была женевская встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена в июне.
«Там обсуждалась украинская тема и, по-видимому, по следам этой встречи произошел визит замруководителя Госдепа Виктории Нуланд и ее разговор с замглавы администрации российского президента Дмитрием Козаком», – полагает собеседник.
«В Москве прозвучали слова о том, что контакты с Владимиром Зеленским бессмысленны, – заметил Погребинский. – Это говорит о том, что нормандский формат в значительной мере исчерпал свои возможности. Дело в том, что Германия с Францией так и не смогли оказать влияние на Киев для того, чтобы он приступил к реальному процессу реализации политической части минских соглашений. В этом смысле надежды на нормандский формат очень малы сейчас», – подчеркнул Погребинский.
Он добавил, что не возлагает большие надежды на посреднические усилия США. «Но в любом случае, Соединенные Штаты имеют большее влияние на Киев, чем Германия и Франция», – добавил киевский эксперт.
В понедельник глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что Россия предлагала подключить США к переговорам в нормандском формате, но западные участники нормандской четверки – Франция и ФРГ категорически отказались. По словам Лаврова, подобный разговор имел место во время визита в Москву Джона Керри – на тот момент главы Госдепа (речь идет о президентстве Барака Обамы), и его встречи с Владимиром Путиным.
«Еще когда Джон Керри был госсекретарем и он приезжал с очередным визитом в Москву, и мы были на приеме у Путина, Путин сказал, что «вот мы видим, что американцы влияют на Украину, у вас есть свой специальный представитель, Порошенко к вам прислушивается. Может быть, поговорить с Германией и Францией, чтобы вы подключились к нормандскому формату?». Это было при мне», – цитировал «Коммерсант« слова главы МИД. В ответ Керри тогда заметил, что если бы Соединенные Штаты пригласили бы подключиться к нормандскому формату, «может быть, мы бы подумали».
«Потом мы спросили у немцев, у французов, они сказали: категорически нет. Мы должны работать в формате, который был создан, в котором были подписаны Минские договоренности, только так», – передавал слова Лаврова ТАСС.
При этом глава российской дипломатии отметил: необязательно быть участником нормандской четверки, «необязательно четверку превращать в пятерку или в семерку для того, чтобы каким-то образом помочь урегулированию».
В то же время Лавров назвал фантазиями заявления украинского президента Владимира Зеленского о желании Киева напрямую контактировать с высшим российским руководством. Ранее Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом Путиным в любом формате.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с президентом Украины сложно выстраивать диалог, поэтому президент России отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности ведения переговоров с нынешним руководством Украины, так как «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Россия вынесла приговор властям Украины.
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МИД: Киев не уведомил Россию, что задержанный офицер СЦКК является гражданином РФ
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Киев не сообщил российским дипломатическим ведомствам о том, что задержанный на Украине представитель Луганска в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрей Косяк является гражданином России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Украинская сторона сообщила в СМИ о наличии у А. В. Косяка гражданства России. Несмотря на это, никаких уведомлений о произошедшем в российские дипломатические и консульские учреждения не поступало, хотя российско-украинская Консульская конвенция предписывает делать это незамедлительно, не позднее чем через три дня после задержания», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Захарова уточнила, что «посольство России в Киеве и генконсульство в Харькове обращались в МИД Украины и местные органы власти с требованиями разъяснить ситуацию, информировать о местонахождении задержанного и обеспечить к нему консульский доступ, который в соответствии с Консульской конвенцией должен быть предоставлен не позднее чем через четыре дня после задержания. Прошло уже шесть дней, но Киев так и не выполнил свои обязательства по Консульской конвенции».
Дипломат подчеркнула, что в Москве расценивают действия украинской стороны как вероломные и провокационные.
«Призываем украинскую сторону пересмотреть свою позицию, прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России А. В. Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников. Продолжим добиваться соблюдения законных прав российского гражданина. Ожидаем также принципиальной оценки произошедшего инцидента со стороны ОБСЕ», – сказано в комментарии.
Ранее украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.
Позже Северодонецкий городской суд Луганской области отправил под стражу Косяка.
