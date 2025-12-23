  • Новость часаМИД России назвал фейком сообщение AP об эвакуации посольства из Венесуэлы
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему потомки Уленшпигеля не дали украсть российские деньги

    Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    23 декабря 2025, 04:25 • Новости дня

    Анна Курникова и Инрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз

    Tекст: Катерина Туманова

    Энрике и Анна сделали лаконичный пост в соцсети, куда выложили фото младенца и указав дату рождения 17 декабря 2025 года.

    В понедельник, 22 декабря, Анна Курникова и Инрике Иглесиас новостью в совместном посте соцсети Instagram* (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России).

    «Мое солнышко, 17.12.2025», – подписали родители фото младенца, пока имя и пол в тайне.

    Напомним, впервые о расширении семьи пара объявила в августе. Супруги вместе почти 25 лет с того момента, как встретились в 2001 году на съемках клипа Иглесиаса Escape.

    В 2020 году российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали многодетными родителями. В декабре 2017 года сообщалось, что Анна Курникова родила двойню от Иглесиаса. Спустя 16 лет отношений у пары родились дочь Люси и сын Николас.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    21 декабря 2025, 06:32 • Новости дня
    Концерт Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки»

    Директор компании-организатора Серенко: Концерт Долиной в Туле отменили

    Концерт Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки»
    @ Seleznev Pavel/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Юбилейный концерт Ларисы Долиной, который планировали провести в Туле 4 января, отменили по причине «нездорового ажиотажа вокруг имени артистки», сообщил директор компании-организатора концерта Владислав Серенко.

    В субботу была прекращена продажа билетов. «Концерт отменен в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки», – приводит слова Серенко РИА «Новости».

    Мероприятие должно было пройти в ДК «Туламашзавод» и носить название «Юбилейный концерт в кругу друзей». По информации агентства, из 724 билетов продать удалось только 380.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, покупатели квартир на вторичном рынке сталкиваются с тем, что продавцы через суд добиваются возврата жилья, ссылаясь на давление. При этом покупателям не удается взыскать деньги.

    Эта ситуация получила название «схема Долиной» после того, как Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру, заявив о мошенничестве. Однако Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    20 декабря 2025, 20:54 • Новости дня
    Подросток погиб при взрыве неизвестного устройства в Химках

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва неизвестного устройства в микрорайоне Сходня в Химках погиб подросток, еще один подросток и женщина получили ранения, сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

    Информация о взрыве и его последствиях поступила от подмосковного уполномоченного по правам ребенка и оперативных служб, передает ТАСС.

    В результате происшествия погиб один несовершеннолетний, еще один подросток и женщина получили ранения.

    На месте инцидента пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли к месту взрыва для установления всех обстоятельств случившегося.

    В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что пока подробности по поводу произошедшего не раскрываются.

    Напомним, вечером 11 ноября в Красногорске у десятилетнего мальчика в руках взорвалось замаскированное самодельное взрывное устройство. Ребенок лишился четырех пальцев в результате происшествия.

    21 декабря 2025, 15:30 • Видео
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    20 декабря 2025, 05:59 • Новости дня
    Судебные эксперты оценили стоимость квартиры Долиной в 138 млн рублей

    Tекст: Антон Антонов

    Реальная стоимость фигурирующей в деле о мошенничестве квартиры певицы Ларисы Долиной составила, по мнению судебных экспертов, 138 млн рублей, сказано в материалах дела.

    Судебные эксперты ФГБУ «Московская областная лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» назвали 138 млн рублей рыночной стоимостью квартиры по состоянию на 20 июня 2024 года. Эксперты представили официальное заключение по данному объекту недвижимости 26 февраля 2025 года, передает ТАСС.

    Оценка, заказчиком которой выступала покупательница квартиры Полина Лурье, указала иную цену – 124 млн рублей. В свою очередь эксперты, работавшие от имени самой Долиной, определили стоимость жилья на уровне 205 млн рублей. В результате Лурье согласилась приобрести квартиру за 112 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Лурье. Ранее Долина продала свою квартиру в Москве, но затем добилась отмены сделки, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье по оспариванию сделки.

    20 декабря 2025, 21:28 • Новости дня
    Названа причина взрыва в подмосковных Химках

    МВД: Причиной взрыва в Химках стало неосторожное обращение с бытовым предметом

    Tекст: Вера Басилая

    Причиной взрыва в Химках стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения, погиб подросток, два человека госпитализированы, место происшествия оцеплено.

    В МВД сообщили, что причиной взрыва в Химках стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения, передает ТАСС.

    Глава городского округа Химки Елена Землякова сообщила, что 18:09 оператору системы 112 поступило сообщение о происшествии в Банном переулке у дома номер один. По ее словам, на данный момент на месте работают оперативные службы, территория оцеплена.

    По информации министерства здравоохранения Московской области, в результате происшествия пострадали три человека. Уточняется, что один подросток погиб до приезда скорой помощи. Два других пострадавших были доставлены в медицинские учреждения региона, состояние одного оценивается как тяжелое, второго – как средней степени тяжести. Врачи продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

    Все обстоятельства произошедшего устанавливают следственные органы.

    Ранее в микрорайоне Сходня в Химках произошел взрыв неизвестного предмета. В результате погиб один подросток.

    Еще один подросток и женщина получили ранения.

    21 декабря 2025, 23:03 • Новости дня
    В оперслужбах назвали предмет, взрыв которого мог убить подростка в Химках

    Tекст: Катерина Туманова

    Взрыв 20 декабря в Химках, от которого погиб подросток и еще один оказался в реанимации, мог произойти из-за неосторожного обращения с регенеративным патроном, рассказали в оперативных службах.

    «По предварительным данным, к взрыву привело неосторожное обращение с регенеративным патроном, который используется в противогазах», – приводит ТАСС ответ представителя оперативных служб.

    Напомним, 20 декабря сообщалось о том, что в Химках произошел взрыв неизвестного устройства, в результате которого погиб подросток. Следствие  установило, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще одному, пострадавшему при взрыве мальчику, провели операцию. Омбудсмен Мишонова сообщила о его стабильном состоянии.


    20 декабря 2025, 11:57 • Новости дня
    В ДТП с автобусом в Омской области есть погибшие

    Губернатор Хоценко: В Омской области погибли люди в ДТП с автобусом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Омской области произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого погибли люди, а среди пострадавших оказались дети. сообщил глава региона Виталий Хоценко.

    Авария произошла с участием пассажирского автобуса в Омской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко. По его словам, среди пострадавших есть как взрослые, так и дети. Уточняется, что есть погибшие, однако их точное число не называется.

    Хоценко сообщил, что все пострадавшие находятся под наблюдением медицинских работников и получают необходимую помощь. Министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов лично контролирует оказание медицинской помощи.

    Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто получил травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Омске в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали шесть человек, среди них двое подростков.

    Также шесть человек пострадали месяцем ранее после столкновения автобуса маршрута № 125 с грузовиком на улице Суворова. И все те же шесть человек получили травмы за два дня до этого в аварии с участием фуры и автобуса в Омске.


    20 декабря 2025, 23:56 • Новости дня
    Пострадавшего в результате взрыва в Химках мальчика прооперировали

    Детский омбудсмен Мишонова: Мальчика прооперировали после взрыва в Химках

    Tекст: Антон Антонов

    Мальчику, пострадавшему при взрыве в Химках, провели операцию, его состояние оценивается как стабильное, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

    Ребенка перевели в отделение реанимации. «Сейчас в больнице с ним мама. Мы на связи», – сообщила Мишонова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Химках произошел взрыв, в результате которого погиб 12-летний мальчик. Еще один несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован. Женщина в возрасте 51 года также пострадала и была доставлена в больницу. Причиной инцидента стало неосторожное обращение с бытовым взрывоопасным предметом.

    21 декабря 2025, 09:31 • Новости дня
    Полиция Самары начала поиски четырех пропавших детей из Безенчукского поселка

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Самарской области разыскивают четверых детей, трех девочек и одного мальчика, которые вечером не вернулись домой после совместной прогулки, сообщили в региональном ГУ МВД России.