Попавшая в «Миротворец» 12-летняя девочка попросила генсека ООН закрыть сайт
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Девочка из Луганска Фаина Савенкова, которую ранее внесли в базу украинского сайта «Миротворец», написала генсеку ООН письмо с просьбой повлиять на закрытие экстремистского ресурса, сообщил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Вчера мы препроводили генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо Фаины Савенковой, в котором она просит его оказать воздействие на Украину с тем, чтобы экстремистский сайт «Миротворец», в базу данных которого ее внесли украинские националисты и радикалы, был закрыт», – написал Полянский в Telegram.
По его словам, это не совсем обычная практика для российского постпредства, «однако ситуация вокруг прямых угроз в адрес 12-летнего ребенка требует немедленных действий и четкой, недвусмысленной классификации».
«Копию письма мы также направили в ЮНИСЕФ. Надеюсь, что руководство ООН не оставит данный вопиющий случай без внимания и надлежащей оценки», – добавил он.
Ранее девочка из Луганска попала в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Она записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН и призвала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что внесение Фаины Савенковой в базу «Миротворца» является шокирующим фактом.
Напомним, Генпрокуратура России потребовала признать украинский сайт «Миротворец» нарушающим права граждан. В Генпрокуратуре подчеркнули, что экстремистский сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины «для большего эффекта при проведении «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов».
Минздрав Украины опубликовал фото из ковидных госпиталей
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Министерство здравоохранения Украины опубликовало фотографии из ковидных госпиталей, где показаны условия содержания пациентов, а также кадры с вывозом из отделений умерших вследствие коронавируса.
Соответсвующие фотографии опубликованы на странице ведомства в Facebook.
«Из 27 488 человек, госпитализированных с коронавирусной болезнью на Украине с 11 по 17 октября 2021 года, 25 893, или 94,2%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины, как показывает информационно-аналитическая система MedData», – отметили в минздраве.
По данным ведомства, за 11–17 октября прививки получили 762 352 человека. Всего по состоянию на 18 октября по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины привились 8 065 760 человек, двумя дозами – 6 573 564 человека.
Отмечается, что данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США свидетельствуют о том, что невакцинированные от коронавируса люди имеют в 11 раз больший риск умереть от штамма «Дельта», чем вакцинированные.
Ранее сообщалось, что в украинском Мелитополе под захоронение умерших от коронавирусной инфекции выделили большой квартал местного кладбища, на снятых с дронов кадрах запечатлены десятки могил.
На Украине с начала пандемии зарегистрировано 2,72 млн заболевших, скончались 63 847, за последние сутки умерли 433 человека.
Украина подтвердила отказ признать «Спутник V»
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Лица, которые вакцинированы от коронавируса российским препаратом «Спутник V», при въезде на Украину должны будут пройти десятидневную самоизоляцию или сдать тест на COVID-19, заявил глава украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.
Демченко подтвердил «ранее установленные правила» и заявил, что Киев «не признает российскую вакцину». Он также отметил, что этой вакциной «пытаются вакцинировать граждан на временно оккупированных территориях». По его словам, «вакцина должна быть только та, которая утверждена ВОЗ», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Дом».
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
При этом «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Лавров заявил о возобновлении диалога с США по Украине
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Россия возобновила с США диалог по ситуации на юго-востоке Украины, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Такой диалог у нас возобновился, Нуланд встречалась с (Дмитрием) Козаком, который у нас курирует в администрации (президента России) Украину и другие вопросы нашего ближнего зарубежья и стран СНГ. Они договорились продолжать контакты», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Напомним, в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
Также Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин. Рябков оценивал итоги встречи, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются.
Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно. В Кремле назвали контакты с Нуланд своевременными и необходимыми. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Нуланд провела конструктивные и плодотворные встречи с представителями МИД России.
В приложении Apple появилась карта Украины без Крыма
Пользователи нашли в приложении Apple Music for Artists, позволяющем смотреть статистику по прослушиванию треков, карту Украины без Крыма.
«Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение?», – задается вопросом пользователь culture_ukraine в Instagram.
На карте видно, что разработчики отнесли Крым к России. В комментариях ряд пользователей пообещали перейти на музыкальный сервис Spotify, другие пожаловались, что им больно смотреть на это.