    Полиция Самарской области ведет поиски четырех детей, исчезнувших в поселке Безенчук, сообщает РИА «Новости». По данным регионального управления МВД, вечером 20 декабря дети ушли гулять и не вернулись домой. В числе пропавших – мальчик десяти лет и три девочки 2015, 2020 и 2014 годов рождения, уточнили в ведомстве.

    «Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших малолетних: 10-летнего мальчика и девочек 2015, 2020, 2014 годов рождения, жителей поселка Безенчук Самарской области, которые в 20.30 часов 20 декабря не вернулись с прогулки и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Личный состав отдела полиции ОМВД России по Безенчукскому району в час ночи после обращения за помощью родителей детей поднят по тревоге», заявили в ГУ МВД по Самарской области.

    В поисках задействованы все сотрудники отдела полиции по Безенчукскому району. Следователи опрашивают очевидцев и круг общения детей. Поддержку в поиске оказывают волонтеры отряда «Лиза Алерт».

    Детей ищут на пересеченной местности, во дворах, ближайших селах, а также в подвалах, на чердаках и в заброшенных домах. Полиция распространила ориентировки с подробным описанием примет и одежды каждого ребенка.

    Ранее в Нижнем Новгороде пропали шесть несовершеннолетних.

    21 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика после взрыва в Химках

    Омбудсмен Мишонова сообщила о стабильном состоянии мальчика после взрыва в Химках

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Медики продолжают терапию для мальчика, пострадавшего при взрыве в Химках, его состояние оценивается как стабильное, ребенок все еще находится в реанимации, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

    Состояние мальчика, пострадавшего при взрыве в Химках, оценивается как стабильное, ребенок остается в реанимационном отделении. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

    «По сообщениям врачей из нашего Красногорского медицинского центра Рошаля, состояние пострадавшего мальчика стабильное. Проводится вся необходимая терапия. Ребенок пока находится в реанимации. Будем надеяться на то, что парень сильный и скоро пойдет на поправку», – прокомментировала Мишонова.

    Она также обратилась к родителям, попросив их быть внимательнее к своим детям, поддерживать с ними связь и интересоваться, как и с кем те проводят свободное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Химках произошел взрыв неизвестного устройства, в результате которого погиб подросток. Следствие установило, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

    Другому мальчику, пострадавшему при взрыве, провели операцию, его состояние оценивается как стабильное.

    20 декабря 2025, 12:54 • Новости дня
    Более 8,5 млн школьников прошли занятия курса «Россия – мои горизонты»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новом учебном году профориентационный курс «Россия – мои горизонты» привлек внимание миллионов школьников России и получил обновленную версию с региональным компонентом.

    По итогам первого полугодия 2025/26 учебного года курс «Россия – мои горизонты» охватил более 8,5 млн учеников 6–11 классов по всей стране. Фонд Гуманитарных Проектов, федеральный оператор Единой модели профориентации «Билет в будущее», в партнерстве с Обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России через современные форматы познакомили ребят с востребованными профессиями в легкой промышленности, судостроении, пищевой промышленности, космической и энергетической отраслях и другими.

    За первое полугодие учащиеся прошли 16 внеурочных занятий, включая профориентационные, практико-ориентированные и отраслевые, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Отраслевые занятия, подготовленные Фондом Гуманитарных Проектов совместно с Обществом «Знание», включают в том числе 25 уникальных просветительских видеороликов, адаптированных под разные возрастные категории. На занятиях участники курса познакомились с ведущими компаниями и предприятиями страны.

    Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил: «Курс «Россия – мои горизонты» – это живой, востребованный проект, который помогает миллионам школьников по всей стране осознанно выбрать свой профессиональный путь». Он подчеркнул, что развитие курса и включение регионального компонента укрепляет связь образования и будущего каждого школьника.

    На платформе «Билет в будущее» за первое полугодие было скачано 3 миллиона сценариев занятий, а наибольшей популярностью пользовались профориентационные занятия «Открой свое будущее» и «Познаю себя». Особое внимание уделялось отраслевым занятиям, адаптированным под регионы, что дало возможность школьникам познакомиться с рынком труда своего края.