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Напомним, в июле на украинском государственном телеканале «Дом» была продемонстрирована карта России с Крымом. Карта появилась во время заставки проекта «Русский дневник». Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу.
Украина передала США танк «Оплот» на несколько лет позже обещанного
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Украина передала США один танк «Оплот». Отгрузка совпала с визитом американского министра обороны Ллойда Остина в Киев.
Пентагон заказал у ГК «Укрспецэкспорт» эту боевую машину еще в 2018 году, однако танк поставили только сейчас, передает «Военное дело».
Отмечается, что «Оплот» был изготовлен предприятием уже давно. В последнее время он активно принимал участие в различных международных выставках и военных парадах. Известно, что для США данный танк изготавливался в самой современной комплектации.
Директор «Укрспецэкспорта» Вадим Ноздр уточнил, что «танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на изготовление и отгрузку боевой машины между спецэкспортером и американским заказчиком», передает ТАСС.
«Оплот» производят на харьковском Заводе имени Малышева. Он предназначен для поражения наземных и низколетящих воздушных целей в условиях огневого противодействия противника. Эта боевая машина может выполнять широкий круг задач в различных климатических, метеорологических и дорожных условиях при температуре от минус 40 до плюс 55 градусов.
Между тем ВВС США сообщили, что стратегические бомбардировщики США пролетели над Черным морем во время визита министра обороны Ллойда Остина в регион. «Два бомбардировщика B-1 (Lancer) провели миссию по противостоянию средствам морского базирования в интеграции с союзниками по НАТО и партнерами», – передает РИА Новости заявление ведомства.
Самолеты взлетели с базы США в Фэйрфорде, Великобритания. В ходе полета они осуществили дозаправку над морем.
В эти дни глава Пентагона Остин посещает Украину, Грузию и Румынию. Напомним, во вторник глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и в рамках своего визита хочет выразить приверженность США укреплению способности Украины «сдерживать агрессию» России.
О том, что украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот», стало известно в конце зимы 2018 года. Однако позже в США признали ненадежность украинского танка. В 2019 году единственный танк «Оплот» так и не был передан заказчику.
Газета «ВЗГЛЯД» подробно рассказывала о развале украинское танкостроения.
Украинские военные потренировались отражать сухопутную атаку из Крыма
Украинские военные провели учения по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники противника на полигоне в Херсонской области, вблизи границы с Крымом, сообщила пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины.
«В группировке войск «Юг», которое подчинено командованию объединенных сил ВСУ, на одном из самых угрожающих направлений проведена тренировка артиллерийских противотанковых резервов по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника. Мероприятие прошло на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области, неподалеку административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.
По данным пресс-службы, военные на учениях демонстрировали практические навыки развертывания расчетов и стрельбу по целям. По легенде учений, в ходе обороны подразделением морской пехоты своих позиций, условный противник, дождавшись подкрепления бронетехники, перешел в атаку. Для сдерживания наступления к морским пехотинцам прибыло противотанковое подразделение.
«Подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения. Их главная цель – поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава артиллерийских расчетов. Во время тренировок, противотанкисты показали, что в случае резкого изменения обстановки, в случае необходимости – они будут готовы качественно выполнить поставленную задачу», – цитирует пресс-служба командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Ранее минобороны Украины анонсировало военно-учебную миссию ЕС до конца года.
Лавров счел фантазиями заявления Зеленского о желании встретиться с Путиным
Киев регулярно делает различные, зачастую противоречащие друг другу заявления по поводу возможных контактов на разных уровнях с Москвой, власти «фантазируют повсеместно и ежедневно», заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможной встрече с лидером России Владимиром Путиным.
В качестве примера глава МИД привел высказывание одного из украинских политиков о том, что окружение Путина не советует ему встречаться с украинским лидером из-за непредсказуемости итогов переговоров. «Это поток сознания, и я даже не буду это комментировать», – цитирует РИА «Новости» Лаврова. Он назвал подобные заявления фантазиями.
«Если реагировать на все публичные заявления из Киева по поводу возможных контактов на том или ином уровне и по поводу вообще всего, что происходит в Донбассе и вокруг Украины, ну, наверное, не хватит даже выдумки, чтобы все это охватить. Они фантазируют повсеместно и ежедневно», – добавил министр.