    Внедрение регионального компонента позволило регионам России замещать занятия курса темами, актуальными для местной экономики. Например, школьники из Луганской Народной Республики участвовали в занятиях, полностью адаптированных под ключевые отрасли региона, а такие регионы как Камчатский край, Дагестан, Свердловская область и другие сделали акцент на собственных экономических специализациях.

    Очно в рамках курса прошло множество мероприятий: профориентационный форум во Владивостоке объединил более 150 тыс. участников из 62 регионов, а в открытых встречах с отраслевыми экспертами участвовали около 4 тыс. школьников в различных регионах страны. Регионы-лидеры по количеству очных заявок – Московская область, Москва, Краснодарский край, Петербург, Челябинская, Омская, Самарская и Новосибирская области.

    В 2025 году курс «Россия – мои горизонты» был включен в федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» и получил статус Электронного образовательного ресурса, подтверждающий его соответствие государственным стандартам качества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Национальном центре «Россия» стартовала серия тематических программ «Платформа будущего: 100 проектов России».

    А до этого Минсельхоз и общество «Знание» запустили специальные ролики о достижениях России в аграрной отрасли.

    22 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    В Мордовии впервые оштрафовали мужчину за склонение к аборту

    Суд Саранска впервые в России назначил штраф за склонение к аборту

    Tекст: Вера Басилая

    В Саранске мужчину впервые в России привлекли к административной ответственности за склонение к аборту, обязав выплатить штраф в 5 тыс. рублей.

    Решение принято на основании административного дела – мужчину обязали выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей. Это первый подобный случай с момента вступления в силу регионального закона в Мордовии, который ввел запрет на склонение к аборту летом 2023 года, передает ТАСС.

    По информации благотворительного фонда «Женщины за жизнь», женщина сообщила своему партнеру о беременности двойней. Мужчина настоял на прерывании беременности и выразил готовность оплатить процедуру, после чего женщина прекратила с ним отношения и обратилась за поддержкой к специалистам фонда.

    В июле 2025 года женщина родила двоих детей. В суде мужчина признал, что вел такие разговоры, но позже попытался отрицать обвинения. Тем не менее, суд изучил все материалы и назначил административное наказание, посчитав вину доказанной.

    22 декабря 2025, 04:25 • Новости дня
    Депутат Говырин сообщил о росте выплат семьям с детьми в 2026 году

    Депутат Говырин: выплаты семьям с детьми в 2026 году вырастут до 18,4 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    В следующем году семьи с детьми смогут претендовать на ежемесячные выплаты, размер которых будет зависеть от уровня дохода и состава семьи, заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин.

    «Ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей – при 75% и 18 371 рубль – при 100%», – сказал он РИА «Новости».

    Говырин подчеркнул, что выплаты предназначены для семей с детьми до 17 лет, а расчет будет идти исходя из прожиточного минимума. Ожидается, что в 2026 году он вырастет до 18,9 тыс. рублей на душу населения. Для детей эта сумма составит 18,4 тыс. рублей, а для трудоспособных граждан – 20,6 тыс. рублей.

    Пособия планируется применять к малообеспеченным семьям, помощь будет оказываться в зависимости от их финансового положения. Размеры выпла будут регулярно пересматриваться по мере увеличения прожиточного минимума.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о новой мере поддержки семей с детьми, позволяющей получить возврат налога при доходе ниже полутора прожиточных минимумов. Депутат Буцкая рассказала о внедрении семейной налоговой выплаты с 2026 года подробнее.

    22 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Голикова сообщила о росте рождаемости в 26 регионах России

    Tекст: Ольга Иванова

    Ряд российских регионов продемонстрировал увеличение рождаемости, и среди лидеров отмечены Магаданская область, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    В 26 регионах России отмечается рост рождаемости, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, передает ТАСС.

    Она подчеркнула: «В 26 регионах отмечается рост рождаемости. Лидерами является Магаданская область, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мордовия, Ленинградская и Калининградская области. Причем, когда я говорю о росте рождаемости, это значит, что эти регионы продемонстрировали рост даже с малых цифр, которые у них были».

    Голикова добавила, что в части из этих регионов наблюдается перелом негативной тенденции на сокращение рождаемости. Однако, по мнению чиновницы, пока еще рано говорить о глобальном переломе трендов по этому показателю в масштабах всей страны.

    Также Голикова анонсировала, что комплекс мер по борьбе с ожирением у взрослых будет сформирован к марту 2026 года. Она уточнила, что разрабатываемый план станет логичным продолжением уже существующего плана борьбы с ожирением среди детей и подростков.

    По словам вице-премьера, новый пакет мер будут разрабатывать Минздрав и члены совета при правительстве. Голикова подчеркнула важность преемственности между планом для взрослых и соответствующими инициативами, которые уже реализуются в детской и подростковой среде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо добиться коэффициента рождаемости не менее двух детей на одну женщину. Путин подчеркнул, что вся политика государства должна выстраиваться вокруг семей с детьми.

    22 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    В российских школах обсудили значение совести и нравственности

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские школьники и студенты обсудили роль совести и нравственных ориентиров на занятии из цикла «Разговоры о важном», прошедшем 22 декабря.

    Во всех школах и колледжах страны прошло традиционное занятие из цикла «Разговоры о важном», посвящённое теме совести. В этот понедельник школьники и студенты обсуждали, как формируются внутренние нравственные ориентиры, какие факторы влияют на развитие совести и насколько важно сохранять эти ценности в современном обществе.

    Одним из главных гостей встречи стал Шалва Амонашвили, доктор психологических наук и академик Российской академии образования. Он обратился к участникам с советом: «Живи по совести – минуешь горести». Амонашвили напомнил, что совесть – это врождённое качество, как речь, мышление или память, и она помогает человеку уравновешивать мысли, поступки и отношения к другим людям.

    Профессор также заявил, что именно Россия знаменита своим стремлением к духовным ценностям, которые формируют национальный менталитет. Он подчеркнул важность самовоспитания, позволяющего каждому человеку научиться жить по совести и совершенствовать свою нравственность.

    В ходе диалога учащиеся вместе с педагогами пришли к выводу, что совесть – это не только внутренний «компас», но и ключевой ориентир для построения честного и справедливого общества. Участники отметили, что подобные обсуждения помогают формировать фундаментальные ценности у молодёжи.

    В начале ноября в России прошли «Разговоры о важном» о равных возможностях.


    22 декабря 2025, 14:59 • Новости дня
    Вице-премьеры и министры исполнили детские мечты на Новый год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьеры и министры присоединились к акции «Елка желаний» и исполнят новогодние мечты детей со всей страны.

    Вице-премьер Александр Новак подготовил шесть подарков, среди которых – баскетбольный мяч, беспроводная колонка и зимний комбинезон для братьев из Карпинска, а также художественный набор с мольбертом для 11-летней Ксении из Петербурга, сообщается в Telegram-канале правительства России. Кроме того, 12-летний Георгий из Ставропольского края посетит концерт органной музыки.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин исполнил мечты детей с новых территорий. Сестры из Горловки получат велосипед и светящуюся карту мира, а 14-летняя Жанна из Мелитополя посетит Третьяковскую галерею.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко организует экскурсию на ВДНХ для 17-летней Анны из Нижегородской области, подарит комплект книг по биологии Маргарите из Москвы и набор для опытов пятилетнему Мирону из Краснодара.

    Министр труда Антон Котяков вручит набор книг трехлетнему Владиславу из Смоленска, организует Матвею из Петрозаводска возможность почувствовать себя пилотом, а Дмитрий из Перми побывает на фабрике по производству шоколада «Аленка».

    Министр сельского хозяйства Оксана Лут подарит оверлок 14-летней Анастасии из Барнаула, организует кулинарный мастер-класс для Карины из Краснодарского края и позволит восьмилетнему Максиму из Москвы попробовать себя в роли тракториста.

    Министр экономического развития Максим Решетников воплотит мечту Алены из Владивостока стать проводником, Данила из Севастополя – побывать пожарным, а Денис из Подмосковья попадет на съемки «Поля чудес».

    Ранее президент России Владимир Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