Ранее Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским сложно выстраивать диалог, поэтому президент России Владимир Путин отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности ведения переговоров с нынешним руководством Украины, так как «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». В Кремле отмечали, что неоднократно говорили о сложностях в установлении диалога в связи с тем, что украинским руководством предыдущие договоренности не выполняются. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Россия вынесла приговор властям Украины.
ОБСЕ пожаловалась на «ограничения свободы передвижения» миссии на Украине
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине «столкнулась с необоснованными ограничениями свободы передвижения», заявила спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла де Риддер.
Де Риддер выразила тревогу в связи со сложившейся ситуацией и заявила, что миссия ОБСЕ – «не только самая крупная и заметная операция» организаци, но и «одна из самых важных». Подчеркивается, что миссия, «обязанная с 2014 года вести наблюдение и беспристрастно сообщать о ситуации», оказалась «бесценным инструментом для документирования нарушений режима прекращения огня, предоставления важных данных политикам и облегчения диалога между воюющими сторонами».
Спецпредставитель ПА ОБСЕ подчеркнула, что миссия была санкционирована «консенсусными решениями всех 57 государств», которые входят в организацию. Де Риддер заявила, что свобода передвижения наблюдателей «должна безоговорочно соблюдаться», передает ТАСС.
Она заявила, что после решения России не продлевать мандат миссии на российско-украинской границе, СММ является «последним оставшимся инструментом» организации «для обеспечения некоторой прозрачности в семилетнем конфликте с более 14 тыс. погибшими».
Напомним, в МИД России заявили, что Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы. Россия не нашла оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года.
На Украине заявили об энергетической катастрофе
Федерация работодателей Украины заявила о катастрофической ситуации, сложившейся на рынках энергетических ресурсов.
Заявление было обнародовано после того, как партия «Батькивщина» потребовала объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами газа в стране и повышением цен на тарифы ЖКХ.
Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти, – сообщается на сайте организации.
Эксперты предупреждают, что это может оказать пагубное влияние на национальную экономику. Ситуация может вызвать сокращения на предприятиях, закрытие компаний, увеличение трудовой миграции и уменьшение поступлений в бюджеты.
Ранее депутат Рады Людмила Буймистер заявила, что Украину в условиях кризиса в энергетической сфере «ведут» к прямому контракту на поставки газа с Газпромом, это ставит страну «на колени».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток – 2» «оружием», последствия применения которого никто еще не знает, так как Европа зиму еще не прошла. Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину.
На Украине физлицам запретили пополнять депозиты в банках в рублях
Национальный банк Украины с 21 ноября запретит банковским учреждениям принимать от физических лиц рубли для пополнения депозитов, сообщили украинские СМИ.
По информации издания «Страна», согласно постановлению регулятора, банку запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличных «иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц на период действия закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».
Ранее в Киеве был обнаружен колл-центр, в котором, используя мошеннические схемы, вынуждают клиентов банков из России переводить деньги на чужие счета.
Поездки украинцев в страны ЕС оказались под угрозой из-за низких темпов вакцинации
Евросоюз может запретить гражданам Украины свободный доступ на его территорию в условиях пандемии коронавируса из-за низких темпов вакцинации в стране, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Действительно есть вероятность, что Совет ЕС примет решение об исключении Украины из этого списка... В этом вопросе нет политики, ЕС принимает решение на основе четких регуляций и показателей. Все зависит от развития эпидемической ситуации и количества новых случаев заболевания COVID-19. Брюссель действует в соответствии с рекомендациями Совета Евросоюза о внесении изменений во временные ограничения на необязательные поездки граждан», – сообщил он на брифинге, передает РИА «Новости».
С начала вакцинации на Украине от коронавируса привили 8 207 903 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 658 010 человек. При этом на территории страны наблюдается рост заболевших коронавирусом.
Ранее из-за ухудшающейся коронавирусной обстановки гражданам Украины, не сделавшим прививку от COVID-19, запретили пользоваться общественным транспортом.
На Украине вступили в силу новые карантинные нормы. Теперь после выхода из «зеленой» зоны вакцинированные граждане могут избежать ограничений. Новые правила начали действовать с 20 сентября. Ограничения начнут вводить только после перехода страны в «желтую» зону.